Kdo z hráčů, kterým už rostou vousy, nepamatuje karetní hru Wastelands? Tohle torpédo do Česka přiletělo v devadesátých letech a vedle Magicu a Doomtrooperu šlo o jedno z nejhranějších TCG v zemi. Proto v redakci vypukly velké oslavy, když jsme zjistili, že Wastelands chystají reedici. Při té příležitosti nás dokonce čeká turnaj, který se odehraje 22. října v Tomových hrách na Smíchově. A protože jsme se chtěli dozvědět co nejvíc, šli jsme rovnou za zdrojem, vedoucím projektu Vladimírem Šopíkem._

Ahoj, nejdřív nám povyprávěj něco o hře samotné, kde vznikla, jaká je její historie ve světě i v Česku?

Ahoj 🙂 Tato sběratelská fantasy hra vznikla v Maďarsku roku 1995 a byla v podstatě reakcí na Magic: The Gathering. V Maďarsku nyní slaví výročí 22 let. Její popularita je zde srovnatelná s MTG. V Česku se objevila kolem roku 1999 a díky lokalizaci do našeho mateřského jazyka se velmi rychle rozšířila. V té době jí hrálo opravdu hodně hráčů a v počtu účastníků na turnajích leckdy předčila i MTG. Vyšly zde celkem tři rozšiřující sady. Poté z mně neznámých důvodů přestala vycházet, což jsem dodnes vnímal jako velkou ztrátu pro český karetní fantasy svět.

_

Mohl bys nám ve zkratce vysvětlit princip či pravidla hry? V čem se podobá a v čem liší od zavedených stálic jako Magic: The Gathering či třeba Hearthstone?

Principy jsou velmi podobné jako u ostatních karetních her. Hra je primárně určena pro dva hráče (hrají duel), kteří mají své vlastní poskládané balíčky z jejich oblíbených karet a strategií a snaží se soupeře připravit o jeho životy pomocí bojovníků, magie, předmětů, staveb a dalších karet. Celá hra je velmi interaktivní a plná zvratů. Ač to tak na první pohled nevypadá, hlavní rozdíl oproti MTG, pominu-li kompletní češtinu, je mnohem spravedlivější systém hraní, hlavně tedy systém získávání zdrojů (many), který máte každé kolo zaručený. Nemůže se vám tedy stát, že hru prohrajete proto, že si líznete/nelíznete místo hratelné karty „pouze“ kartu zdroje (landu). Určitě by se našlo mnohem víc věcí, které někomu můžou vyhovovat víc nebo naopak míň. Protože bych se ale dotkl některých ortodoxních magicářů, nebudu zde další výhody jmenovat. Já sám jsem Magic několik let hrál, takže vím, o čem mluvím. Proti Magicu nic nemám a hráče MTG respektuji. Pokud jim systém nevadí, je to v pořádku. Myslím si, že důležité je, aby hra byla v prvé řadě zábavná a člověk z ní měl dobré pocity. Naopak špatné si myslím je, když se ve hře, která má být zábavou a relaxem, začnou objevovat věci jako (nezdravá) rivalita, nepřejícnost, možná závist? Bohužel i tyto věci jsem v MTG poznal. My chceme jít vlastní cestou. Naše hlavní hesla jsou ÚCTA, PŘÁTELSTVÍ a ZÁBAVA. A uděláme vše proto, aby každý, kdo Wastelands chce hrát, měl pocit, že se těmito hesly hra opravdu řídí.

Hearthstone jsem chvíli taky hrál. Samozřejmě je to v dnešní době už fenomén. Chybí mi u ní ale takové to – „sociálno“, které vám může poskytnout pouze osobní kontakt s reálným protihráčem. Druhá věc je, že je HS až moc zjednodušený. Opět – nerad bych se kohokoliv dotkl, ale systém hraní, ve kterém já v podstatě nemám možnost reagovat na soupeřovu hru v jeho kole, mně osobně prostě nevyhovuje. Nicméně systém získávání zdrojů ve Wastelands je obdobný, každé kolo získáte za standardních podmínek manu. A to je podle mě naprostý základ, pokud chceme, alespoň částečně eliminovat prvek náhody._

V čem bude vaše reedice stejná a v čem se bude od původní hry lišit? Jak moc spolu budou kompatibilní?

