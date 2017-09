Studio Sony Pictures začíná pomalu ale jistě budovat svoje vlastní univerzum. Letos do kin s pomocí Marvelu přišel restartovaný Pavoučí muž ve filmu Spider-Man: Homecoming a příští rok si střihne sólové dobrodružství Venom. Jedná se o jednoho z nejhorších protivníků Spider-Mana. Zrodil se spojením mimozemského symbionta a člověka. Nejdříve „posedl“ Petera Parkera, později se spojil s vhodnějším kandidátem, kterým byl novinář Eddie Brock (jeho vhodnost spočívala především v zášti vůči Spider-manovi). Tak se zrodil Venom.

Hlavní roli si střihne uznávaný Tom Hardy, kterého jsme letos viděli ve válečném opusu Dunkerk. Snímek bude režírovat Ruben Fleischer (Gangster Squad – Lovci mafie), scénář píše dvojice Scott Rosenberg a Jeff Pinkner. Produkce má začít již letos na podzim a premiéra je stanovena na 5. říjen 2018. Níže se můžete podívat na povedený fan-art Venoma ztělesněného Tomem Hardym.

Studio Sony představitele hlavní role oznámilo na svém Twitteru fotkou Hardyho, který na sobě má triko s Venomem.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall.

Na závěr je vhodné doplnit, že Venom nebude součástí MCU (Marvel Cinematic Universe), nepřipojí se tedy ke Spider-manovi. Ostatní postavy, ke kterým mají v Sony práva, sice existují ve stejné „realitě“, ale v odděleném světě, nelze se tedy těšit, že bychom viděli Venoma v kombinaci s Avengers.

Zdroj: comicbook.com

Komentáře

komentářů