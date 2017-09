Celaena Sardothien a Sam Cortland. Kdo by po přečtení bestsellerové YA fantasy série Skleněný trůn tento příběh alespoň z části neznal? Jejich osud chytne za srdce každého, kdo ho nemá z kamene. Dva mladí vrazi, kteří byli vycvičeni k zabíjení bez milosti, aniž by se o to prosili. Děsiví zabijáci, kteří by neměli mít soucit. Avšak jak jde o dvě stě nevinných duší otroků, vše se mění. Kromě spojení pro jejich záchranu začne růst mezi těmito mladými láska, která však nemůže mít šťastný konec. A všichni víme, jak to vše nakonec dopadne – Sam mrtvý a Celaena na cestě do Endovieru, kde ji v prvním díle série vyzvedne Chaol s Dorianem, aby se stala královou vražedkyní. Ale to je už zase jiný příběh.

„Jmenuji se Celaena Sardothien a nebudu se bát.“

Krvavé ostří je flashbackem, který vás zavede v celé jedné knize do života Celaeny před uvězněním do Endovieru a následné existenci po něm. Seznámí vás s tím, jaký umí být Arobynn Hamel, král vrahů, prohnaný parchant a ukáže, jak naivní lidé mohou být, pokud věří ve šťastný konec bez následků. Cech vrahů se totiž nedá jen tak snadno opustit, a to ani po tom, co se vykoupíte. A už vůbec ne, když se jedná o Celaenu Sardothien, nejobávanějšího zabijáka v celém království.

Právě Arobynn je typická záporácká postava, kterou musíte nenávidět a zároveň obdivovat pro její prohnanost. Každý krok má promyšlený na dlouho dopředu a jde tak o obávaného nepřítele, proti kterému by se nepostavil žádný rozumný člověk. Avšak když máte motivaci jako Celaena a Sam, jde vše stranou.

V rámci trestu za osvobození otroků se naše hlavní hrdinka dostává k Němému mistrovi, králi Tichých vrahů, a začíná při svém výcviku postupně plánovat odchod z cechu. Učí se nové techniky, zjišťuje, jak může účinně zabít čarodějnici a také poznává na vlastní kůži účinky jedu, který ji v budoucnu způsobí velké potíže. U toho navíc přichází na to, že Sam je pro ni důležitější, než si původně myslela. A my čtenáři v této chvíli zjišťujeme, že svět Sarah J. Maasové nám má stále co nabídnout, i když se jedná jen o doplňující příběh k základnímu univerzu. Nenudí vás, má připravené zajímavé zápletky a i když víte, co vás v závěru čeká, nutí vás to číst dál.

Kniha vás totiž vtáhne. Dojme vás, způsobí vám záblesky smutku v očích a ti méně tvrdí z vás možná uroní i nějakou tu slzu. Proč? Protože Sarah J. Maasová ví, že láska mezi Celaenou a Samem je věc, kterou bylo potřeba dovysvětlit. Čekalo na to mnoho fanoušků série všechny předchozí knihy, protože se jednalo o část Aeliny minulosti, jež byla zahrnuta tajemstvím. A ta nyní byla odhalena přestě tak, jak si zaslouží.

A co víc – autorka vše opět napsala skvělým způsobem. Nic v příběhu není navíc, děj plynule ubíhá a vy se jen s čím dál větším zármutkem k blížíte očekávané události, která ovlivnila celý zbytek života naší hlavní hrdinky univerza Skleněného trůnu. Smrti Sama Cortlanda, za kterou mohl Arobynn Hamel a celou ji až do nejmenšího detailu naplánoval. Pokud jste fanoušek série, knihu určitě nesmíte už kvůli doplnění informací z minulosti Celaeny minout. A jestli teprve chcete začít, doporučuji jít podle data vydání, protože seřazení má svůj smysl.

Vydal: CooBoo; 2017

Autor: Sarah J. Maasová

ISBN: 978-80-7544-272-7

Překlad: Ivana Svobodová

Počet stran: 408

