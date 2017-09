Určitě znáte ten pocit, když dočtete dobrou knížku nebo zhlédnete skvělý film a nejradši byste si hned zahráli hru, která mu tematicky odpovídala. Byli jste v kině na Warcraftu a jste si jistí, že bez pořádné fantasy váš večer skončí pláčem. Dočetli jste Enderovu hru a pokud si okamžitě nedáte nějakou bitvu vesmírných lodí, budete muset sáhnout po antidepresivech. Případně, váš kamarád je fanoušek do steampunku, chodí v cylindru s brýlemi a vy tušíte, že Hra o trůny by mu velkou radost neudělala. Zkrátka, někdy je pro váš výběr důležitější téma hry a její mechaniky se přizpůsobí. Co v takovém případě udělat? Třeba sáhnout po našem článku! V našem seznamu se objeví především hry lokalizované do češtiny a pokusíme se vyhnout těm, které pochází z etablovaných světů. Hry, které stojí za pozornost, ale nesplňují podmínky, zmíníme pod každým žánrem zvlášť. Tematické subžánry, které se u nás moc často neobjevují (jako komiks či sportovní hry), nezařazujeme. Kdoví, třeba za pár let, až budeme tento článek aktualizovat, bude výběr o něčem jiném…

V prvním díle našeho dvojdílného článku se zaměříme na tipy na hry s tematikou fantasy, historie, westernu, hororu a zaniklých civilizací.

Fantasy

Blood Rage – vybrat nejlepší z milionů fantasy her není žádná legrace a vynechat hry podle knih a filmů také ne. Přesto se král našel. Atmosférická vikinská sekačka spojená s draftem karet a zabalená v nádherném vizuálu se zkrátka líbí téměř všem.

Summoner Wars – jednoduchá, levná a pekelně zábavná tahovka, která si získala srdce tisíců fanoušků a v Česku se v ní pravidelně pořádají turnaje. A vůbec to neříkám proto, že mi redakční kolega vyhrožoval nožem, když ji do žebříčku nezařadím. Taky si moc rád dám partičku. Škoda těch životů mých vojáků, které přitom přijdou vniveč…

Descent: Výpravy do temnot – Descent je jako RPG pro lidi, kteří nemají vypravěče. Podrobný příběh, mapa světa a cestování, RPG růst hrdinů, desítky předmětů, nepřátel… Pokud máte chuť prožít fantasy epos, tahle hra pro náročné je jasnou volbou.

Yggdrasil – tenhle kooperační klenot se sice lokalizace zatím nedočkal, ale vzhledem k absenci herních textů ji vlastně ani příliš nepotřebuje. Hráči jsou tým vikinských bohů, které se snaží bránit Ragnarökové smečce oblud ve vstupu do Valhally. O epicky komiksové ilustrace se postaral Pierô a hra je od začátku do konce nádherně napínavá. A navíc hrajete za nesmrtelné postavy, takže vám samotným se nemůže nic stát… to prostě chcete.

Další tipy: Pán prstenů LCG, Kemet, Cyclades, Mage Knight

Historické

Pax Renaissance – pokud najdete hru, která lépe, podrobněji a zábavněji reflektuje nějakou část historie, ukažte mi ji, já na žádnou takovou nepřišel. Pax je válka intrik a machinací v pestrých barvách renesance, která patří do rukou zkušeným hráčům a udělá jim z večera koncentrované cucání rozkoše. A ještě můžete uvrhnout dějiny zpět do područí temného středověku, hahaha!

Through the Ages: Příběh civilizace – legendární civilizační karetka neméně legendárního Brňáka Vlaadi Chvátila má tak nějak všechno. Správu prostředků, rozdělování úkolů, vládce, monumenty, diplomacii, války, nejrůznější -kracie, diplomacii… vcelku právem vede žebříček všech her vůbec. Co nevidět má navíc vyjít její kompletní digitální implementace, která ve slušivém kabátku mobilní appky obstará všechnu komplikovanou režii, takže hráčům zbude víc mentální kapacity na čistou strategii.

Neanderthal: Lovci mamutů – Nejspíš jste rádi, že můžete využívat vymožeností moderního světa. Takže Neanderthal můžete využít jako ideální způsob jak se vcítit do kůží předchůdců člověka při jejich každodenním souboji o přežití. Podaří se vám přežít loveckou výpravu a rozšířit svůj kmen? Přežijete náhlé ochlazení klimatu, nebo půlka vašeho kmene pomře? Intenzivní a vyčerpávající zážitek s krásnými ilustracemi a v kompaktním balení, to je Neanderthal.

