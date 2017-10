V pražských Vršovicích se nedávno otevřel nový podnik, který musí zvednout tep každému příznivci deskových her. Kavárna a hospůdka Bohemia Boards & Brews je vysněným dítkem Američana Douglase Kaufmana, který v Česku žije již přes 20 let. Protože nadšeně kvitujeme jakýkoliv počin na poli deskových her, který tuzemskou komunitu posouvá dopředu, nemohli jsme si nechat ujít návštěvu první deskoherní kavárny v Praze.

Do podniku jsem se vydal na začátku října, kdy přešel ze zkušebního provozu do toho ostrého, a povedlo se mi termínově trefit zrovna otevírací večer (Opening night). Interiér podniku je jednoduše krásný, vkusná kombinace hipsterského a geek místa, nicméně můj zrak nestačil vnímat prakticky nic jiného než dvě obrovské stěny plné různých her. Douglas plánuje mít v portfoliu přes 500 unikátních kousků a i když zatím tohoto počtu nedosáhl, průběžný výsledek působí i tak impozantně. Při první návštěvě podniku se vsaďte, že strávíte minimálně deset minut prohlížením všech těch krásných krabic. Jakmile se ale rozkoukáte, zjistíte, že stoly jsou správně velké, téměř ideálně nasvícené, u baru stojí přístroj na čerstvý popcorn a za barem je usměvavá obsluha. Po place pobíhá také ochotný pomocník, který zkušeně vysvětluje pravidla zájemcům a půl hodiny po začátku otevírací doby už se na většině stolů vášnivě hraje. Během své první návštěvy jsem byl sice ochuzen o partičku některé z deskovek, ale zato jsem si popovídal se zakladatelem podniku.

_

Ahoj Douglasi, jak se ve tvé hlavě zrodil nápad otevřít si deskoherní kavárnu?

Jsem vášnivý deskovkář, hry hraju už prakticky 10 let, dokonce se pokouším i o design. V Praze mi takový podnik chyběl, jsou tu sice deskoherní kluby (např. Paluba) či podniky, kde si zájemci můžou i zahrát, ale ne nic takového, kde by deskovky i posezení v hospůdce šlo takto ruku v ruce. Inspiraci jsem bral v zámoří, kde takové podniky zažívají pořádný boom a já chtěl něco takového přenést do Prahy. Chtěl jsem prostě místo, kde bych si mohl skvěle zahrát a přitom se najíst a napít. Dělal jsem dlouhé roky v marketingu jako konzultant. Rozhodl jsem se vzít svoje úspory z práce a vložit je do tohoto podniku, který mi má dělat radost. Nezaložil jsem BB&B abych zbohatl, ale abych – a to je ultimátní cíl – mohl sedět ve svém podniku, bavit se s návštěvníky, vysvětlovat pravidla a hrát hry.

_

Podle čeho konkrétně jsi postupoval při přípravě, kde všude ses inspiroval?

Je to vtipné, ale na YouTube existují videa, která popisují, jak založit deskoherní kavárnu, opravdu tam jsou! Procházel jsem Boardgamegeek, Reddit a sbíral tam nápady a inspiraci. Rozeslal jsem 100 e-mailů do podobných podniků v zahraničí. Sice se jen 10 z toho vrátilo s odpověďmi, ale byly užitečné, pomohlo mi to ujasnit si, co v takových podnicích lidé chtějí pít, jíst, co jak nastavit a podobně.

_

Jak dlouho tobě a tvému týmu trvaly jednotlivé kroky? Co bylo nejtěžší?

Přípravná fáze pro kavárnu trvala asi rok, myšlenka se mi v hlavě zrodila o něco dříve. Dost obtížné bylo sehnat personál. Bylo to způsobeno tím, že moje myšlenka byla jen na papíře a potenciální zájemci o práci si takový podnik neuměli představit. Od té doby co jsme otevřeli, máme zájemců o práci dost. My především potřebujeme, aby byl člověk příjemný a pohostinný, všechno ostatní jsme schopni naučit kohokoliv. Na začátku bylo velmi náročné vyhovět legislativním požadavkům, do budoucna bych si přál mít vedoucího/provozního, který bude zodpovědný za každodenní chod kavárny, plánování směn, zásob, apod.

