Phineas Mortimer se nikdy nechtěl stát knězem. Toužil dělat to, co každý bohatý aristokratický synek – tedy nic. Popíjet po hospodách, veselit se s nevěstkami, občas se porvat s kmány a utrácet tatínkův majetek. Jenže cesty páně jsou nevyzpytatelné. Ve válce, kde se ocitne v roli polního kuráta, se Phineas setká s temnotou a málem zešílí. Aby se vyhnul další službě, odchází do pokojné horské vesnice šířit slávu boží. Jenže zlo má dlouhé prsty a hříchy minulosti se ukážou být pouze předzvěstí návratu něčeho mnohem strašnějšího. Něčeho, na co nemusí stačit okovaný palcát ani modlitba. Pokud v tomhle temném fantasy světě vůbec nějaký bůh, který by ji vyslyšel, existuje…

Phineas Mortimer. Syn jednoho z nejmocnějších lidí v Říši. Mladý povaleč, statný rváč a notorik s neklidným žaludkem. A taky kněz Horazda Bílého a Jediného, bývalý polní kurát nyní poslaný na misii do horské vesničky Šachrap. Po seznámení s nemnoha obyvateli osady netrvá dlouho, než zjistí, že se zdejším kostelem není něco v pořádku. Aby se Phineas mohl postavit zlu, bude se muset nejdřív vrátit do své minulosti. A to dělá zatraceně nerad.

Nesvatý otec je debutem našeho redakčního kolegy Marka Dvořáka. Že psát umí už nám ukázal několikrát, a to jak během loňských povídkových duelů, tak v letošních literárních cvičeních. A dokazuje to i tentokrát. Kniha je čtivě napsaná a má velmi rychlý spád. Nakladatelství Epocha ocejchovalo Markovu práci jako temnou fantasy, a ačkoliv se tu setkáme se skřety a démony, a na severu zuří nekonečná válka, temnotu v tomto případě zastupují hlavně samotní lidé a krutá krajina plná vraždících lapků.

Hlavní hrdina je neustále rozerván mezi hýřivým životem aristokratického synka, který by od každého problému, který způsobí, nejraději utekl, a povinností kněze, kterým se stal proti své vůli. To by bylo v každé jiné knize fajn, boj mezi hrdinstvím a pudem sebezáchovy, jenže ve Phineasově případě je tu menší problém. Phineas Mortimer je totiž prokletý, a to dost zvláštním, dvojsečným způsobem. To se čtenář dozví hned v prologu, jak přesně jeho prokletí zní pak ve třetině knihy. A odsud dál pro čtenáře výrazně klesne napětí. Na(ne)štěstí mladý kněz na své prokletí poměrně často zapomíná (respektive na jeho účinky) a ani ono prokletí nemůže zabránit všemu.

V knize jsou v podstatě dvě dějové linky. Ta z přítomnosti řeší záhadu šachrapského kostela, zatímco v druhé, víceméně expoziční se dozvídáme, jak se z rozverného aristokrata stal posel boží a čím vším si stihl během té doby projít. Tyto dvě linky by samy o sobě fungovaly jako dvě samostatné povídky. A to je moje hlavní výtka k této knížce: Je opravdu krátká. Je tak krátká, že jsem ji stihl přečíst za jediný den, a to se mi snad ještě nikdy s žádnou knížkou nestalo (z fantastiky, Petra a Lucii či básnické sbírky nepočítám). Navíc je text dělen poměrně nesmyslně do 34 kapitol, i když by třetina toho čísla naprosto stačila. Některé kapitoly jsou „dlouhé“ jen dvě stránky a nezmění se v nich zhola nic. Když se k tomu přičte fakt, že každá kapitola je nadepsána opravdu velkým fontem zabírajícím šestinu stránky, působí to na mě jako plýtvání místem, které se dalo využít jinak. Tady je namístě říct, že mám k dispozici jen elektronickou verzi a na papíru může vše vypadat jinak.

Problém s krátkou knihu je ten, že se na ní opravdu špatně píše recenze (skoro stejně špatně jako na dobrou knihu), navíc jakákoliv informace navíc může být považována za spoiler. Knize by určitě prospěla třeba ještě jedna povídka. Pokud ne se stejným hrdinou, tak alespoň ze stejného světa. Nesvatý otec za přečtení nicméně rozhodně stojí. Navíc se doslova čte jedním dechem.

Autor: Marek Dvořák

Vydal: Epocha, 2017

ISBN: 978-80-7557-066-6

EAN: 9788075570666

Počet stran: 184