Další tipy: Robinson Crusoe, Marco Polo

Western

Colt Express – svižná a originální karetní hra staví především na zábavném principu programování vašeho tahu. Body navíc jí pak dává vizuál včetně velkého, krásného vláčku, který vaši kovbojové vykrádají. Po dlouhém rozvažování vybojovala zlato v našem žebříčku, přičemž o milimetry předběhla…

Great Western Trail – tohle euro nabízí hodně možností a kombinuje v sobě řadu mechanismů. Je ale přeci jen složité a nehodí se do každé party, proto druhé místo. Pokud jste ale nároční fanoušci eur, klidně si je dejte na první.

Bang! – pro řadu lidí je tato kultovní přestřelka vstupenkou do světa deskových a karetních her. My ji už tak nemilujeme a přispívá k tomu i fakt, že ji v našich očích předběhl Samurajský meč. Nezmínit ji tady je ale jako nezmínit Jiřího Kajínka v seznamech nejoblíbenějších zločinců. Tohle si na tričko nevezmu ani já, ani moji kolegové.

Další tip: Bang! Duel

Horor

Běsnění Drákuly – nemůžu si pomoct, ale já tuhle hru podle Stokerova románu prostě žeru. Ze začátku jde spíše o horor naopak, protože se hrabě třese strachem, aby jej hráči nevyhmátli moc brzy. Pokud se mu ale daří skrývat a lovci pochopí, že tuhle partii nemusí vyhrát, zoufalství v jejich očích by bylo vidět i na fotkách.

Zima mrtvých: Cesty osudu – nejdřív jsme nechtěli zařazovat hru do dvou žebříčků, ale pod náporem zombií jsme museli učinit výjimku. Tady totiž máte spoustu důvodů se bát, a každý malý neúspěch přidává další. A, jako obvykle, největším nepřítelem vám budou vaši kamarádi. Kdo má přátele, nepotřebuje nepřátele…

Mystérium – tahle hra vám sice tolik strachu nenažene, atmosféru má ale parádní. Mlčenlivý duch šermující s kartičkami, podezřelí, kteří do jednoho vypadají jako sadističtí psychopati, a místnosti, která bychom nechtěli ani navštívit, natož v nich bydlet – to všechno zařazuje Mystérium do této kategorie. A kvalita této hry pak do našeho žebříčku.

Další tipy: hry podle H. P. Lovecrafta (Temné znamení, Eldritch Horror, Arkham Horror, Panství hrůzy – preview), Zombicide: Černý mor

Zaniklé civilizace

Tzolk’in: Mayský kalendář – Tento neotřelý worker placement z dílny CGE by neměl chybět v žádné sbírce zavilého euraře, protože větší počítací šílenství potkáte málokdy. Navíc se málokdy mezi hrami vidí, jak hernímu plánu vévodí 5 plastových ozubených kol (to největší s mayskými motivy), které do sebe zapadají a během celé hry se postupně otáčí. V pozadí za tím šlape zajímavý mechanismus, kdy je třeba počítat, jak dlouho workera nechat na kole… čím dál dojede, tím lepší jsou akce, ale každý tah je potřeba i NĚCO udělat a workerů je málo.

Cacao – Cacao je roztomilá hříčka z prostředí jihoamerických deštných pralesů, kde pomocí střídání dílků džungle a dílků workerů spouštíte akce, sklízíte kakaové boby a výhodně je prodáváte na trhu. Tento odsýpající worker placement bez workerů už na globálním trhu dostal dvě větší rozšíření, čokoládu a diamanty.

Atlantida – Atlantida je roztomilá rodinná hra od vydavatelství Piatnik, kde každý hráč s týmem svých figurek utíká z Atlantidy a po cestě se snaží nasbírat poklady, jaké lapí. Cesty ubývá, sem tam je nutné platit za překonání vody a hlavně se celý prostor smršťuje. Mezi rodinnými hrami se najde málokterá takto napínavá.

Další tipy: Abyss, Atlantis Rising, a v neposlední řadě součást deskoherní gramotnosti 7 divů světa

V dalším díle se zaměříme na tipy na hry s tematikou sci-fi, steampunk, postapo, dobrodružství a byznysu.

Článek vytvořil Marek Dvořák s laskavým přispěním Michala Stárka, Davida Navrátila a Pepy Klementa.



