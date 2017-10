Zelené kopce s průzračnými říčkami. Křivolaká údolí plná skotu. Útesy trčící napůl z moře, napůl ze země jako zkamenělé věže dávno ztracených království… Po generace byl tento ostrov domovem našeho malého kmene. Dnes však začíná nová epocha. Přísahám, že budu dobrým náčelníkem, že pozvednu náš rod, rozšířím ujařmené území a naše sémě se konečně vymaní z tisícileté malosti rovnou do říše králů! Ne však skrze meč, ale díky moudrosti. To vám přísahám.

Ostrov Skye: Jak se náčelník stal králem Autor Alexander Pfister, Andreas Pelikan V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 2–5 hráčů Časová náročnost 30-50 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Česká pravidla, bez textů ve hře Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 138. (celkově), 14. (rodinné) Mechanismy Aukce, umísťování dílků

Když Alexander Pfister a Andreas Pelikan spojili své síly poprvé, vysloužili si prestižní ocenění Kennerspiel des Jahres (der Kenner = znalec) za rok 2015. Tehdy to bylo za hru Broom Service (2015), ve které se hráči měnili v druidy, čarodějky a sběrače magických surovin a soupeřili při výrobě lektvarů a jejich následné dovážce až ke kouzelchtivému zákazníkovi. Nic nemotivuje víc než uznání kolegů z branže, takže na dnešní recenzovanou eurovku Ostrov Skye: Jak se náčelník stal králem se nečekalo ani rok. Ke smůle konkurenčních autorů také tato hra okouzlila německou komisi a byla z toho další cena Kennerspiel des Jahres (2016). Rovnou však dodejme, že Ostrov Skye není komplikovanou hrou – právě naopak.

Klíčem úspěchu hry jsou dvě výborně se kombinující dominantní mechaniky: pokládání dílků krajiny (známe z Carcassonne) a prvotní aukce těchto dílků mezi hráči (trochu na způsob další cenami ověnčené deskovky Kingdomina). Přidejte výbornou variabilitu hry a k tomu povedený vizuál inspirovaný nejsevernějším skotským ostrovem Skye s úžasnými scenériemi a pochopíte, proč si hra v zahraničí získala takovou popularitu. Ale jedno po druhém…

Hra je určená pro dva až pět kmenových náčelníků, jejichž cílem je postupně dílek po dílku rozšiřovat své teritorium, ultimátně nahromadit nejvyšší počet vítězných bodů a stát se králem ostrova Skye. Během každého z šesti kol (pět kol u pěti hráčů) hráči:

1) Získají příjem zlata v návaznosti na svůj herní plán;

2) Vytáhnou si tři náhodné dílky krajiny, které veřejně vyloží na stůl před sebe. Za zástěnou pak tajně přiřazují k dílkům počet mincí (a stanoví tím cenu dílků) a jeden dílek vyřadí přiložením žetonu sekery. Když jsou hotovi, všichni naráz odkryjí zástěnu;

3) Dílky se sekerou putují zpět do pytlíku;

4) První hráč nakupuje od spoluhráčů právě jeden (nebo žádný) dílek krajiny a ihned platí stanovenou cenu prodejci. Jakmile nakoupili všichni, zbylé dílky krajiny zůstávají prodejcům, kteří však okamžitě odhazují k nim přidělené mince (to přináší zajímavou dvojsečnost – kolik peněz dílku přiřadit, aby mi ho nekoupili, a při tom aby mi nebylo líto o tu částku přijít?);

5) Hráči připojují získané čtverečky krajiny ke svému plánu a podobně jako v Carcassonne musí terén navazovat (cesty však ne);

6) Na závěr kola získají hráči vítězné body na základě bodovacích žetonů platných pro dané kolo.

To, jestli dostanete vítězné body za každou ovečku, loď nebo uzavřené území hor, záleží na čtyřech vyměnitelných bodovacích žetonech, z nichž jsou každé kolo aktivní pouze některé. Protože hráči dopředu vědí, kdy bude co bodované, nic jim nebrání ve vytváření dlouhodobějších strategií a díky tomu, že každou partii platí jen čtyři z celkových šestnácti žetonů (kdy i na pořadí záleží), bude každý souboj o vrchoviny a rašeliniště jiný.

Potěšilo nás, že hra neobsahuje „skrytá“ pravidla, na která by bylo nutno myslet, vše je snadno pochopitelné, logické a ani příprava nezabere déle než pár minut. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou komponenty hry lišící se svou velikostí, tvarem i barvou: „jednokorunové“ mince jsou malé a zlaté, „desetikorunové“ naopak velké a modré. Podobně jsou odlišené dílky mapy a bodovací žetony. Díky tomu vždy rychle najdete, co hledáte. Dodejme, že komponenty jsou kvalitně provedené z tlustého kartonu, takže vydrží i nějaké to rozlité pivo na stole.

Většina strategičtějších deskovek pro více hráčů doplácí na svůj logický handicap – zvýšenou časovou náročnost. Dlouhé minuty čekání, než se ostatní rozhoupou a opět na vás přijde řada, bývají euroherní noční můrou. Jenže na Ostrově Skye se podobně jako například v Sedmi divech světa všichni rozmýšlí zároveň, takže i v největší skupině hra odsýpá a nemění se v trenažer čekárny u lékaře. Vedle povedené kombinace mechanizmu dražby a následného přikládání dílků k mapce je právě simultánní hraní dalším výborně promyšleným prvkem hry. Partie proto netrvají moc dlouho, a i v pěti hráčích najdete krále do 45 minut. Celkově jsme měli při hraní pocit, že čas utíká nějak podezřele rychle.

Chyby se na Ostrovu Skye hledají opravdu těžko a vždy jde spíše o záležitost osobního vkusu než skutečnou „chybu“. Tak třeba pokud nacházíte uspokojení ve starém dobrém násilí a hektolitrech krve, mírumilovný Ostrov Skye založený na obchodní interakci hráčů asi nebude to pravé. Animované obrázky a vizuální ztvárnění by se snad také někomu nemuselo trefit do vkusu, nás ale nadchlo. Na druhou stranu i zatvrzelí odpůrci euroher se můžou vykašlat na propočítávání strategií a jednoduše se odreagovat u budování vlastního území… Inu, Kennerspiel des Jahres se nedává pro nic za nic.

Lehkost, s jakou se přenesete ze čtení pravidel a přípravy hry rovnou do zapeklitých úvah o nejvýhodnější ceně vylosovaných dílků a plánování vlastní strategie, nabídne jen málo eurovek. Aukční prodej dílků hru (oproti Carcassonne) navíc velmi oživuje a vyloženě se sem hodí. Také vymakané detaily, jako rozdílná velikost a barva komponentů (mince, destičky), vám po jedné partii Ostrova Skye budou u ostatních titulů zatraceně chybět. Nejen toto jsou důvody, proč je Ostrov Skye vhodný i pro nezkušené hráče a naše jemné polovičky. Pokud tedy hledáte komplexnější strategickou deskovku do rodinného kruhu, baví vás Carcassonnne či Na prodej a zároveň nechcete investovat moc herního času a reálných peněz, Ostrov Skye rozhodně více než splní vaše očekávání. Letos se navíc můžeme v Essenu těšit na rozšíření, které do naší vybudované krajiny přidá poutníka s vlastními cíli a způsobem bodování.

VERDIKT Ze všech stran povedená strategická eurovka kombinující aukční prodej dílků mapy a budování vlastního území, kterou navíc dohrajete do 45 minut.

Komentáře

komentářů