XCOM 2 – War of the Chosen (preview)

Už 29. srpna se všichni fanoušci série XCOM dočkají z dílny Firaxis dalšího DLC jménem War of the Chosen. Tentokrát se ovšem nebude jednat pouze o několik misí a drobné úpravy hratelnosti, ale podle všeho plnohodnotný datadisk. Firaxis si za tento přídavek hodlá účtovat necelých čtyřicet dolarů/euro, takže nezbývá než si položit jednoduchou otázku: Bude to stát za to? Jelikož prominentní youtubeři už mají přístup ke většině nového obsahu, můžeme si pomalu sesumírovat odpověď.

War of the Chosen

Nejviditelnější změnou jsou samotní Chosen, tři extrémně nebezpeční nepřátelé, které rozhodně nebude lehké zneškodnit. V běžné misi je sice můžete porazit, ale nikoliv zabít, neboť se po každé smrti zregenerují ve své pevnosti. Kromě toho mají své silné a slabé stránky, které jsou údajně náhodně generované každou novou kampaň (nicméně třeba taková Assasin má pokaždé při prvním setkání Shadow Step). Co generováno je jsou jejich jména a volací znaky, což mi nepřijde zrovna jako dobrý nápad, vzhledem k tomu, jak propracované charaktery se zatím jeví. Abyste se s nimi vypořádali jednou pro vždy, budete je muset zlikvidovat právě v jejich základně. Netřeba říkat, že to nebude žádná procházka růžovou zahradou.

Assasin, Hunter a Warlock vám však nebudou zatápět jen v samotných misích, ale i na strategické úrovni. Stejně jako je vaším cílem vypátrat jejich základnu, jejich úkolem je lokalizovat Avenger a zajmout Velitele pro emzácké hlavouny. I bez toho stále dokáží nadělat pořádnou paseku, protože mohou sabotovat budování, výzkum, poslat na marodku vědce i inženýry nebo něco ukrást z vašich zásob. Jejich motivace není zrovna malá. Komu se podaří zajmout Velitele, ten bude vládnout Zemi. A jelikož vládnout může jen jeden, nemají se ani mezi sebou zrovna v lásce.

Lost

Druhou nejvýraznější změnou je přidání třetí strany. Lost jsou bývalí lidé, kteří se nakazili zářením „podů“ z původní invaze a změnili se na zdánlivě bezduché zombie, kteří napadají kohokoliv, kdo k nim nepatří. Jejich síla spočívá v množství a používání výbušnin jich přiláká ještě víc. Jak se s nimi tedy vypořádat? K tomu slouží nová mechanika headshot. Pokud voják během svého tahu zasáhne Losta a on zemře, vojákovi se navrátí akce a může střílet znovu, dokud má náboje. Jelikož Lost nepoužívají krytí a mají velmi málo životů, zdá se setkání a přežití s nimi snadné, ale zas tak jednoduché to nebude, zvláště na vyšších obtížnostech.

Lost je opravdu třetí stranou na rozdíl od Exaltu z minulého dílu, který podle příběhu s mimozemšťany nespolupracoval, a neexistovaly mise, kde by se Exalt a mimozemšťané střetli (ačkoliv v modu Long War to možné bylo a obě strany spolupracovaly). Lost jsou nepřítelem nejenom vaším, ale i Adventu, takže občas může být výhodné nechat obě strany se trochu pocuchat. Na druhou stranu headshot mechanika funguje i pro Advent, takže bych nečekal příliš dlouho.

Frakce

Aby se nezvýhodňoval jen nepřítel, dostanete i vy do vínku nějaké bonusy. Předně jsou to hned tři nové frakce, které vám nabídnou speciální bojovníky. Reapers se specializují na stealth, mají výrazně omezenou oblast detekce nepřáteli (ta se zdá menší všeobecně) a po výstřelu mají šanci, že zůstanou skrytí. Tato šance ovšem klesá s každým dalším výstřelem. Mimo to s sebou nosí minu, kterou může odpálit další člen týmu (a ani její výbuch je neodhalí). Skirmishers jsou bývalí vojáci Adventu, kteří si dokázali odstranit kontrolní čip. Jsou vybaveni vystřelovacím hákem, kterým mohou humanoidní nepřátele (tedy v podstatě jen Lost a Advent, možná Avatar) přitáhnout k sobě, sebe k nepříteli či klasicky ho využít ke změně pozice. Také mohou střílet dvakrát za tah. A nakonec jsou tu Templáři, bojovníci na blízko s meči z psionické energie ne nepřipomínající protosské zealoty ze StarCraftu.

Stejně jako Chosen, frakce vám nebudou pomáhat pouze při misích, ale také při tajných operacích, respektive tajné operace děláte vy pro ně. Ano, Covert Ops jsou zpět a tentokrát nabízejí opravdu širokou paletu možností. Své vojáky můžete vysílat přes místnost Resistance ring na různé mise podobně jako například followery ve World of Warcraft. Pomocí tajných operací můžete nabírat další inženýry a vědce, hledat materiál, mařit plány Chosen a právě přes tyto mise nakonec najít jejich základnu. Na rozdíl od WoW máte vždy jistý úspěch, nebezpečí však číhá v tom, že vaši vojáci se mohou zranit či být přepadeni nebo zajati (v tom případě dostanete misi, kde je budete muset osvobodit). Protože vaši vojáci dostanou mimo odměny samotné operace také zkušenosti, je toto perfektní cesta jak cvičit nové rekruty.

