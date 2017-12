„Přátelé, co se jít trochu poplácat?“

Autorská dvojce Quentin Weir a Ken Gruhl bez sebe nedá v designérském světě ani ránu a kořeny jejich tvorby sahají do roku 2013 ke hře UnNatural Selection. V ní hráči bojují v pomyslné aréně za použití šílených monster (bakterie e-coli vs drak) a speciálních útoků, přičemž o výsledku zápasu rozhoduje další hráč v roli soudce. O něco úspěšnější byl Dungeon of Fortune (2015), ve kterém hráči zkouší své štěstí při sestupování do dungeonu plného cenností. Jenže co naplat, komerční úspěch přišel až s dnes recenzovanou party hrou Šťastný candát. Takže pojďme na ni.

Šťastný candát Autor Quentin Weir, Ken Gruhl V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 3–5 hráčů Časová náročnost 2–5 minut Vhodné od 6 let Jazyková závislost Česká pravidla, krátké fráze ve hře Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 1084. (celkově), 55. (party) Mechanismy Souběžné realtimové vybírání akcí

Šťastný candát je extrémně jednoduchá a super rychlá hra pro tři až šest hráčů. Ve skutečnosti dohrajete partii Šťastného candáta rychleji, než dočtete tuto recenzi. A aby ne, vysvětlit pravidla a připravit hru nezabere ani dvě minuty a za stejnou dobu se v hlasitém veselí proplácáte až k rychlému finiši.

Během přípravy hry dostane každý hráč balíček 12 barevných karet a cílem hry je zbavit se svých karet rychleji než ostatní. Po odstartování partie hráči otočí balíčky lícem vzhůru a za hlasitého vykřikování jména své první karty hledají jiného hráče se stejnou kartou. Po nalezení parťáka musí oba vykonat pozdrav vyobrazený na kartě a co nejrychleji ji odhodit z balíčku. Pokud se ve stejnou chvíli objeví hned tři stejné karty, je jen na hráčích samotných, jak se spolu spárují. No a pokud se naopak parťáka najít nedaří, jednoduše se první karta přesune na konec balíčku a jede se dál.

Balíčky obsahují čtyři druhy pozdravů:

Placák – hráči si plácnou ve stylu „high five“

Ťukanec – hráči si ťuknou pěstmi

Míchačka – hráči si vymění své pozice (línějším candátům postačí vyměnit si karty)

Šťastný candát – hráči si třikrát poplácají předloktími

Šťastný candát nenabídne jen originální balení ve tvaru ryby, ale hlavně kvalitně zpracované karty, které všechno to házení hravě přežijí. Přidejte k tomu nejkratší pravidla, která jste kdy četli, a máte představu, co za své tři zelené bankovky dostanete. Podle pravidel si hru zahrajete již ve třech lidech, ale největší zábavu zažijete až při maximálním počtu a při využití všech barevných balíčků karet. V hospodském světle se sice hůř rozlišují tmavě fialové a světle fialové karty, ale při hře to nevadí, takže nejde o vážnější výhradu.

Jak se Šťastný candát může zdát na první pohled až bizarně stupidní hrou, natolik je i zábavný. Bláznivý chaos plný výkřiků a šíleného gestikulování jednoduše vtáhne a na nějakou chvíli nepustí. A mohu říci, že stejného názoru byl každý, koho jsem do rybího světa na rychlou jízdu vzal. Navíc dvě minuty herní doby přímo vybízejí k další a další hře. Šťastný candát nemíří jen na rodiny s dětmi, na skupiny přátel na cestách či táborech, ale výborně poslouží i náročnějším hráčům jako bezstarostný filler. A pokud se s ním vytasíte na skomírající party, zajistíte sousedům pár velmi krušných momentů.

VERDIKT Super rychlá a super jednoduchá party hra vhodná jako filler nebo zábava na cesty.