_

Fungovalo vše hned od začátku? Jak dlouho jste měli testovací provoz?

Ještě teď nejsem zdaleka spokojený, například co se týče jídla. Sám vidíš, že musím chvílemi odbíhat, protože celou nabídku (recepty, postupy) umím zatím jen já. Spoustu věcí už jsme ale vychytali, testovali jsme 6 týdnů, ale teď už můžeme „mezi lidi“. Vše si zatím sedá, ale jsme optimisté a věříme, že to bude fungovat a my budeme moct postupně vylepšovat jednotlivé věci.

_

Na jaké lidi cílíte, jak je chcete oslovit, aby k vám příšli strávit večer?

I když jsem cizinec, nechci, aby byl BB&B podnik pouze pro expaty. Umíme tu česky, anglicky, hry máme i v dalších jazycích, spousta z nich má navíc herní komponenty nezávislé na jazyce, takže si je může zahrát i smíšená skupinka. Nicméně chceme aby sem přišli třeba lidi z okolí, kamarádi/kolegové po práci, páry, rodiny. Když se rozhodujete, co večer dělat, můžete do kina, na pivo, na bowling. Proč tedy nezajít na deskovky? Stačí, aby to jeden člověk v dané skupince navrhl a já věřím, že dokážeme zaujmout i ty ostatní, kteří s ním přijdou. Na úvod vytáhneme jednoduché postřehovky, a když jim deskovky zachutnají, rádi vysvětlíme i něco složitějšího. A tím získáme nové fanoušky deskovek! No a deskovkáři, ti by sem měli zajít kvůli výběru her, dobrému jídlu a pití, kvalitním a dobře nasvíceným stolům. Pořádáme taky meetupy, čili pomůžeme i samotnému hráči najít spoluhráče.

_

Jak jste sháněli hry?

Mám vlastní rozsáhlou sbírku. Jsou v ní i hry, které v Česku nejsou lokalizované, nebo dokonce hůře dostupné. Spolupracujeme s předními českými vydavatelstvími, takže jsme dostali spoustu her od MINDOKu, Albi a Blackfire, za což jsem jim moc vděčný. Nabídka našich her se pořád rozšiřuje, chceme nabízet něco přes 500 her. A určitě budeme postupně přidávat nové.

Co si nejraději zahraješ za hru a jak to zatím vypadá u zákazníků?

Já mám nejraději blafovací hry a hry jednoduché, které mají nějaké společenský rozměr, tedy dostatek interakce. Kromě toho mám rád indie hry, takové ty okrajové záležitosti pro pár geeků. Po takových hrách se koukám i na veletrhu v Essenu. No a zákazníci, ti nejčastěji hrají jednodušší a vtipné hry, třeba Karty proti lidskosti (Card Against Humanity), Joking Hazard, Exploding Kittens. Z těch trošku složitějších pak vede Koncept a hodně oblíbené je i Kingdomino.

_

Je možné si k vám přijít zahrát vlastní hru?

Jasně, bez problému, rádi uvidíme i další hry. S velkou pravděpodobností pak půjdu ke stolu kouknout, co to hrajete (smích). Nicméně máme vstupní poplatek (60 Kč), který platí všichni, kdo si přišli zahrát. Dostanete za něj čerstvý popcorn, parádní stůl a přístup do naší sbírky. Takže až dohrajete svoji partičku, můžete se ještě něčím „dorazit“ na dobrou noc.

_

Plánujete nějaké pravidelné večery, případně další akce?

Plánů máme hodně, záleží na obsazenosti, jestli na něco takového budeme mít kapacitu. Zatím to vypadá, že občas uspořádáme nějaký meetup (pozn. autora: druhý den po otevření se v kavárně konalo vyhlášení her webu hrajeme.cz) a chceme vymyslet nějaké akce třeba na hlušší období od otevření kavárny (otevírá v 16h) do té doby, než začnou přicházet večerní hráči. Třeba nějaké rodinné hraní. Nebráním se ani turnajům či podobným akcím. Hlavně chci abychom tu měli rušno a lidem se tu líbilo.

