Změny počasí jste si už jistě všimli sami, pokud ne, máme pro vás rychlé a stručné shrnutí: ochladilo se, stromy zežloutly a brzo se stmívá.

Podzimních plískanic si jsou ale dobře vědomi organizátoři deskoherních akcí, kteří nám nachystali pořádně nabité víkendy! Nezdržujme se již ni minutu a pojďme si představit akce, které se uchází o náš volný čas.

Kde jinde začít než na největší deskoherní akci u nás, pražském Deskohraní. Více než týdenní akce (celkem 9 dní!) se bude konat ve dnech 14.–22. října v tradičních prostorách Tyršova domu na Újezdě. Nabídka her by se měla vyšplhat k téměř pěti stům kousků, nebudou chybět hry pro děti, spousta turnajů (např. v Dominionu, Osadnících z Katanu, Době kamenné, 7 divech světa, Port Royalu, Puerto Ricu, Dixitu a dalších), ale primárně půjde hlavně o volné hraní. Prostě přijdete kdy budete chtít, seženete si místo k sezení a vyberete kýženou hru. Pokud ji nebudete umět, určitě najdete někoho z dobrovolníků, který vám ji vysvětlí. Vydavatelství Albi chystá na tuto akci speciální prezentaci, v sobotu 21.10. se v rámci Deskohraní uskuteční Albi den, během kterého si zájemci budou moci vyzkoušet i ještě nevydané hry a ty vydané koupit za výhodné ceny. Tak se uvidíme za týden a něco v Tyršově domě!

Tradiční přeskok z Prahy do Brna si necháme na později, protože v Čechách nás toho čeká více. V Liberci (v prostorách MCU Koloseum) se totiž odehraje druhý HOPEcon, festival společenských her a kultury. První „ročník“ letos v květnu se podařil, a tak se organizátoři z HOPE studio rozhodli přinést hráčům ještě podzimní verzi festivalu. Termín akce je stanoven na 9.–12. listopadu, tedy už od čtvrtka! A na co se můžeme těšit? Spoustu deskových her od předních českých vydavatelství, prototypy k otestování, turnaj v karetní hře HOPE, workshopy na malování figurek, tisk modelů na 3D tiskárnách a mnoho dalšího (za zmínku stojí ještě celofestivalová hra, která bude odměňovat návštěvníky, kteří si vyzkouší všechny možné atrakce a akce).

Po cestě prstem na mapě z Liberce poputujeme do Sloupu v Čechách, malé obce poblíž České Lípy. Tady, v rekreačním středisku STAP, se odehraje překvapivě velká a dlouhá akce jménem Severské hraní. Od 14. do 19. listopadu se tu sejdou příznivci deskových her na již třináctém ročníku herní akce, která nabízí volné hraní (hry si přináší hráči sami), turnaje pro dospělé (lákavě zní především turnaj tříčlenných družstev ve 3 strategických peckách: Mars: Teraformace, Scythe a Great Western Trail) i děti a bazar her, kde budeme moci osvěžit naše deskoherní portfolia. Organizátoři slibují, že by se na akci mohly objevit i horké novinky z Essenu!

Další zastávka nás čeká v Kladně, konkrétně v tamním kině Sokol. Kino obsadí o víkendu 11.–12. listopadu vášniví hráči z obchůdku Herní prostor v rámci akce Herní čas. Půjde o první (nultý) ročník festivalu deskových, karetních, únikových, digitálních, virtuálních a válečných her (chybí už tedy snad jen sportovní hry, ale na to jsou jiné akce). Pokud jste hraví, na akci si určitě vyberete co dělat, prostory kina se zaplní primárně deskovými hrami, které budou vysvětlovat ochotní dobrovolníci, v plánu jsou i turnaje (hry a formáty turnajů budou upřesněny). Z válečných her se bude jednat především o Warhammer 40,000, ale dostane se i na novinku Shadespire (Warhammer Underworlds). Na akci nebude chybět ani legenda mezi TCG Magic: The Gathering, z ostatních oblastí zmíníme ještě virtuální realitu, arkádové hry, retrohry a unikátní únikovka, která bude využívat prostory kina Sokol. Kromě výše zmíněného se návštěvníci mohou těšit i na přednášky a diskuze o hrách všeho druhu a různé workshopy (např. v barvení figurek).

Po přesunu na Moravu naše kroky povedou do hanácké metropole, Olomouce. Ti z vás, kteří pamatují starší karetní hru Doomtrooper, by teď měli zpozornět. 22 let poté, co se odehrál první oficiální turnaj v ČR (a bylo to právě v Olomouci), a přibližně 15 let od posledního turnaje, se opět sejdou příznivci Doomtrooperu. Stane se tak v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého o první listopadové sobotě (4.11.). V plánu není nic menšího než celorepublikový turnaj, na který je už teď přihlášeno téměř 40 hráčů! Hrát se bude o pamětní pohár i české verze karet Doomtrooper. Paralelně s turnajem se bude konat i celodenní hraní deskových her. Obě akce zaštiťuje Klub deskových her DoUPě Olomouc a zmíněná Přírodovědecká fakulta UP. Mimochodem, Doomtrooper se dočká digitální verze a my vás brzy budeme podrobněji informovat!

A nakonec, Brno, Brníčko. Akce jménem Brnohraní (FB profil festivalů) už je opravdu tradiční a velmi oblíbená, sami ji rádi navštěvujeme (a to jak brněnská, tak pražská a jihočeská část redakce). Termín akce pro podzim tohoto roku je 24.–26.11., lokalita známá (Lužánky, ulice Lidická) formát akce se nemění, čemuž se nedivíme, protože funguje na výbornou. Čeká nás tedy spousta volného hraní, dostatek ochotných vysvětlovačů, prezentace deskoherních vydavatelství, možnost zakoupit si hry za výhodné ceny. Pro soutěživé povahy akce nabídne možnost roznést soupeře na kopytech v 15 turnajích (těšit se určitě mohou přeborníci v Settlerech, Summoner Wars), vydavatelství Albi na této akci plánuje pokřtít původní českou hru Karak. Takže na konci listopadu bude opět budova v lužáneckém parku praskat ve švech.

_

A my se nyní ptáme: bude v listopadu čas na něco jiného než deskové hry? A jak se má člověk naklonovat, aby stihl všechny tyto lákavé události? Nevíme, až to zjistíme, dáme vám vědět. Dejte nám vědět, kam se chystáte a třeba se někde potkáme! Každopádně si to užijte a hrajte, kdykoliv můžete!

Komentáře

komentářů