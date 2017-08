Ticket to Ride Junior (recenze) – Alan R. Moon

Jede jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede jede do dáli… Zmlkni už, dej s tou odrhovačkou konečně pokoj a hraj!

Ticket to Ride Junior Autoři Alan R. Moon V ČR distribuuje Blackfire Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 15-30 minut Vhodné od 6 let Jazyková závislost Česká pravidla, české názvy měst na komponentech Rok vydání 2017 Pořadí na BoardGameGeeku 8 053. (celkově) Mechanismy Správa karet na ruce, stavění tratí, sbírání sad

Alan R. Moon, designér s očividnou slabostí pro vláčky, se rozhodl svoje oblíbené téma stavění železničních tratí zpřístupnit i pro malé hráče. A tak vznikla hra Ticket to Ride: First Journey, nejprve ve verzi se severní Amerikou a v letošním roce přišla i edice s mapou Evropy. U nás jeho hry lokalizuje vydavatelství Blackfire a vděčíme mu i za tuto dětskou verzi, která zde vychází pod názvem Ticket to Ride Junior.

Pokud jste o oblíbené (u nás prodáno více než 10 000 kusů) nenáročné deskovce Ticket to Ride ještě neslyšeli, vězte, že se jedná o hru, ve které sbíráte kartičky vagónů několika barev, abyste je následně vykládali, umisťovali na herní plán svoje plastové vagónky a tím propojovali města na mapě (Severní Ameriky, Evropy, Německa, severských zemí,…). Propojováním měst, která máte na svých úkolových kartičkách, získáváte body, za nesplněné úkoly na konci hry body ztrácíte. Hráči si na plánu konkurují, na některých tratích lze „jezdit“ jen po jedné koleji, takže jde i o závod s časem. Ticket to Ride je vhodná jako rodinná hra do nehráčských rodin, je rychle vysvětlitelná, vizuálně atraktivní a pro šotouše se jedná o srdcovou záležitost.

Mně se do rukou dostala verze, která je přístupná mladším hráčům (oficiálně jde o hru vhodnou od 6 let v porovnání s 8 lety doporučeného věku původní hry, reálně je rozdíl ve věkové náročnosti větší). Hra je pro dva až čtyři hráče a před testováním mě napadaly dvě otázky: Čím hra zaujme děti? A nebude nudit rodiče?

Ticket to Ride Junior přichází v krásné barevné krabici, která obsahuje mapu Evropy (hodně zjednodušenou, z pohledu našince je škoda, že na ní chybí české i slovenské hlavní město), spoustu plastových vagónků, kartičky vagónů a vlakových jízdenek. Pravidla jsou velmi jednoduchá a přímočará a jsou velmi dobře pochopitelná i pro děti.

Během svého tahu má hráč dvě standardní možnosti. Buď si dobere dvě karty z dobíracího balíčku, nebo vyloží karty z ruky a postaví tak trať, což provede umístěním vagónků své barvy na herní plán. Tím propojí dvě města a může zkontrolovat, zda se mu již nepovedlo vybudovat trať z jedné ze dvou jízdenek, které má v ruce. Pokud ano, jízdenku si odloží bokem jako splněnou, dobere si další a jeho tah tím končí. Postavit trať může hráč tehdy, pokud vyloží určitý počet (od 1 do 4) karet barvy, která je znázorněna u dané trati na herním plánu. Vyložené karty může doplňovat pomocí žolíků. Kromě běžných jízdenek hráči mohou získat i speciální, která oceňuje, když propojí nepřetržitou tratí jedno z měst na východě s jedním z měst na západě (tedy vytvoří jakousi transevropskou magistrálu). Teoreticky třetí možností je vyměnit svoje jízdenky za nové (pokud je již nemůžete/nechcete splnit). Jakmile některý z hráčů získá šest jízdenek, hra končí a hráč se stává vítězem.

Partie jsou velmi rychlé, odsýpají, tah každého hráče zabere do půl minuty a herní doba je od 15 do 30 minut (záleží především na počtu hráčů), takže není problém si zahrát více partií za sebou. Kartiček jízdenek je dostatek, takže pokaždé bude mapa železniční sítě vypadat trochu jinak.

Hra boduje krásně ilustrovaným herním plánem, jednoduchými, ale funkčními obrázky na kartách (jak vagónů, tak jízdenek) a přímočarostí (žádné počítání bodů, které by děti mohlo mást). Dětem se líbí, je dostatečně barevná a vláčky jako téma táhnou. Dospěláci nebudou herně u vytržení, ale nudit se nebudou, stačí přepnout do úsporného režimu a občas popřemýšlet o dalším tahu. Hra díky náhodě dokáže redukovat rozdíly mezi herní úrovní hráčů, a tak může posloužit také jako gateway hra, přístupná i pro malé hráče. Také oceňuji, že není infantilní, designér sice mechanismy zjednodušil, jak jen to šlo, ale vše působí rozumně a logicky.

Hra dokonce nabízí více taktiky, než by se mohlo zdát (na první pohled totiž vypadá, že taktika při ní nebude třeba). Hráči musí řešit věčné dilema: hnát se co nejrychleji za dokončením tratí pro zisk jízdenky, nebo postavit trať, která sice nepřinese jízdenku okamžitě, ale v příštím kole by ji mohl zabrat jiný hráč? Toto dilema do hry vnáší prvek napětí a rozhodování, který uvítají dospělí hráči.

Pokud tedy máte v rodině či okolí mladší hráče a chcete je přetáhnout na světlou stranu Síly (rozuměj aby začali hrát deskovky), je pro vás Ticket to Ride Junior skvělý pomocník. Hru můžete nechat hrát děti samotné, nebo jim poskytnout okamžiky nadšení, když vás porazí. Pokud ale děti v okolí nemáte, hra pro vás nemá valný význam. Což ale ani není její ambicí.

VERDIKT Zjednodušená verze populární vláčkové deskovky, která nadchne děti a dospělé neurazí.

