Dobrodruzi z celého světa, slyšte má slova! Na vědomost se dává, že se hledá udatný zachránce našeho království. Stane se jím ten, kdo ovládne nejvíce kouzel, vykoná nejvíce hrdinských skutků a zabije nejvíce proradných goblinů. Taste meče, vytáhněte z půdy staré svitky a osedlejte koně dřív, než bude pozdě!

Malá velká dobrodružství Autor Scott Almes V ČR distribuuje REXhry Počet hráčů 1–4 hráči Časová náročnost 30–60 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Česká pravidla, české texty na komponentech Rok vydání 2017

Pořadí na BoardGameGeeku 629. (celkově) Mechanismy Pokoušení štěstí, házení kostkami, variabilní herní plán

Scott Almes je asi domácímu fanouškovi hraní známý především díky jeho sérii „malých velkých“ her (viz box Malá velká franšíza). Bokem udělal řadu dalších kousků, jmenujme například The Great Dinosaur Rush nebo Heroes of Land, Air & Sea. Malá velká dobrodružství jsou jeho posledním počinem, který přichází prostřednictvím vydavatelství REXhry také na pulty českých obchodů a v lokalizované verzi.

Jak jsme už napověděli, cílem hry je stát se zachráncem království. Tímto neformálním titulem a vítězstvím se bude moci na konci partie pyšnit ten, kdo nasbíral nejvíce vítězných bodů. Ty můžete ukořistit jako odměnu za studium zaklínadel, za plnění úkolů a samozřejmě zářezy na pažbě či spíše štítu. Jedna partie se hraje na pět kol, přičemž každé se skládá ze dvou fází, denní a noční. V té denní se hýbete po mapě, a musím říct, že mechanismus je řádně vychytaný.

K dispozici je pět druhů pohybu – pěšky, na koni, voru, lodi a na gryfovi. Každý funguje nějak jinak, pro představu stačí říct, že jezdec na koni „běhá“ po mapě horizontálně, zatímco vorař vertikálně a třeba letec na gryfovi cestuje úhlopříčně. Každý z hráčů disponuje cechem hrdinů o třech členech. Když je na řadě, vybere jeden druh pohybu a popoběhne s jedním ze svých svěřenců po mapě. Ostatní mohou využít ten stejný druh či pohyb vynechají. Takto se postupně aktivují 4 kartičky pohybu a hrdinové se rozlezou po mapě. Zní to jako předkrm, ale ve skutečnosti je tato fáze velmi důležitá. Jednak kvůli plnění úkolů, o tom si ještě povíme víc, ale také proto, že chcete, aby vaši hrdinové trávili noc efektivně zachraňováním světa, a pokud skončí na špatném políčku, budou si o lovu na gobliny tak maximálně zpívat mezi chladnými stěnami hradu.

Malá velká franšíza Her pod značkou „Tiny Epic Whatever“ už vyšlo tolik, že vyznat se v nich může být oříškem i pro kostkami otlučeného veterána. Pojďme si tedy dopřát krátkou rekapitulaci. Nejlépe hodnocenou hrou z této série jsou Malé velké galaxie (2015), kde se v roli vesmírného kolonisty snažíte vypěstovat své impérium. Nedávno na ně vyšlo v češtině také rozšíření Do neznáma (2017). Malá velká dobrodružství (2017) jsme si již představili; také ona se těší značné popularitě. V češtině pak už vyšel jediný díl, Malá velká království (2014) s expanzí Úsvit hrdinů (2016), ve kterých jste obsazovali území, zkoumali magii a stavěli hrad. V originále vyšel ještě Tiny Epic Western (2015) s rozšířením The Tycoon (2016) a Tiny Epic Defenders (2016) s rozšířením The Dark War (2017). K tomu přičtěte pár deluxe edicí a promobalíčků. A pokud nevyjde ještě aspoň jeden díl, tak budu velmi, velmi překvapený…

V noci se pak odehrává to pravé dobrodružství. Tentokrát si vezmete na pomoc kostky. První hráč jimi mrští o stůl a vyhodnotí výsledek. Někteří hrdinové schytají zranění, jiní nabančí goblinům a domů se vrátí ověnčení trofejemi. Kdo zůstal na obelisku, má šanci naučit se nové kouzlo, kdo vklouzl do tajemné svatyně, v závislosti na hozených kostkách ji může začít prohledávat. Na konci pak čeká odměna – můžete získat nový předmět (včetně legendárních, na které je ale potřeba vykrást trochu víc hrobek) či splnit úkol.

