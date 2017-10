Slyšíš ty tóny? Ne? Tak se zastav a poslouchej. To jsou Zpívající věže – majáky, které chrání pobřeží od mořských stvůr. Vítr se opírá do jejich strun a ony vyprávějí své příběhy.

Sedm příběhů, sedm zpívajících věží a svět Nejmocnějších. Zavítejte do fantastických říší a seznamte se s neodolatelnými hrdiny. Někdy vás bude mrazit, někdy budete vašim oblíbencům držet palce a prožívat s nimi úžasné chvíle napětí i radosti, ale hlavně poznáte svět Jitky Ládrové z pohledu jiných autorů…

Sborník je sestaven na základě literární soutěže, kterou založila právě Jitka Ládrová, editorka edice Zpívající věže. Všechny povídky vycházejí ze světa Nejmocnějších – ze světa Zpívajících věží. Ovšem v pojetí textů se autor od autora liší, často opravdu velmi, proto máte před sebou „švédský stůl“ plný povídek. Najdete zde jak povídky české, tak i slovenské. U každé je malý komentář od editorky a také má každá z nich svou vlastní ilustraci. A jako malé překvapení na konci knihy je podrobně rozebraná konstrukce věží a naleznete zde mapu Království devetera divů (území, kde se odehrály všechny události v knize popsané). Když už je o nich řeč…

Nejdříve nám editorka představí svět a vlastní legendu o věžích. Jako první tu pak je, povídka od Jely Abasové: Novicka. Seznamujeme se zde s princeznou Maniou, která je jednou z vedlejších postav z novely Jitky Ládrové, Spirála smrti. Ovšem Jela Abbasová tuto postavu uvádí v trochu jiném světle. Poznáte její niterní pocity a nelehký osud, o který nikdy sama nestála, ale přeci jí byl dán. Druhá patří Patricii Kudelové a nechá nás nahlédnout do osudu podivné dvojice – mladé dívky Alere a jejího opatrovníka Vanhalena. Třetí a poměrně rozsáhlé vyprávění uvedl do soutěže Erik Kováč. Seznamuje nás s mladičkým, snad ještě chlapcem, Nywelem, který je nucen okolnostmi rychle, ale opravdu rychle dospět, ač o to vůbec nestojí. Pak tu máme Drabble od Pavla Koudelky. On ve sto slovech dokázal působivým způsobem vylíčit nezastavitelnost vývoje každé reality, ať už té naší nebo jiné. Po něm přichází na řadu příběh nazvaný Ptáčník, jehož autorkou je Vendula Brunhoferová. Přivádí nás k muži, který má minulost víc než temnou, v jeho hrudi však tluče srdce dobráka. Další, předposlední povídku, napsala Věra Mertlíková a mohu vám říci, že vás okouzlí svojí neuvěřitelně přitažlivou atmosférou a lehce vás unese do světa, v němž se odehrává. A poslední – závěrečná, tentokrát opět od Jely Abasové. Zde bych snad ani více neprozrazovala, neb si ji musíte vychutnat od začátku až do konce sami.

Kromě toho, že všechny povídky pochází ze stejného světa, pojí je také něco nezlomného a dávného. Legenda Zpívajících věží, touha nevzdávat se a nádech něčeho mystického.

I to je důvod, proč mám ze sborníku velmi příjemný dojem. Je jisté, že v určitých úsecích poznáte, že se jedná o sborník ze soutěže, protože můžete narazit na plošší místa, ale i přesto si myslím, že si zaslouží ocenit práci autorů i editorky. Obálka i ilustrace sborníku jsou nadmíru vydařené. Knížka určitě stojí za přečtení. Věřte, že Království devatera divů vás dozajista okouzlí a to i bez pomoci magie, zato však zpěvem strážících Zpívajících věží. Stačí se jen zaposlouchat…

Vydal: Straky na vrbě ,2017

Autor: Jitka Ládrová (ed.) a kolektiv

INSB: 978-80-87364-66-6

EAN: 9788087364666

Počet stran: 178

Cena: 120,-

Komentáře

komentářů