Nové kousky pro staré pejsky

Změny se nevyhnou ani původním vojákům. Pokud si dva vaši rekruti na misi velmi dobře rozumí mezi sebou, mohou utvořit kamarádské pouto. V první fázi to znamená, že si mohou jednou za misi vyměnit akce (funguje podobně jako Inspire u psionických vojáků či Command z modu Long War). Později dostávají další bonusy. Abyste pouta posílili, musíte tyto vojáky posílat spolu na stejné mise nebo tajné operace. Pokud však jeden z nich zemře, ten druhý se dostane do stavu berserk, což je něco jako lehčí varianta paniky.

Novou podobu dostal systém povyšování. Kromě klasických zkušeností za zabití, vaši svěřenci také dostávají takzvané Ability points za zabití při využití taktických možností jako přepadení, střelba z vrchu či na nekrytého nepřítele. Za tyto body si pak můžete dokoupit další schopnosti pro své vojáky, buď z jejich klasického stromu schopností nebo náhodně generované u každého vojáka. Tyto schopnosti kupujete ve staronové místnosti Training center, což je jedna část bývalého Advance Warfare Center.

Zaveden byl také nový systém únavy. Vaši vojáci ztrácí po každé misi hodnotu vůle, která se jim postupně doplňuje na Avengeru. Nic vám sice nezabrání vzít do bitvy unaveného druha, nicméně takový bude nejen mnohem více náchylnější vůči psionickým nepřátelům, ale také si může odnést nějakou trvalou negativní vlastnost, například strach z Chosen či Lost, kdy má šanci zpanikařit, kdykoliv se tito nepřátelé objeví na scéně, nebo obsesivní přebíječ. K tomu, abyste se těchto vlastností zbavili, slouží druhá část bývalého AWC, Infirmary.

To už je třetí nová místnost (technicky druhá, protože nemáme AWC), nicméně prostor na Avengeru je pořád stejný. Zatím se zdá, že dvě z místností, které jsme museli mít v původní hře dvakrát – Power Relay a Resistance Comms – nám tentokrát postačí pouze jednou.

Plná polní

I samotné mise dostaly nový facelift a bude trvat poměrně dlouho než se dostanete k misi, která bude probíhat stejně jako v původní hře. Hned úvodní Gatecrasher má nyní více variant, při obraně táborů odboje vám nyní pomohou i samotní odbojáři a při získávání surovin musíte označovat bedny, které pak vyletí vzhůru k vašemu transportnímu letadlu. K tomu si připočtěte další tři prostředí (tunely, opuštěná velkoměsta a mimozemšťany proměněná divočina) a nové varianty nepřátel. Takový Advent Purifier vám se svým plamenometem doslova zatopí, Advent Priest vládne hned ze začátku poměrně silnými psionickými schopnostmi (Sustain a Stasis) a Spectre dokáže vyvolat kopii vašeho vojáka, která má všechny schopnosti originálu, a nejde zasáhnout střelbou z Overwatch.

Novinkou v misích jsou zprávy o situaci SITREP, které dostanete před výsadkem a které mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na průběh mise. Může se vám poštěstit, že odboj má na místě zvěda a vy tak uvidíte pohyby všech nepřátel, nebo že na místě probíhá psionická bouře a velmi pravděpodobně budete čelit více psionickým nepřátelům než obvykle.

Foto budka a propaganda

Poslední věcí, o které se musím zmínit, je Photo Booth. Po každé misi, povýšení, smrti či potvrzení přátelského pouta můžete vytvořit propagační plakát. Tyto plakáty se pak mohou náhodně objevit v misích. Propagandou vládne také Advent, který vám nyní po každé misi přehraje své vysvětlení situace. Hra je vůbec mnohem více ukecanější než předtím, a to hlavně na strategické mapě, kde k vám mluví nejen Bradford, Shen a Tygan, ale nyní také vůdci jednotlivých frakcí, a dokonce i samotní Chosen.

Oba předchozí přídavky Alien Rulers a Shen’s Last Gift byly trochu pozměněny, aby více vyhovovaly k War of the Chosen. Experimentální zbraně jako Boltcaster nedostanete automaticky po skenování na mapě, ale musíte nejdříve nejdříve začít výzkum a poté jednotlivé zbraně postavit přes Proving Ground. Vládci samotní byly trochu oslabeni tím, že se nedostanou na tah po každé vaší akci, ale jen po určitých. Například přebíjení jejich akci nezpůsobí. Robotické jednotky SPARK by měly být naopak trochu posílené. Tyto možnosti však můžete změnit při začátku nové hry, kde si můžete zvolit hrát postaru (to znamená silnější Vládci a slabší SPARK), případně si trochu pohrát s dalším nastavením jako jsou dvojnásobné časové limity (jak v misích, tak pro projekt Avatar) či permanentní Dark Events (pokud jste masochista). Moje oblíbená Red Fog bohužel chybí.

Tohle všechno stále ještě nejsou všechny změny, které se ve War of the Chosen objeví. Nezbývá tedy odpovědět si na otázku v úvodu: Stojí to za to? Nevím jak vám, ale mně osobně ano. Krátce poté, kdy byl tento datadisk ohlášen a nebylo známo mnoho změn, říkal jsem si, že čtyřicet dolarů je opravdu velká pálka. Nyní bych řekl, že vzhledem k obsahu je to velmi přijatelná cena.

A co vy? Hodláte se pustit do boje proti Chosen? Co se vám na novém datadisku nejvíce líbí? Dejte nám vědět v komentářích na Facebooku nebo tady u článku.

