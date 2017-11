CGE, sdružení českých autorů, kam patří i náš nejznámější autor Vláďa Chvátil, přineslo letos čtyři novinky:

Krycí jména duet – dvojková kooperativní variace Krycích jmen, při níž proti sobě sedí oba hráči a díky oboustranné mapě jsou oba současně jak předváděč, tak hádač pojmů. Každý vidí ze své strany slova jinak (jen některá slova se překrývají a jsou zelená z obou stran) a mají omezený celkový počet tahů, během nějž musejí najít všechna slova, která jsou mapou označená. Duet obsahuje 400 nových unikátních slov na stejně vypadajících kartách, takže krom nového způsobu, jak Krycí jména hrát, může duet sloužit jako slovní rozšíření klasických Krycích jmen a naopak.

To je otázka – Party hra s veverkami, kladením otázek mezi hráči a odhadováním, jak by kdo odpovídal. Pomocí různých karet v ruce nejprve sestavíte otázku, např. „co by ti chybělo víc, kdyby to přestalo existovat, pláže, nebo hudba?“. Potom si tázající vybere tázaného a všichni ostatní tipují, jak odpoví, na základě přesnosti svých tipů šplhají veverkami po hoře až na vrchol, kde může ta nejlepší veverka postavit sněhuláka. Proč by měla veverka stavět sněhuláka? To je otázka…

Pulsar 2849 – euro novinka od Vladimíra Suchého o vesmírné těžbě a vylepšování raket, která zajímavým způsobem používá kostky.

A konečně Tash-Kalar: Etherweave je nové rozšíření do Tash-Kalaru, přináší novou frakci se schopností manipulovat čas. Díky tomu můžete využívat efekt karty dříve, než ji vůbec dostanete do ruky. Ale pokud už jste kartu spustili, musíte se setsakra snažit, abyste ji do konce partie i zahráli, nebo vás čekají postihy za způsobování časového paradoxu.