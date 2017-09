Lodě kolonistů se blíží do oblasti jižního pólu rudé planety, zbývá už jen pár hodin do přistání. Tady započne snaha o osídlení nejbližšího souseda Země, snaha o vytvoření nového ráje pro náš druh. Ale potrvá ještě dlouhá staletí, než se nám podaří přiblížit našemu ultimátnímu cíli – teraformaci…

Mars: Teraformace – Hellas & Elysium Autor Jacob Fryxelius V ČR distribuuje MINDOK Počet hráčů 1–5 hráčů Časová náročnost 90–120 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost České popisky na herní desce Rok vydání 2017 Pořadí na BoardGameGeeku Expanze, základní hra 7. (celkově) Mechanismy Ekonomika, různé schopnosti hráčů, hand management, umisťování destiček, draftování karet, budování enginu

Mars: Teraformace si za krátkou dobu vydobyl pozici jedné z nejhranějších her u nás v redakci, prakticky na každé seanci minimálně jedna partie proběhne. A nejinak tomu jistě je i u dalších fanoušků této sci-fi budovatelské strategie. Čím víc ho ale hrajete, tím více se projekty opakují a chce to prostě nějakou změnu. Naštěstí si toho byli vědomi jak designér Jacob Fryxelius, tak vydavatelství MINDOK, kteří nás nenechali dlouho na holičkách a už je tu první rozšíření Hellas & Elysium.

Název rozšíření je úzce spjat s tím, co přináší herně. Jedná se o novou herní desku, která z jedné strany představuje jižní pól Marsu, jmenuje se Hellas a odkazuje k pánvi o průměru 2 200 km v oblasti jižní polokoule Marsu, do které před přibližně 4 miliardami let dopadl asteroid. Druhá strana desky je pojmenována Elysium podle planiny na severní polokouli rudé planety v blízkosti sopky Elysium Mons.

Co přináší herně? Spoustu nových možností samozřejmě! Herní plány totiž kromě jiných políček ke stavění přináší várku 2×5 nových titulů a 2×5 unikátních soutěží. Nejzajímavější nové prvky, které mě zaujaly na herní desce jsou: bonusové jednotky tepla, bonusová destička oceánu a jiné uspořádání oceánů – výrazně mění vzhled mapy v pokročilé fázi hry. Ještě se vrátím k titulům a soutěžím, protože některé z nich opravdu dokáží ovlivnit strategie hráčů. Tituly jsou z pohledu změny gameplay nejvíc „rozlítané“, od těch méně motivujících (Polárník – na jižním pólu je lukrativní stavět tak jako tak, pozitivem je alespoň motivace k rychlému zastavění této zóny; Expert na Jupiter – projekty kategorie Jupiter jsou dobře bodované samy o sobě, takže opět pouze motivace k rychlému dosažení) až po ty opravdu zábavné a výrazné (Ekonom a Specialista – krásný kontrast mezi rozvojem univerzálního vs. úzce specializovaného enginu).

Možná si všimnete, že tituly jsou zajímavější u desky Elysium a méně zajímavé u desky Hellas. U soutěží jsou si potom desky podle mě rovny, každá nabízí soutěže „syslící“ (nejvíce kostiček všech zdrojů vs. nejvíce kostiček zdrojů oceli a energie), zaměřené na karty (nejvíce symbolů kategorie vesmír/stavby vs. nejvíce vyložených drahých karet – 20+ megakreditů) či zaměřené na destičky terénu (nejvíce destiček zeleně vs. nejvíce destiček na jižní straně Marsu/nejvíce destiček sousedících s oceány). Obecně tedy lze říct, že pokud chcete raději zajímavější mapu a průměrné tituly, sáhněte po mapě Hellas, pokud chcete průměrně zajímavou mapu a pořádné tituly, kolonizujte Mars v oblasti Elysium. Tento kontrast mezi dvěma novými variantami herního plánu se mi líbí, protože lze zvolit, na co mají hráči zrovna chuť.

Za velmi přívětivou cenu (kolem 300Kč) dostanete sice „jen“ jednu oboustrannou desku, ale osobně bych se na to díval jinou optikou: základní hra se dá sehnat za cenu okolo tisíce korun, což je na pecku typu Mars: Teraformace docela málo peněz. Spolu s rozšířením jsme tedy na ceně přibližně třináct stovek, za kterou dostanete tolik herní variability, že nebudete vědět co dřív! Hra by s takovou cenovkou jistě uspěla také a jednalo by se o komplexní balení, obsahující celkem tři různé herní plochy pro velmi dlouhou trvanlivost.

Osobně se ještě více než na Hellas & Elysium těším na rozšíření Venuše, které přidá „planetu navíc“ a další karty projektů (hurá!), ale myslím si, že u každého, kdo má doma Mars: Teraformaci a považuje se za jejího fanouška, nesmí rozšíření Hellas & Elysium chybět.

VERDIKT Rozšíření Hellas & Elysium vnáší do Mars: Teraformace vítané oživení a přinese mnoho dalších deskoherních večerů věnovaných kolonizaci rudé planety.