Hráči se určitě můžou těšit na úplně stejnou zábavu jako před léty. Původně jsme byli skeptičtí. Maďarský vydavatel, od kterého máme licenci, nám určil, že nemůžeme navazovat na edice, kterými staré Wastelandy skončily. V tu chvíli jsme začali zvažovat, jestli to vlastně takhle chceme a jestli za těchto podmínek hru vydat. Po několika zkušebních hrách se ukázalo, že ačkoliv je hra mnohem rychlejší, hraje se pořád stejně a takový ten starý dobrý Wastelands „feel“ tam pořád někde je, i když to, co byste před 17 lety udělali v šestém kole, dnes zvládnete v pohodě ve třetím. Kompatibilní jsou na 100 %. Staré karty je možno hrát, i když samozřejmě spoustě z nich nebude stačit dech na dnešní karty. 17 let staré auto vám taky jako nové jezdit nebude. Vývoj šel dopředu a já pevně věřím, a to je vzkaz i těm nejkonzervativnějším konzervám, že když tomu dají šanci a proniknou do hry v dnešní podobě, tak uznají, že to zrychlení vlastně celé hře prospělo 🙂

_

Sběratelské hry sází na řadu rozšíření, jak v tomto ohledu zatím Wastelands vypadají? Plánujete nějaké ucelené tematické celky (edice)?

Pochopitelně. Nyní jsme cca 9 let za Maďarskem, tam vychází nová velká edice každý rok a my v podstatě nyní vidíme do budoucnosti až na 9 let dopředu. O konkrétních podmínkách zatím jednáme s autory hry. V Maďarsku vychází ještě „mini“ edice o deseti kartách, které jsou v balíčku po čtyřech. Je to velmi zvláštní poměr, ale funguje jim to. Pokud tomu situace bude přát, dočkáme se toho i v ČR. My se nyní soustředíme především na přípravu nové sady, která ponese název „Věčnost“. Bude obsahovat pouze reprinty starých karet. Je mezi nimi i spousta těch, které znají hráči z „antické“ doby Wastelands. A doufáme, že tímto uděláme všem starým hráčům velkou radost, protože si budou moci znovu zahrát spoustu známých starých karet, které budou nicméně schopné konkurovat novým kartám._

Jak myšlenka oživit projekt vůbec vznikla?

Já bych řekl, že samotná myšlenka nijak nevznikla, ona ve mně spíš přežívala celou tu dobu od chvíle, co Wastelands přestaly vycházet. Pár určitých okolností zapříčinilo, že jsem si prostě jednoho dne řekl, že by bylo dobré hru obnovit a zkusit dělat něco, co mi bude dávat smysl. Bohužel, toto mi ostatní konkurenční hry nenabídly. Wastelands možná není nejrozšířenější, nemá nejhezčí ilustrace, ale systém hraní má prostě „nejpohodovější”. V kombinaci s češtinou a možnosti turnajového hraní na republikové úrovni to může být pro českého hráče skvělá alternativa ke všem těm zahraničním paskvilům, co v dnešní době vychází.

_

Brzy se odehraje první turnaj v této hře. Budete usilovat o to, aby se právě primárně v roli turnajové karetky etablovala? Jaké další turnaje chystáte?

Ano, na turnaje budeme klást velký důraz. Ostatně tak tomu bylo už před X lety. Turnaje měly obrovský náboj a atmosféru, dodnes na ně vzpomínám. Hráči, kteří chtějí, musí mít možnost dosáhnout něčeho „nadstandardního”, než si jen hru koupit a hrát si ji doma s přáteli. Chceme jim dát možnost ve hře dosáhnout úspěchů a dostat za to patřičné odměny.