Úkoly na vás čekají dvojího typu – buď pohybové, nebo s pokladem. Při pohybovém musíte mít hrdiny rozestavěné na mapě v různé kombinaci – třeba musí stát v úhlopříčce, každý být v jiné svatyni nebo v cizím hradu. Právě tyto úkoly dělají správné načasování přesunu vašich gerojů tak klíčovým. Jeden špatný pohyb a už jen vidíte nenechavé prsty kamaráda, který přečetl situaci lépe. Úkoly s pokladem vás vyzývají, abyste prošli určenou svatyni. Jak již bylo zmíněno, odměnou vám kromě vítězných bodů bude i nějaký ten začarovaný artefakt.

Mimochodem, předměty jsou zde vizuálně ztvárněny parádním způsobem! Jsou maličké a všechny si je můžete nachystat na stojan. Až je získáte, přicvaknete je přímo k vašemu panáčkovi a jeho look se jako zázrakem promění z dřevěné kostky humanoidního tvaru na drsného, po zuby ozbrojeného rváče. Pecka! Jak to, že to sakra nikoho nenapadlo dřív? Meeplové s lucerničkami, širokými štíty a meči je něco, co chci odteď vidět v každé hře!

Samotná hra je pak dobře zábavná a vyvážená. Zatímco v denní fázi počítáte každé políčko a snažíte se ukrást, co jen jde, v noci hypnotizujete kostky, lechtáte štěstí po chodidlech a přemýšlíte, jak moc vám stojí za to jít mu naproti. Přeci jenom mám ale pocit, že samotná přízeň Fortuny vás tak moc nevytrhne. Když špatně rozvažujete tahy, vašim soupeřům se budou hotové úkoly hromadit jako lahve od piva ve skautské klubovně a nezachrání vás ani kostky s dovnitř přidělanou soustavou magnetů.

Už jsem zmiňoval fantastické plastové vybavení, jak vypadá zbytek hry? Nemlich stejně – na jedničku s hvězdičkou. Když hýbete s hrdinou, máte pocit, že poletujete nad divokou fantastickou krajinou plnou relikvií po zaniklých civilizacích. Moc hezký vizuál mají také jednotlivé karty, kostičky a žetony. Grafika přidává hře na atmosféře a dotváří dobrý pocit, který vás oblaží v půlce první či maximálně druhé partie.

Menší nevýhodou jsou přeci jen složitější pravidla. Respektive, abych byl přesný – nejde o žádný extrém, ale možná byste od pestrobarevné, v humorném duchu designované prťavé krabičky očekávali něco jednoduššího. Budete přemýšlet, až se z vás bude kouřit, a pokud na to nemáte chuť či trpělivost, zvolte raději jinak.

Malá velká dobrodružství jsou perfektní volbou pro hráče, kteří zbožňují hry na hrdiny, ale nemají vždy náladu na dlouhé velké příběhy ve stylu Descenta či stolních rpg. V balení, které pohodlně nacpete do kapsy větších riflí, se skrývá komplexní hra kombinující řadu mechanismů. Je jedno, jestli vám pomůžou přežít na transsibiřské magistrále nebo z nich uděláte hlavní hvězdu večera; Malá velká dobrodružství jistě vybojují ve vaší sbírce více než důstojné místo.

VERDIKT V malém balení se skrývá poměrně náročná, komplexní a zábavná hra. Bacha na meeply, jsou ozbrojení!

