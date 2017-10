Zaujímavý počin priniesol v posledných dňoch na svojom Youtube kanály IGN. Tí ponúkli prvé minúty z novej „filmovej“ adventúry Planet Of The Apes: Last Frontier. Hoci v hre nebudeme preskúmavať okolie, ani zbierať stovky zbytočných predmetov, mal by nás čakať silný príbeh s niekoľkými možnými koncami.

Ak patríte medzi fanúšikov Dungeons & Dragons, určite Vás poteší nový bundle of GOG. Ten prináša šesť herných titulov, ktoré už síce majú najlepšie roky za sebou, ale hrateľnosťou môžu jednoznačne konkurovať aj niektorých súčasných AAA titulom.

Filmová novinka s názvom Alien Invasion: S.U.M.1 sa prezentuje úvodným trailerom. Hoci väčšinu práve napadlo pokračovanie Aliena, netreba jasať. Film si možno trochu zámerne vypožičal názov, ale rozhodne ho kvôli tomu netreba zatracovať.

