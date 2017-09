Najznámejšia „archeologička“ sa opäť vracia na strieborné plátno. Tentokrát to však bude viac o prežití, než o tajomstvách. Hoci, o prežití to bolo vždy. Užite si trailer a na konečný výsledok si ešte počkáme.

Seriálový Flash sa teší veľkej popularite a štvrtá séria je už na spadnutie. Pozrite si nový trailer, ktorý prináša zopár výrazných zmien. Tak čo, idete do toho?

Heroes of the Storm privíta nových hrdinov z Overwatch. Budú nimi Junkrat a Ana. Ich schopnosti zatiaľ nie sú známe, ale môžeme predpokladať, že budú veľmi podobné. Nuž takáto posila sa vždy hodí, čo poviete?

ARPG Grim Dawn sa chystá na nové rozšírenie s názvom Ashes of Malmouth. Do hry pribudnú dve nové kapitoly, nové triedy – Inquisitor a Necromaner a nový obchodník Illusionisť. Taktiež pribudnú nové predmety, či bossovia. Rozšírenie možno očakávať v priebehu budúceho mesiaca.

