UCHOPTE KLADIVA DO TLAP A RUČEK, NA KOVADLINU UHODÍ WARHAMMER. A TAKY BLADE RUNNER. A S NIMI NOVÁ ŘÍJNOVÁ PEVNOST, CEP NA PODZIMNÍ CHMURY A PLÍSKANICE!!!

Díky Polarisu u nás známe WARHAMMER už dvacet let a hry, knihy, figurky a filmy stále přibývají. Proto jsme válečnému fantasy fenoménu věnovali v novém čísle hned šest stránek, rozebírajících tuto žánrovou libůstku do poslední sekerky. A samozřejmě nevynecháme ani novou gamesu TOTAL WAR: WARHAMMER II.

Stejně tak si ale posvítíme i na nové britské superšpióny ze stáje KINGSMAN a navrch přihodíme shrnutí sedmé sezóny HRY O TRŮNY.

Protože se ale kvapně blíží nový BLADE RUNNER, posvítíme si samozřejmě i na něj a na elektrické ovečky. Věnovat se nicméně budeme i HUMBOOKU, ŠESTI VRANÁM, PLAMENI V TEMNOTĚ, DLOUHÉ CESTĚ a ZROZENÍ ADEPTA. Poslední vedený titul pak doprovodí rozhovor s jeho tvůrcem ALEXEM DRESCHEREM. A když už jsme u těch rozhovorů, čas si na nás udělal během velkého interview také MIROSLAV ŽAMBOCH!!!

A co tam máme dál? Tak například povídky od HANINY VESELÉ a tak trochu nečekaně také od DANA ČERNÉHO. Něco si ale povíme též o světě bez šťávy v mrazivém postkatastrofickém BLACKOUTU od Marka Elsberga. O moci jediného Prstenu pak promluví SHADOW OF WAR. Stejně tak se ale vydáme po stopách francouzského vlkodlačího řádění v historické sekci v HONU NA BESTII. A v cyklu o velkých válečných příbězích si posvítíme na BITVU O MIDWAY. No prostě tentokrát Pevnost řinčí zbraněmi a jde jí to nádherně! Pojďte si taky zachřestit!!! Pevnost totiž vládne, a to hlavně díky vám!

Komentáře

komentářů