Na co se můžete těšit v listopadové Pevnosti?

Že je blížící se duch Vánoc čím dál tím nápadnější je vidět na každém kroku. Ani v listopadové Pevnosti tomu nebude jinak. Jenom na chvíli zapomeňte na Svatou Trojici, protože ta očekávaná listopadová Trojice je o něco odlišnější. A chystá se zjednat spravedlnost.

Liga spravedlnosti bude prvním celovečerním filmem o už bezmála šedesátiletém týmu superhrdinů. Proč ke zfilmování dochází teprve teď? Ono vybrat komiksových příběhů vhodnou zápletku není vůbec jednoduché. Pevnost zmíní všechny scénáře, které připadaly v úvahu a provede vás i celou chronologií vzniku Justice League. A protože každý superhrdina potřebuje toho pravého superpadoucha, dozvíte se víc o odvrácené straně hrdinského universa. Režisérskou taktovky se tentokrát ujali Zack Synder a Joss Whedon. Pevnost dál prozradí, jaké hvězdné osazenstvo bylo do snímku vybráno, co všechno přípravy na natáčení provázelo a který hudební skladatel byl vyměněný za kterého. Do hledáčku Pevnosti se v listopadu dostal i sám severský bůh hromovládce, Thor. Film Thor: Ragnarok vládne momentálně v kinech a Pevnost nemůže zůstat pozadu s dávkou zajímavostí ze severského mytologického světa. Věděli jste například, která zvířata táhnout Thorův vůz, kdo Thorovi zhotovil ono pověstné kladivo anebo kdo všechno z herců si severského boha toužil zahrát?

Podzim je období knižních veletrhů a festivalů. A ani Pevnosti nemohly uniknout nejzajímavější kousky ze světa literatury. Blade Runner, legendární předloha ke stejnojmennému filmu, vychází v novém překladu v nakladatelství Argo a potěší zejména příznivce Philipa K. Dicka. Z další světové klasiky za zmínku stojí nová vydání knih Raye Bradburyho. Pokud jste jeho Marťanskou kroniku ještě nečetli, vzhůru do toho. Pro milovníky akčních fantasy stojí za zmínku Říše bouří Sarah. J. Maasové, příznivce hororu potěší povídková Ta nádherná věc, která na nás všechny čeká od Lairda Barrona. V nakladatelství Host vychází i Síla, očekávané završení trilogie Havraní kruhy dánská autorky Siri Pettersenové. Stejné nakladatelství vydá po Problému tří těles i knihu dalšího asijského autora. Ctnosti králů čínského spisovatele Kena Liu je netradiční fantasy o pádu čínského císařství. Další z literárních novinek ukazují, že nechvalně proslulá Třetí říše prostě neomrzí. I když vychází spousta historických knih s touto tematikou, nacisté postupně dobývají i žánr fantastiky. Nutné zlo autora Iana Tregillise je závěr temné a depresivní trilogie ze druhé světové války. Ani česká kotlina nezůstává pozadu. Spojením nacismu a fantastiky vznikne: Ve stínu Říše, antologie povídek českých autorů z prostředí árijských fanatiků. Knihu vydává nakladatelství Epocha.

Magie spojuje, tak se jmenuje novinka Ilony Andrewsové. Fanoušky strážkyně Atlanty Kate Danielsové čeká článek o celé sérii a tradičně nebude chybět ani rozhovor s autorkou. A v rozhovorech bude Pevnost pokračovat i dál. Luke Skull je britský spisovatel, autor série Temné bratrstvo, kterou připravuje nakladatelství Host. Skull ve svých knihách spojuje tradiční magii a supermoderní technologii. V článku se kromě dalších autorových plánů s Temným bratrstvem mimo jiné dozvíte, že být hrdinou je nebezpečná a nevděčná práce. Stará dobrá Anglie a nuda? To nějak nejde dohromady. Přesvědčí se o tom i Peter Grant, detektiv ze série knih spisovatele Bena Aaronovitche. Jeho zatím poslední knihu Záludné léto vydává Argo. V Anglii, přesněji ve Skotsku, ještě chvíli zůstaneme. Romantická fantasy sága Cizinka pokračuje třetím příběhem s názvem Mořeplavec. Jaké osudy čekají na Jamieho a Claire a jaký překladatelský oříšek znamená slovo „Sassenach“ Pevnost osvětlí v článku.

Každý hrdina potřebuje zbraň. Jak si vyrobit jedině tu pravou steampunkovou prozradí Petra Slováková v dalším pokračování steampunkového rádce nejenom pro cosplay.

A vzhůru do historie. Že čest často není na prodej se dozvíte v článku a pravých mužích , krásných dámách a řešení sporů jak jinak než soubojem. A pokud vám souboje nevoní, dozvíte se, že i pes může hájit čest svého pána.

Legendy, bitvy, spravedlnost – to a mnohem víc je téma listopadové Pevnosti. Takže zapomeňte na podzimní chmury a depkaření. Stačí se zabalit do deky a ponořit do fantastických světů Pevnosti.

