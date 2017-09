Strašidelné domy nie sú len po celej Amerike, ale aj napríklad v takom Írsku. Dôkazom toho je snímok The Lodgers, ktorý zachytáva osud dvojičiek v opustenom gotickom dome. Teda až tak opustený nie je.

Skalní fanúšikovia hernej série The Witcher určite vedia, že je to už desať rokov odkedy Geralt prišiel do sveta počítačovej zábavy. A práve pri tejto príležitosti CD PROJECT RED vydal krátke video, v ktorom sa originálnym spôsobom poďakovali každému hráčovi.

Ark: Survival Evolved patrí bezpochyby medzi najlepšie herné tituly zo žánru survival. Dôkazom toho je nielen veľká popularita, ale aj pravidelné pridávanie nových prídavkov, ktoré hráčom zaručujú takmer nekončiacu zábavu.

Ten najnovší nesie názov Abberation a zavedie nás do podzemného sveta, v ktorom budeme čeliť nielen novým tvorom, ale aj napríklad radiácii. DLC vychádza už o mesiac.

Hoci by mohol Seven tak trochu pripomínať Fallout, rozhodne sa netreba nechať zmýliť. Síce majú toho veľa spoločného, avšak krátky gameplay Vás presvedčí, že pravde je niekde úplne inde.

