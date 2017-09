Lákavé hlubiny moří… napůl neprobádaný svět. Spousta roztodivných zvířat, nádherné korály a bájné poklady z dávno ztracených plavidel. Právě sem vás zavála touha po dobrodružství, bohužel na to nejste sami. Ale s dobrou navigací a správným vylepšováním vlastní ponorky to budete vy, kdo učiní ty nejslavnější objevy!

Oceanos Autor Antoine Bauza V ČR distribuuje (nikdo, v Evropě IELLO) Počet hráčů 2–5 hráčů Časová náročnost 30–45 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Pravidla ke stažení, herní komponenty bez textu Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 218. (rodinné), 1 043. (celkově) Mechanismy Draftování karet, skládání sad, simultánní průběh kola

Oceanos je rodinná hra od francouzského IELLO z hlavy herního mága Antoine Bauzy a nádherně ilustrovaná vycházející hvězdou Jéremi Fleurym. Bauza se v ní vrátil k tomu, co mu jde nejlíp, tedy ke karetnímu draftu, ale tentokrát jej vyzkoušel trochu jiným způsobem a obalil kolem něj hru rodinnou až dětskou. Vizuální stránka (která je u IELLA tradičně na výši) je však v tomto případě až dechberoucí, každý hráč má svoji ponorku vizuálně jinou (ač herně stejnou) a karty hlubin připomínají ty nádherné dětské knihy, které jsme všichni hltali s otevřenýma očima a tehdy si ještě říkali, že se tam jednou taky podíváme. Rozhodně to však není žádná hořkosladká nostalgie, jen čirá roztomilost a herní stůl, co hýří barvami.

Jak to celé funguje? Hráči ve třech herních kolech „stavějí“ každý svůj malý oceán z karet, které si vybírají. Hráčské ponorky se puzzlovitě skládají z pěti součástí, z nichž každá se dá nezávisle na ostatních vylepšovat z úvodního levelu 1 na level 2, později 3 a každá ovládá jinou hráčovu herní schopnost. Pomocí periskopů si budete vybírat z více karet, pomocí benzínu si budete moci nechávat více karet… a třeba potápěčské kabiny ubytují víc potápěčů, kteří potom mohou prozkoumat truhlice s pokladem.

Každé kolo se skládá z pěti tahů. V každém tahu je někdo kapitánem expedice, který rozdá všem kromě sebe karty dle úrovně kokpitu každého hráče (na začátku hry si všichni vybírají z pouhých dvou karet, ale vylepšováním kokpitu svojí ponorky zvětší svůj výběr až na čtyři). Hráči si vyberou, kterou kartu si nechají a umístí do svého moře, zatímco zbytek vrátí kapitánovi. Kapitán si tedy vybírá potenciálně z více karet než ostatní hráči, ale zase je to „trash“ již po nich přebraný. V každém kole stavějí jednu řádku karet, v prvním kole hned u hladiny, ve třetím až dole u dna. Každé kolo se tedy hodnotí věci nasbírané za to kolo v dané řádce karet (zvířata, trestné body za krakenovy oči apod.), zatímco na konci hry ještě přijdou další body za truhlice pokladů vybrané potápěčem a za korálové útesy, tedy sousedící karty s ikonami korálu.

Nebojte se, celý princip je poměrně jednoduchý, ale originální, čímž se snadněji pochopí na stole během hry, než lámaně vysvětlí v recenzi. Nicméně konstantou zůstává, že stejně jako v Bauzově největším draftovém hitu 7 divů světa, i tato hra odsýpá, protože hráči hrají své tahy současně a čeká se jen na toho nejpomalejšího. Vlastně celá partie je dokončena do půl hodiny. Jako ve spoustě rodinných her se vám může stát, že vám štěstí příliš nepřeje, ale ve většině případů se s tím dá něco udělat a pomocí různých bodovacích metod najít různé cesty k vítězství.

Rozhodně velmi příjemným faktorem jsou zmíněné puzzloidní ponorky a ten pocit, když si je člověk vylepší a najednou dosáhne na úplně jiné body. A samozřejmě, jak už zmíněno, nejpůsobivějším faktorem je vizuál. Jak ale ostatně víme již z Bauzova Takenoka, roztomilý vizuál neznamená špatnou hru. A to platí i zde.

Pokud je něco, co Oceanos vytknout, je to vyšší cena, odpovídající tomu kouzelnému vizuálu. To je vlastně důvod, proč se nedočkal lokalizace, z obavy, že by se tu nenašlo dost lidí, co dá přes tisícovku za rodinnou hru. Ironií je, že cena za anglický kus vychází i v našich obchodech levněji… Hra je ale jazykově nezávislá a pravidla jsou ke stažení na Zatrolených hrách , takže ponoření se do oceánu již nic dalšího nebrání. A já vám tu cestu hluboce doporučuji.

VERDIKT Roztomilá rodinná hra, která vizuálem zaujme ratolesti a dospělé rozhodně neurazí. Více cest k vítězství nabízí jistou porci znovuhratelnosti, většinou nevídanou u her tohoto kalibru a herní doby. Oceanos je prostě rychlý, krásný a fajn.

