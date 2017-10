Túžba ovládnuť prírodu a počasie koluje v žilách ľudského rodu od nepamätí. No a ak sa to raz podarí, môže to dopadnúť aj takto.

Tajomné miesta Zeme skrývajú tajomné veci, ktoré by mali ostať ukryté pred ľudským zrakom. To by sme však neboli my, keby sme sa samozrejme nesnažili, objaviť každú záhadu. No a potom tu máme následky, ktoré nie vždy dopadnú dobre.

Star Wars: Battlefront 2 bude rozhodne titulom roka, ale dobrá reklama nie je nikdy na škodu. Čo si o tom myslí John Boyega, si pozrite v novom trailery.

Prvý diel kombinácie hry Totar War a univerza Warhammeru zožal úspech a dnes tu máme druhé pokračovanie. Pozrite si nový trailer elfov, ktorý Vám priblíži túto rasu z každého uhla.

