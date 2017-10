Catan a jeho klony Her ze světa Catanu už vyšla pořádná hromada. Aby ne, co vydělává, to se musí hýbat! Fanoušci hry se ale radují. Vždyť pohleďte, kolik už vzniklo variant! Takže, máme tu základní hru Osadníci z Katanu a její rozšíření pro 5–6 hráčů. K tomu patří rozšíření Námořníci, Města a rytíři, Zámořské objevy a Kupci a barbaři. Ke každé jde také přikoupit rozšíření pro 5–6 hráčů. Pro dva hráče zde máme Catan Duel, respektive Knížata z Katanu, se dvěma rozšířeními – Age of Darkness a Age of Enlightenment, jež na český překlad teprve čekají. Na dovolenou je určena cestovní verze Catanu či speciální „kostkoví“ osadníci, pro příznivce euroher naopak verze Struggle for Catan neobsahující kostky, jež se dá stále sehnat v češtině. Některá rozšíření nabízí speciální scénáře, v češtině například Atlantis nebo Poklady, draci a objevitelé. Pro děti je určen Catan Junior. Samostatně potom stojí další hry z tohoto světa, jako například Obchod v Evropě a snad neprozradím moc, když řeknu, že se na český trh chystá i varianta s tématem Hry o trůny. Pokud vyznáváte filosofii, že více je někdy více, Catan Big Box je tou pravou volbou pro vás. Kromě těchto hlavních expanzí existuje ještě řada dalších, obvykle menších doplňků či rozšíření. Ale ty by už vydaly na samostatný článek…