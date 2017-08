Hrdinové Zombicide Samson – se svojí železnou kůží odolnou vůči zraněním bude Samson tankem vaší družiny. Jeho schopnosti se týkají především boje na blízko, a právě v první linii je jeho místo. Nestříhat! Anna – bohabojná jeptiška, která by neublížila ani mouše, to přesně Anna není. Z očí jí kouká chuť vás vykuchat jako rybu, takže raději krmte její krvežíznivost zombiemi. Dokud jich je kolem vás dost, Anna se rozhodně nebude nudit. Clovis – kdo chce hrát za pravého drsňáka, sáhne po Clovisovi. Tenhle mistr meče umí rozezpívat prakticky každou zbraň, nejraději si ovšem nepřátele podává pěkně zblízka. Běda tomu, kdo se ocitne na špatném konci jeho čepelí! Silas – elf Silas je především vynikajícím střelcem, schopným ustřelit na sto yardů kryse oko – a ještě si můžete vybrat, které. Pokud bude právě on hlídat přístupovou cestu, budete mít na vaši prácičku klid, jako kdybyste byli doma v garáži. Nelly – Nelly je velice krásná, pokud jí ovšem celý obličej nepokrývá centimetrová vrstva krve. Není to totiž žádná princeznička a klidně nakoukne zombii na orgány. A čím víc jich pošle zpátky do hrobu, tím lepší bude mít náladu. Baldric – moudrý mág Baldric chápe, že magie je mocná, ale meč zaražený do oka zombie se taky počítá. Pokud jej pozvete na párty, budou lítat blesky! A nejspíš taky uhořelá těla zombií.