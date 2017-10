Nakladatelství FANTOM Print vydává pokračování série Paměti Lovce monster:

Osmdesátky v New Orleans? Peklo na Zemi!

Ta pravá monster párty se koná jedině v New Orleans!

Co je lepší než série o Lovcích monster od veleúspěšného autora, jako je Larry Correia? Spin-off té samé série zasazený do osmdesátých let, kde se náboji nešetří a o politické korektnosti skoro nikdo neslyšel. Zvlášť když si na to psaní vzal Correia do tandemu neméně úspěšného Johna Ringa!

Bývalého mariňáka, pozdější dočasnou mrtvolu a nyní lovce monster Chada osud (nebo spíš nenechavé ruce a příliš mladé elfky s naštvaným příbuzenstvem) tentokrát zavál do New Orleans, kde místní Hoodoo komando musí za jeden den ulovit víc monster, než v jiném městě za měsíc. Obzvlášť když je úplněk… Taky to ve městě vypadá jinak než v jakémkoliv jiném loveckém revíru – a lovci samotní padají za oběť únavě a chybám rychleji, než noví stíhají přicházet.

John Ringo vzal Correiův svět a už tak adrenalinové příběhy doplnil o vlastní dávku akce, humoru a pořádné muziky. Stejně jako u předchozího dílu Grunge mají i tentokrát lovci i čtenář jen málo času na oddych, protože akce střídá akci a monstra dodržují pauzu na oběd jen v tom případě, že tím obědem jste vy. Od vlkodlaků a upírů přes magické krokodýly až po obří jedovaté žáby – New Orleans má všechno. A umí z toho uvařit skvělou večeři, tedy pokud to někdo stihne včas zabít.

A tím vším prochází Chad se svým věrným Truchlivým mečem a nebývalou volností. Ve městě zaplaveném příšerami a hoodoo totiž ani vládní dozor neumí zahlazovat všechny stopy a každý místní ví, kdy má začít utíkat. Připravte se na koncert vyhnaný na maximum: záplavy nepřátel, nervy napjaté k prasknutí, zbraně opravdu těžkého kalibru a někde ve stínech zlo, které to má všechno na svědomí… v jediném místě na světě, kde lovec může být občas i veřejným hrdinou.

V New Orleans se totiž všechno dělá jinak.

Anotace:

Když se New Orleans vymkne kontrole, je jeden z elitních Lovců monster, Chad Gardenier, přeložen, aby trochu píchnul Hoodoo komandu v jeho boji s temnotou.

V New Orleans se každý úplněk objevuje půl tucet nových vlkodlaků, k tomu stínoví démoni, hoodoo nekromanti nebo po dvou chodící patnáctimetroví krokodýli. A upírů je tam více než na koncertě gotiků…

Prostě Orleans v osmdesátkách dává pojmu „Peklo na Zemi“ úplně nový význam. Chad má sice díky tomu příležitost získat astronomické odměny z Fonasilu, ale má to malý háček – pokud si je chce užít, musí hlavně přežít!

Info o knize:

Autoři: Larry Correia & John Ringo

Originální název: Sinners

Formát: brož., 145×205 mm

Počet stran: 304 stran

Cena: 299 Kč

Nakladatel: FANTOM Print (www.fantomprint.cz)

ISBN: 978-80-7398-389-5

O autorech:

Larry Correia & John Ringo

Larry Correia je americký spisovatel a fanoušek zbraní, který se proslavil prozatím šestidílnou akční urban fantasy sérií Lovci monster a trilogií Grimnoirské kroniky. Zatímco se Correia v současnosti věnuje spíše fantasy projektům, jeho kolega, spisovatel John Ringo, zůstává pravověrným autorem drsné military sci-fi. Z jeho bohaté tvorby znají čeští čtenáři série Zrcadlo, Roger MacClintock či Válka s Posleeny.

Série LOVCI MONSTER:

Bytosti z mýtů, legend a pověstí existují. Ať už jsou to prastaré entity rozvalující se mimo prostor a čas, upíři, vlkodlaci, duchové či nekromanti s nemrtvými služebníky, všichni chtějí ovládnout, zničit, či vyhladit lidstvo. Proti nim ale stojí Lovci monster s.r.o., parta drsňáků a drsňaček, která se rozhodla, že se s paranormálním šmejdem nevyjednává. Mají zbraně, hodně zbraní, a neváhají je použít…

