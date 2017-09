Před rokem jsme si mohli užít návrat do univerza Harryho Pottera v podobě scénáře Prokletého dítěte, který vzbudil ve fanoušcích světa J. K. Rownlingové rozporuplné reakce. Jedna část spokojeně slintala, další cítila pobouření a tvrdila, že už to vůbec není ono. Dává to celkem logiku – scénář není próza, jde o dramatický žánr, který má jinou podobu, potřeby a podmínky realizace a od toho se odvíjí také jeho koncová podoba. Stejné nejednotné názory pravděpodobně vzbuzuje nyní i původní scénář dalšího počinu od autorky, kterým jsou Fantastická zvířata a kde je najít. Co od něj můžete čekat? Je to docela snadná dedukce, protože se u fanoušků mohou opět vyskytnout pouze dvě situace:

Pokud jste zarytý fanoušek výpravných příběhů v podobě prózy, které nám autorka předkládala v sedmi dílech své série o Harrym Potterovi, tak pravděpodobně nebudete spokojení. Scénář je ochuzený o podrobné popisy jednotlivých postav, vykreslování prostředí, ale také o různé doplňkové informace k příběhu, které by si v podobě klasické knihy zasloužil. Jste sice fanoušek univerza, ale nevadí vám „experimenty“ v podobě jiných literárních druhů, než je próza. V tom případě budete spokojeni, protože umíte odtrhnout sérii od doplňkového příběhu Fantastických zvířat a kde je najít v podobě scénáře.

Celý příběh začíná v roce 1926, kdy cestovatel a milovník tajemných tvorů Mlok Scamander přijíždí do Londýna, aby zde koupil dárek k narozeninám od chovatele appalooských kluběnek (nečekaně se jedná o fantastické zvíře). Osud tomu však asi tak chtěl, že jeho návštěva Anglie nebude tak přímočará, jak se na první pohled zdálo. Stačí k tomu málo – nechtěná výměna zavazadla s nečarem Jacobem, prchnutí hrabáka i dalších zvířat z kufru a záhadné útoky neznámého stvoření na mudly i kouzelníky. A nebyl by to Mlok Scamander, kdyby se do toho všeho nezapojil.

Samotný scénář je rozdělený na 124 obrazů, které se vměstnaly na 278 stránek. Avšak nenechte se zmást délkou – kniha má jiné formátování a je obohacena různými ilustracemi, a tak ji budete mít přečtenou za jedno odpoledne. Je napsaná svižně a jakmile si na formu scénáře zvyknete, čte se velmi rychle a bez výrazných obtíží při orientaci v textu. Jde vidět, že ruka J. K. Rowlingové to stále umí, i když se do toho pustí jiným stylem.

Za zmínku také stojí celkový design knihy, který navrhlo a zrealizovalo designové studio MinaLima a jeho majitelé ho promysleli do nejmenších detailů. Těšit se tak můžete na krásnou obálku i ilustrace, na které tito umělci brali inspiraci v dekorativním stylu 20. let 20. století.

Na jednu stranu je škoda, že se tento příběh Fantastických zvířat a kde je najít objevil pouze jako scénář, ale J. K. Rowlingová své slovo očividně zatím drží a dalšího příběhu ze světa Harryho Pottera v klasické prozaické podobě se jen tak nedočkáme. Hýčkejme si proto alespoň to, co nám je poskytnuto, stojí to totiž určitě za přečtení i čas, kterým nad tím strávíme. Pokud vám nechybí alespoň trochu citu pro fantazii a jste příznivec „experimentů“, tak si čtení užijete stejně jako já.

Vydal: Albatros; 2017

Autor: J. K. Rowlingová

ISBN: 978-8000-04591-7

EAN: 9788000045917

Počet stran: 384

Komentáře

komentářů