Stihli jsme to tak tak, je tu poslední říjnový den a s ním i pravidelné okénko do světa crowdfundingu. Podzimní deskoherní sezóna je v plném proudu a příval nových her, které prahnou po našich penězích, je čím dál silnější. K tomu se v říjnu koná oblíbený veletrh SPIEL v Essenu (report od našeho redaktora si budete moc přečíst již brzy!), máme tedy období opravdových deskovkových žní. Pojďme na Kickstarter.

Máte rádi filmy z trilogie Jurský park a/nebo jeho moderní verzi Jurský svět? Bavil vás na PC Zoo/Rollercoaster/Whatever Tycoon? Pokud odpovídáte ne a ne a ne…, přeskočte prosím tento odstavec, protože bude plný otravného nadšení! Na Kickstarteru totiž finišuje kampaň ke hře DinoGenics. Nejde o nic menšího než o worker placement verzi správce zábavního parku s dinosaury. Každý z hráčů (maximum 5, hra nabízí i solitérní variantu) si na svém soukromém ostrůvku (jste miliardáři, ostrůvků máte jen o něco méně než supersportů v garážích) staví svoji vlastní verzi netradičního zábavního parku. Posílají dělníky na přilehlou pevninu, kde sbírají zdroje, DNA prehistorických zvířátek a vybavení, to vše za účelem vytvořit takový park, který přiláká co nejvíce návštěvníků, vybojuje si skvělou reputaci a zastíní všechny konkurenty. Kdo však bude mít příliš velké ambice, tomu se situace může jednoduše vymknout z rukou. Pokud například nenakrmíte masožravce, mohou ve vaší oáze klidu rozpoutat pořádné peklo a třeba i sežrat návštěvníky, což reputaci (překvapivě) spíše uškodí. Líbí se nám překrásný vizuál, téma i mechanismy. Hra od zájemců vybrala už přes 100 tisíc dolarů a připojit se ke kampani můžete už za 54 dolarů (cca 1 200Kč).

Co by to bylo za okénko, kdybychom v něm nezahlédli alespoň jednu figurkovku? Ani tentokrát nebudou ochuzeni milovníci plastových komponent. Mohou totiž své peníze vložit do kampaně ke hře Okko Chronicles, která je přenese do středověkého Japonska a převtělí do kůže hrdinů–lovců démonů. Stejně jako v podobných hrách se jeden z hráčů ujme role zla a bude zatápět protihráčům. Na odpor se mu může postavit i jeden hráč, lepší zábavu ale přinese tým o až čtyřech hráčích. Ti se snaží prozkoumat palác a odhalit zlého ducha Oni, který se skrývá mezi obyvateli paláce a jeho síla každým kolem roste. Postavy lovců mají různé schopnosti, každý bojovník má vlastní úkol, který se snaží splnit a aby jim to šlo lépe od ruky, hráči je mohou obdařit zbraněmi, brněním a dalším vybavením. Ke slovu přijdou i kostky, hru je tedy možné zařadit do kategorie ameritrash. Kampaň poběží ještě 14 dní, již teď se našlo dost zájemců, kteří přispěli 90 (základní hra; 2 000Kč), respektive 110 dolary (základní hra + rozšíření; 2 200Kč).

Kromě velkých (a tím pádem i drahých) her pomáhá crowdfunding vzniknout i menším kouskům. Jedním takovým je zlatokopecká hra End of Trail, ve které budou dva až čtyři hráči pokoušet štěstí v období kalifornské zlaté horečky poloviny 19. století. End of Trail je karetní hra, jež navíc obsahuje nádherné meeply zlatokopů a zvířat, která lačné kovboje odváží k ložiskům zlata. Karty mají několik druhů použití, které se liší od konkrétní fáze, ve které se hra nachází. Pomocí karet řeší hráči nejen dopravu na místo, ale i zabírání políček s ložisky, ke konci hry se snaží z karet na ruce poskládat co nejvyšší pokerovou kombinaci pro zisk dalších peněz/bodů. Hra staví na správě karet na ruce, pokoušení štěstí a aukci, mělo by se tedy jednat o spíše oddychový kousek s pěkným tématem. Kampaň končí za necelé dva dny a pokud nevíte co s 30 dolary (660Kč), malý výlet do Kalifornie by vám s rozhodováním mohl pomoct.

Pokud vás naše tři kousky nezaujaly, mrkněte ještě na kampaně k hrám ROOT (roztomilá převahovka se stylizovanými zvířátky), Dice Hospital (worker placement s nemocniční tematikou) a Heavy Metal Thunder Mouse (RPG ze světa myších motorkářských gangů!).

Co upoutalo vás? Přispěli jste na kampaň zajímavé hry? Podělte se s námi v komentářích na Facebooku!

