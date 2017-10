Už budúci mesiac začína open beta nového MMO Life is Feudal. Ide o MMO verziu pôvodnej hry s podnázvom Your Own, v ktorej by sa na jednom servery mohlo stretnúť do desaťtisíc hráčov. Nebude chýbať samozrejme obrovská podpora gildovného života, plného stredovekých súbojov a ťažkého života bez elektriny a internetu.

Na masívnu podporu predošlých titulov Assasin´s Creed sme si už zvykli, takže asi neprekvapí nový hraný trailer na Origins. Tematicky je ladený v duchu série, ale aspoň spracovanie celkom poteší.

Ďalším herným titulom, ktorý ohlásil Halloween je tentokrát Pokemon: GO. Ten prinesie nových pokemonov, ale aj častejší výskyt starých z kategórie ghost. Event sa koná od 20. októbra do 2. novembra.

Opäť tu máme lahôdku z dielne HISHE. Tentokrát sa pustili do Spider-Man: Homecoming a opäť je to kvalita, na akú sme u nich zvyknutí.

