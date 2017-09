Mechanismus, nebo téma? Pán prstenů, nebo chladné a šedé euro? Tuto otázku si čas od času klade každý hráč deskových her. Pokud toužíte vybrat hru spíše podle tématu, tento článek je pro vás. V jeho první části jsme se zabývali pěti žánry, dnes přinášíme dalších pět. Je libo sci-fi, steampunk či postapo? Nebo uvítáte raději dobrodružnou hru? Či neodpočíváte doma a raději se věnujete byznysu? Pak čtěte dál.

_

Sci-Fi

Star Realms – šampion nemusí být těžká váha a Star Realms to dokazují. Jednoduchá, kapesní, ale návykově zábavná karetka stojící na deckbuildingu baví snad každého, koho k ní posadíme, včetně žen, dětí a náboženských minorit. A když jsem ji vytáhl v jednom amsterdamském baru, servírka se okamžitě podělila o svoji strategii. Pokud ji nemáte, napravte to!

Mars: Teraformace – tentokrát odskočíme od bitev vesmírných lodí k ekonomičtějším tématům. Budovatelská hra Mars: Teraformace je zatraceně zábavná záležitost a jakmile jsme ji pořídili, v naší soukromé herně se pěkně dlouho nehrálo skoro nic jiného. A i přes civilní téma má atmosféru jako řemen. Hned si musím znovu přečíst Weirova Marťana.

Nejsme tu sami – u téhle malé pártyovky se budete potit, bát a modlit, ať přežijete. A to vše v ceně vstupného do kina pro dvě osoby, se za pět minut vysvětlenými pravidly a s překrásnou grafikou, která nás donutila hru zařadit mezi hry s nejhezčími světy.

Další tipy: Star Wars: Rebelie, XCOM, Among the Stars

_

Steampunk

Scythe – steampunkových her se tolik neobjevuje a Scythe je všechny převyšuje minimálně o dvě hlavy. Toto vychytané euro dunící těžkými kroky obřích mechů vyhrálo spoustu cen a také naši nehynoucí lásku. A ti zvířecí miláčkové, ach, jeden by se skoro rozněžnil…

Celestia – vzducholodě jsou symbolem steampunku a nikde jinde se v nich neproletíte tak dobře jako právě v Celestii. Nejlepší push-your-luck, který jsem kdy hrál, láká na palubu nejen naše krásné přítelkyně a manželky, ale také naše násilnické, věčně opilé kamarády. Celestia zkrátka spojuje!

Shuffle Heroes – jednoduchá a rychlá duelovka kombinující v sobě steampunkovou atmosféru s lovecraftovskými monstry rozhodně stojí za zkoušku.

Další tipy: Steampunk Rally, Oceanos

_

Postapo

Zima mrtvých: Cesty osudu – jasně, zombie by šly kategorizovat jako samostatný subžánr, ale Zima mrtvých hraje spíše na strunu přežití a do postapa se nám v pohodě vešla. Nemáte co jíst, je vám zima, do domu se snaží dostat stáda chodících mrtvol a jeden z vašich přátel je podrazácká svině. Jestli tohle nevystihuje postapokalyptického ducha, tak vážně nevím co.

RONE – čisté postapo RONE od českého autora Štěpána Štefaníka (rozhovor) zaujalo propracovanými „magicoidními“ mechanismy a atraktivním prostředím světa, ve kterém má voda cenu lidských životů. Co víme, stále na ni vznikají nová rozšíření, uvidíme, zda se etabluje třeba také jako turnajovka. Potenciál určitě má.

Pustina – Svět, tak jak ho známe, byl zničen zkázonosnou válkou o poslední zdroje vody. Světová populace klesla na 30 000 lidí a stále se zmenšuje. Zbylí lidé se shlukli do kmenů zápasících o holé přežití.

1–4 hráči se snaží dovést svůj kmen k vytouženému Konvoji, který znamená záchranu. Hráči využívají worker-placement mechanismu a vysílají své svěřence sbírat suroviny, vylepšovat svá sídla a rekrutovat ostatní přeživší. Pomáhají jim v tom různá vybavení a speciální místnosti jejich úkrytů, avšak ostatní kmeny jim mohou naopak škodit! Navíc zbývá jen šest dnů, než Konvoj dorazí!