Všechno, co děláme, je v prvé řadě pro hráče. Sami jsme hráči a dokážeme pochopit, co chtějí. Problém dnešních obrovských společností působících v herním průmyslu je, že je vedou lidi, kteří hry vůbec nehrají a ve skutečnosti je vlastně ani nemají rádi. Potom podle toho ta hra a věci kolem ní vypadají.

První oficiální turnaj bude pořádat herna Tomovy hry v Praze na Smíchově. Bude to 22. října. Budou se zde vysvětlovat principy hry nováčkům, takže bych rád pozval hlavně lidi, kteří s hrou zkušenost nemají a chtěli by se dozvědět více. Přijďte, jste všichni vítáni! Další turnaje budou následovat v oficiálních lokacích po celé ČR. Veškeré info naleznete vždy na našich stránkách._

TCG mají reputaci her, u kterých je potřeba sáhnout hluboko do peněženky. Jak na tom budou Wastelands se spektrem vzácnosti a cenou balíčků? Na kolik odhadem hráče vyjde možnost důstojně bojovat na turnaji?

Balíček bude stát 129 Kč, nicméně je potřeba si uvědomit, že dostanete 2 vzácné karty. Po jednoduché kalkulaci zjistíme, že je to vlastně nejlevnější karetní hra u nás. Celkové náklady na turnajový balíček začínají někde na 100 Kč, záleží ale, jakou strategii chcete hrát. Za „aristokratičtější” kontrol si zaplatíte trochu víc. Pořád to ale bude minimálně 3-4x méně než u obdobných konkurenčních her. Navíc nerotujeme. Karty, které máte, jsou platné napořád. Další věc je, že nemáme žádné bany karet, protože by nás na to autoři upozornili z jejich zkušeností a kartu bychom vydali po erratech nebo ji vyměnili za úplně jinou.

_

Po tom, co se objevily informace spojené se znovuvydáním hry, se objevila také řada bývalých a stále nadšených fanoušků. Jaká je v Česku komunita Wastelands a jakým způsobem ji plánujete podporovat?

My jakožto samotní vydavatelé nejsme nikdo jiný než bývalí, stále nadšení fanoušci. Doufáme, že spoustě lidí zůstaly Wastelands v srdcích, stejně jako nám. Rádi bychom jim poskytli maximální servis. K dispozici budou mít webový blog, aktualizovanou facebook stránku, facebook fórum skupinu, kde si můžou vyměňovat své názory a postřehy, a do budoucna plánujeme i YouTube kanál. Podpora ohledně pravidel a všech dotazů spojených s hraním je prostřednictvím telefonu nebo emailu k dispozici všem a to přímo s vydavatelem! Toto vám žádná jiná konkurenční hra nenabídne. Celkově doufáme, že se ale najdou hlavně i noví hráči, kteří přinesou do hry svěží vítr a rozšíří řady naší komunity, ať je nás co nejvíce.

_

V čem vidíš sílu hry, jak se dokáže prosadit v nabité konkurenci?

Síla je, jak se říká, v jednoduchosti. A tím se řídíme. Hlavně tedy v přístupu k hráčům, zákazníkům a obchodním partnerům. Nechceme nikoho zatěžovat zbytečnostmi. Hra sama o sobě je zábavná, a kdo si ji osvojí, tak na to přijde sám. Kdybych osobně nebyl přesvědčený o její kvalitě, nikdy bych ji nevydal. Ty věci jako čeština, podpora hráčů, finanční nenáročnost a podobně jsou jen takové třešničky navíc. My máme jednu obrovskou výhodu – hru děláme od srdce a bavíme se tím. Peníze pro nás nejsou na prvním místě. Věříme, že spokojená komunita hráčů je ta cesta, kterou bychom měli jít.

_

Závěrečná otázka, pod praporem jakého boha bys byl ochoten položit život?

Spíš než pod praporem by to asi bylo někde pod truhlicí plnou Fairlightových Zlatých dukátů 🙂

_



Děkuji za rozhovor a přeji vám všem mnoho zdaru nejen u hraní her!

