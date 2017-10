Co je to za zvuk? A ta lahodná vůně, tady se něco děje… Á, to je lev, odšťavňovač má puštěný na maximální výkon. Snaží se totiž vydolovat z nasbíraného ovoce ten nejlepší nápoj pod sluncem, Supermošt! Už se těším až od něj dostanu ochutnat, letošní sklizeň plodů byla bohatá a ten starý lišák moc dobře ví, jaké ovoce smíchat pro dosažení té nejvyváženější a nejlepší chuti!

Moštárna Autor Friedemann Friese V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 2–5 hráčů Časová náročnost 20–30 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Česká pravidla, české texty na komponentech Rok vydání 2016

Pořadí na BoardGameGeeku 125. (strategické hry), 676. (celkově) Mechanismy Umisťování dělníků, sbírání sad, fabled princip

Friedemann Friese představil loni svoji novou hru Fabled Fruit, kterou českým hráčům přináší vydavatelství Albi pod názvem Moštárna (původně byl ve hře i název Famózní Fruktóza, škoda že nevyšel). Dle popisu by se mělo jednat o svižnou rodinnou hru, která zavádí nový pojem do deskoherního slovníčku – fable game (viz box). Před testováním Moštárny mě zajímaly dvě věci: jedná se o revoluci v žánru, či spíše pozvolnou evoluci? A jak hra baví rodinné i náročné hráče?

Friedemann Friese je poměrně známý herní designér, který se proslavil peckou Vysoké napětí (Funkenschlag). V jeho porftoliu bychom našli ještě výbornou sólovku Pátek (Friday) a znalostním a sázkovým hrám podobnou Faunu. Kromě toho má až nezdravý postoj k zelené barvě a názvy jeho her v originále začínají na písmeno F. Nyní sklízí úspěchy právě s Moštárnou, která se mi dostala do rukou na vlastní žádost.

Moštárna je rodinná hra pro 2–5 hráčů, které vrhne do víru nápojářské války mezi zvířátky. Zvířátka běhají po kartičkách, shánějí ovoce do zásoby a potom z něho vyrábí lahodné Supermošty. Princip hry je jednoduchý a základní pravidla pro první hru jsou vysvětlena cobydup. Každý hráč má figurku zvířete, kterou se pohybuje po kartách představujících jednotlivé akce. Protřelým čtenářům už jistě došlo, že máme co do činění s umisťováním zvířecích dělníků. Pohyb má na úvod jen dvě pravidla: musíte se pohnout na jinou kartičku, než na které stojíte, a pokud dorazíte na kartičku, kde je jiné zvířátko, musíte ho uplatit ovocem, aby vás nevyštípalo pryč.

Co znamená fable game/fabled princip? Fabled je označení pro hru, která se v průběhu hraní vyvíjí a jejíž partie na sebe navazují. Narozdíl od legacy principu je ale možné kdykoliv hru restartovat a začít hrát znovu od začátku, což je vhodné zejména pro hraní s jinou hráčskou skupinou. Fabled hry by měly nabídnout velmi rychlý úvod do hry spojený s postupným osvojováním dodatečných pravidel. Ta přichází do hry v průběhu partií a zejména s dalšími navazujícími partiemi.

A proč se potácet po kartách? Abyste získali více Supermoštů než soupeř a tím vyhráli hru! Počet Supermoštů nutných k ukončení hry/partie závisí na počtu hráčů (ve 2 hráčích pět karet, ve 3 čtyři karty, ve 4–5 hráčích stačí tři karty). U akčních karet máte dvě možnosti, jak danou kartu využít – buď jako akci, která je na ní napsána, nebo si ji „pořídíte“ tím, že za ni zaplatíte vyobrazeným ovocem. Ovoce získáváte jako karty na ruku a posléze slouží právě jako platidlo či pro plnění efektů akčních karet. Ihned poté, co některý z hráčů získá kartu k sobě jako Supermošt, doplní se z balíčku nová. Od každé karty jsou v balíčku čtyři kopie, v průběhu hry tak některé akce přestanou být dostupné a objeví se místo nich nové.

Potud vše jede v poměrně známých kolejích a hra působí jako další z řady deskovek, které se snaží bodovat pouze hezky vyobrazenými zvířátky (však rodinná peněženka snese hodně a dětem se bude barevná krabice líbit). I přesto je třeba už teď říct, že hra je poměrně zábavná. Kouzlo Moštárny se ale naplno projeví při další partii (bodovací mechanismus hry odměňuje nejen vítěze každé partie, ale i hráče na dalších místech, pořád je tedy o co hrát a každý úspěch může v konečném zúčtování představovat rozhodující body navíc.). Vzhledem k délce jedné partie si určitě s chutí dáte další a tehdy to začne. V každé další navazující partii totiž na stole zůstanou akční karty z té minulé! To znamená, že hrou postupujete stále dál a v pozdějších partiích se hra výrazně liší od těch na začátku.

Ze začátku se jedná o opatrné oťukávání, nabízené akce jsou vesměs nevinné, sem tam soupeře donutíte vyměnit vám karty v nevýhodném poměru, obecně ale příliš moc konfliktu mezi hráči není. To se ale změní! Jak odkrýváte nové a nové karty, hrajete další partie, přichází na stůl akce, které jsou přinejmenším pěkně zákeřné.

Za sebe musím říct, že to je parádní princip! Pořád sice jde o výrobu Supermoštů, ale cesty k úspěchu se dost mění a co fungovalo v první partii, nejen že nefunguje v osmé, ono to ani není možné provést, protože akční karty jsou úplně jiné. Hra z partie na partii postupně mění tvář, aniž bych chtěl spoilovat, mohu zmínit, že jak se na začátku kradou karty ovoce spíše sporadicky, v pozdějších fázích už si nikdo nemůže být ničím jistý. Na herní ploše totiž běhá opice s nenechavýma prackama, hráči se pomocí akcí snaží chránit své zásoby, do hry se dostávají nové komponenty, soupeří se o ovoce, které je vystavené na tržišti, a celkově se nároky na hráče výrazně zvyšují. Je to pořád ta stejná hra? Ano je, ale variabilita je opravdu vysoká, při každé hře bude kombinace akčních karet jiná.

Moštárna se zpočátku tvářila poměrně nenápadně, trochu jí podle mě škodí i až příliš infantilní vizuál (na druhou stranu, alespoň to od hry neodradí nehráčky a rodinné příslušníky). To co vám ale nabídne v průběhu hry je unikátní zážitek, který působí jako příběh v dobré knížce: už byste si chtěli dát pauzu, ale musíte číst (hrát) stále dál, abyste věděli, co dalšího si na vás autor přichystal! A to myslím hru vystihuje nejlépe, je prostě natolik dobrá, abyste měli chuť ji hrát znovu a znovu. Tipuji, že s principem fabled se ve hrách v budoucnu budeme potkávat častěji, osobně bych si ho dokázal představit například v nějaké pěkné sci-fi budovatelské pecce.

VERDIKT Unikátní, roztomilá, zábavná. Moštárna , hra, která vás nenechá skončit herní večer po méně než pěti partiích a pokaždé vám bude chutnat jinak.