Další tipy: This War Of Mine (preview), Arctic Scavengers

_

Dobrodružné

Robinson Crusoe – Trzewiczkovu kooperační ságu o záchraně trosečníků z ostrova není třeba dlouze představovat. Hra staví na mechanismu worker placement doplněném o kostky a hromadu karet událostí, které zaručí, že každá partie bude jiná. Pro fanoušky původního románu Daniela Defoe povinnost.

Zakázaný ostrov / Zakázaná poušť – V kooperačních vodách ještě chvíli zůstaneme. Hráči jsou tým dobrodruhů, který se musí přesouvat sem a tam po dílcích oblasti ve snaze najít potřebné artefakty dřív, než se ostrov potopí, resp. než hráči padnou žízní a zasype je písek. Tematické kooperační hry jsou většinou složitějšího rázu (aby balíček karet uměl být důstojným „protivníkem”), proto je třeba zmínit, že tyto hry jsou příjemně rodinné a dovolí i casual hráčům prožít zábavné chvíle plné napětí a společné snahy.

Diamant – Jednoduchý, ale zábavný push-your-luck, kdy se hráči, každý za sebe, pustí do průzkumu jeskyně. Zde může najít cenné diamanty, ale také mnohá nebezpečenství (had, láva atd.). Pokud narazí na totéž nebezpečí podruhé, utíká s prázdnou. Jak hluboko pokoušet své štěstí pro maximální zisk?

Tikal – Tikal je dnes už klasikou, kde hráči pokládají dílky džungle, chodí se svými průzkumníky, sbírají poklady, odkrývají staré chrámy a pomocí ovládání oblastí získávají vítězné body. Akčních bodů na tah je však málo a je třeba dobře rozmyslet, k čemu je využít. Tikal je nejzdařilejším dílem tzv. „maskové trilogie” Kramera a Kieslinga (Tikal, Java, Mexica).

Další tip: Costa Rica

_

Byznys

Na prodej – staňte se realitním magnátem za dvacet minut! Aukce jako hlavní a vlastně jediný mechanizmus hry Na prodej bavil zatím každého, koho jsme k ní posadili. Pokud se navíc u stolu často setkáváte ve větším počtu (až 6 hráčů), může vám tento výborný filler zajistit zábavu na pořádnou část večera. Dobrých, rychlých a nehloupých her pro 6 hráčů není mnoho…

Vysoké napětí – Známá ekonomická hra, která v roce 2004 katapultovala Friedemanna Frieseho do síně designérské slávy a dokázala, že ekonomické hry fungují i bez vězení a házení kostkou. Hráči mají za úkol obdařit Evropu elektřinou a za tím účelem draží elektrárny, spravují prostředky, hlídají odpad, budují elektrickou síť a vůbec se tak nějak věnují eurařskému počítání. Hra je ovšem plná chytrých navzájem se ovlivňujících mechanismů a není snadné prokličkovat všemi ekonomickými úskalími k vítězství… o to víc je to však naplňující.

Ra – navzdory své egyptské tematice je Ra vcelku abstraktní hra. Hráči v ní draží v aukcích sady dílků, které se potom ve třech herních kolech bodují dle různých pravidel sbírání sad. Briliance této hry ovšem spočívá v dražicích žetonech o hodnotě 1–16, které leží odhalené před hráči a každý může nabídnout jen celou hodnotu JEDNOHO žetonu. K vyhrané sadě žetonů hráč vždy dostane i platící žeton, který vyhrál předchozí aukci, a každý má do dražení jen jeden pokus. Díky tomu přináší Ra unikátní zážitek… cítíte se jako v pokeru, a při tom všichni vědí o všech všechno. Právě díky plné informaci se Ra skvěle hodí i jako tabletová aplikace na cesty.

Další tip: Felix – kočka v pytli

Článek vytvořil Marek Dvořák s laskavým přispěním Michala Stárka, Davida Navrátila a Pepy Klementa.



Komentáře

komentářů