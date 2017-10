Nekompromisní byznysmen a mafián ničí celé město. Každý mu musí odevzdávat výpalné a lidé mají strach, že postavit se na odpor by znamenalo jedině hořký konec. Parta dětí, která se říká Zrůdičky, má ale plán. Nalákají gangstery do městského labyrintu plného podzemních chodeb a katakomb, kde tyrani najdou hořký konec. Jenže, co když pod zemí bydlí ještě někdo další…?

Doktorka a vynikající česká spisovatelka Jana Rečková patří v české tvorbě mezi klasiky. Publikovala víc než půl stovky povídek, řadu románů a získala mnoho ocenění včetně titulu Lady Fantasy. V poslední době vydala třeba Jámu a dům nebo mé oblíbené Virtuální vrahy. Labyrint U Mrtvého ženicha je její nejčerstvější novinkou.

Labyrint U Mrtvého ženicha je autorčinou výpravou (či možná tak trochu návratem) do světa teenagerů a dětí. Spíše než fantasy, byť se v knize fantastické prvky objevují, bych ji možná klasifikoval jako dobrodružnou literaturu, což ale určitě není na škodu.

Do popředí pozornosti se stává skupina dětí – Zrůdiček. Obecně se považují za lůzry a odpadlíky, i když jim to vždycky tak úplně nevěříte. Každý z nich má nějaké trápení – třeba Ignác předstírá lehkou mentální retardaci, protože má pocit, že by jej normální škola zdržovala. Jenže tohle je Rečková, ne L. J. Smith, díky bohu. Nebudete tedy trávit první půlku knížky popisem sexuální nejistoty dvanáctiletých výrostků, nýbrž se rovnou vrhnete vstříc akci. Knížka se prakticky okamžitě začne zamotávat a komplikovat, a ještě za sebou nemáte ani seznámení a už jste umazaní od podzemního bahna. Neuvěřitelná více než půlka knížky se odehrává přímo v labyrintu! Přesto se tam pořád něco děje, o něco jde a všechno dává smysl. Mít Ignác v ruce kalašnikov a ztrácet se o trochu víc lidí, řekl bych si, že jsem v Metru 2033. Tedy alespoň světem, protože vyzněním je Labyrint U Mrtvého ženicha přeci jen dost odlišná kniha.

Tam, kde vás Metro svíralo do svých úzkých chodeb jako do svěráku, tam, kde jste většině lidí nemohli věřit ani pozdrav a každý vás chtěl jen podřezat a okrást, nabízí Rečková úplně jiná témata a hodnoty. Úplně nejvýš stojí přátelství a rodina. Ačkoliv jsou konflikty mezi generacemi v knize na denním pořádku, autorka vždy dochází k závěru, že mezi lidmi existují pouta, která se nedají jen tak zpřetrhat a že spor nemusí nutně znamenat absenci lásky.

Jenže nejdřív se musí vyřešit problémy, a těch je hodně. Ze začátku to vypadá, že proti bezohlednému organizovanému zločinu nestojí nic víc než banda dětí a jejich klukovsky naivní idea, jak se s ním vypořádat. Jenže labyrint ukrývá mnoho záhad. Navíc to vypadá, že čím víc lidí do něj přijde, tím méně jich vyleze ven. Tahle hra se může brzy šeredně vymknout z rukou, jenže kdo by položil karty, když je v sázce tolik? Zrůdičky se nenechají odradit ani podivnými tvory s rudýma očima, ani vyděšeným, nechtěným obyvatelem stok, a brzy se ukáže, kdo všechno u tohoto pokerového stolu vlastně sedí.

Právě dynamičnost je v mých očích největší devizou knihy. Akce střídá akci a každá postava zažije momenty, na které by nejraději zapomněla. Vztahy mezi hrdiny i padouchy jsou propletené a krize přichází s každým úderem hodin, jenž matkám připomíná, že se jejich ratolesti dosud nevrátily domů. A do toho všeho láska, upřímná a krásná stejně jako stydlivá a bizarní. Jediné, co bych možná trochu vytkl, je to, že v některých momentech mi nezletilí hrdinové připadají snad až možná příliš vyspělí či rozumní, přestože se to snaží všemožně popírat.

Labyrint U Mrtvého ženicha je velmi příjemným přírůstkem do knihovničky pro mládež či jako nostalgické zavzpomínání starších ročníků na hravá dětská léta. Pokud se poohlížíte po nějakém laskavém oddechu či byste se rádi vrátili do časů, kdy byl každý den malým zázrakem, jste na správné adrese.

Autor: Jana Rečková

Vydal: Fantom Print

ISBN: 978-80-7398-387-1

EAN: 9788073983871

Počet stran: 304

