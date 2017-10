Miorská říše žije již několik let ve strachu. Zvrácený dědic říše Zek, který prahne po královském žezlu, může kdykoli zaútočit a nárokovat si své právo na trůn. Spása říše padá do rukou doposud ztracenému mladšímu bratrovi Zeka. Alex však o svém původu neměl nejmenší tušení. Zvládne si osvojit schopnost ovládání živlů natolik, aby Zeka dokázal porazit?

Autorem tohoto českého fantasy kousku pro mladé je Jiří Dittrich. Elementum je jeho prvním literárním výtvorem. To mu vzhledem k jeho věku nemůžeme zazlívat – letos oslavil jednadvacetiny. Knihu začal psát už ve druhém ročníku na střední škole. Časem ale určitě neplýtvá, rukopis druhého dílu Elementum: Tajemství sudby má již napsaný. Teď vše závisí na jednáních s nakladatelstvím Epocha.

Zpátky ke knize. Alex byl jako novorozeně ze svého pravého domova unesen. Celý život strávil ve světě lidí, kde jeho mysl zaměstnávala pouze nadcházející maturita nebo výběr nejlepšího klubu, kde strávit páteční noc. Obyčejnost jeho života v okamžiku rozbíjí cizinec, ze kterého se vyklube Alexův dědeček. Žádá ho, aby se vrátil domů, protože se jako jediný může v bitvě vyrovnat Zekovým schopnostem. Alex souhlasí s návratem do Miorské říše, ale je to jako sázka na divokou kartu.

Dittrich příběh zasadil do prostředí podzemního údolí, které si Miořané museli vytvořit jako útočiště. Kdysi žili na povrchu země, kde představovali jednu z nejmajestátnějších říší. Ale obyčejní lidé se zalekli jejich nadání ovládat živly, a proto se Miořané museli stáhnout do podzemí. Díky svým schopnostem tam zvládli vytvořit podmínky pro život stejné jako nahoře. Autor se s prostředím děje popasoval obratně. Odpustil si přílišnou složitost, ale zároveň atmosféra říše na čtenáře s přehledem dosáhne.

Hlavní hrdina a zároveň vypravěč knihy Alex jako dědic královské krve nedisponuje pouze jedním živlem, ale všemi čtyřmi. Ty se učí ovládat postupným výcvikem, aby dohnal vše, co promeškal. Do cesty se mu staví různé překážky. Výcvik vyplňuje většinu knihy – den za dnem, jeden živel za druhým. Autor se vyřádil na popsání podstaty práce na Alexových schopnostech. Každý živel je specifický. Alexovy „superschopnosti“ jsou podány lákavou cestou, která čtenáře přiměje k touze ovládat vodu, oheň, zemi či vzduch stejně jako miorský dědic. Ačkoli pro někoho, kdo upřednostňuje akci, bitvy a velký povyk, můžou být tyto popisné pasáže naopak odrazující. Výrazně zpomalují děj a příběh nemá příliš svižné tempo, spíše se tak loudá.

Za vytvořením této pěti set stránkové bichle stojí dvacetiletý mladík. A na to, že jeho nejúdernější inspirací byl animovaný film Kung-fu panda (rozhovor s autorem), je to počin velice povedený. Pravidla pro osvojování živlů a historie říše jsou propracované a zároveň stravitelné, čímž autorovi vzdávám velký obdiv. Horší už je to s charaktery postav. Přijdou mi takové plytké, holé. Kam je postavíte, tam stojí. Když je Alex uveden do skutečnosti, že umí ovládat jednotlivé elementy, je královským princem a měl by porazit svého bratra, Alex bez nějakých přílišných emocí nevěřícnosti svůj úděl pokorně přijímá.

Ale i přes výše vypíchnuté mouchy je román poutavý a čtivý. Přece jen cílová skupina jsou mladší čtenáři. Dokážu si představit, že ty kniha vtáhne, některé třeba i pohltí. Pro starší může posloužit jako příjemná oddechovka od těžkopádných dnů v reálném světě.

Vydal: Epocha, 2016

Autor: Jiří Dittrich

ISBN: 978-80-7557-033-8

EAN: 9788075570338

Počet stran: 512

