Pokud si Hirka myslela, že vstupem do říše lidí změní svůj život k lepšímu, nemohla se víc mýlit. Ocitá se v páchnoucím, umírajícím světě, v němž není žádná naděje. Setkání se slepým, které pootvírá dvířka její minulosti, situaci ještě zkomplikuje. Blíží se válka bohů, které nezůstane ušetřen žádný ze světů…

Spisovatelka a ilustrátorka komiksů Siri Pettersenová o sobě dala vědět již loni, když vyšel její působivý debut Ódinovo dítě. Originální a severem studící fantasy zaujalo mnoho čtenářů, šeptá se také o filmovém zpracování. Nyní přichází druhý díl, Plíseň.

První díl série byla sice trochu zvláštní, ale přesto dobrá a zajímavá kniha. Druhému dílu se pak podařilo navázat lépe, než jsem osobně očekával. Hirka proklouzne do světa lidí a čtenáři zjistí, že se jedná o klasickou šedou současnost. Dojde tak k prolínání moderního a fantasy světa, což samo o sobě moc originální není, nicméně autorce se podařilo toto spojení dotáhnout tak dobře, že výsledný kontrast nepůsobí nijak rušivě nebo klišovitě. To je možná dáno i tím, že Pettersenová hraje především na emoční notu poznávání nového prostředí, takže Hirka spíše trpí depresemi, než že by řešila, co za podivnou věc na kolečkách se to řítí ulicí. V tomto mi Plíseň připomněla například některá Kingova díla (Talisman, Temná věž), ve kterých také nalezneme podobné motivy, třeba umírání světů, dětskou postavu cestující realitami atd.

V rámci trilogie nabídne Plíseň především celou řadu odhalení. Zjistíte víc o tom, jak to bylo s Vidoucím, co jsou zač slepí, Hirka nahlédne do své minulosti i do historie Ymslandy. Více či méně překvapivá zjištění protkávají celý příběh jako stříbrné vlákno, a i když některé zvraty možná vytušíte, s hutnou atmosférou, kterou přinášejí, budete jistě spokojení.

Vývoje se dočkaly také samotné postavy. Hirka byla vždy racionální dívka, která na neduhy pubertálních vrstevnic příliš netrpěla, nyní ale získává patřičnou sebedůvěru a rozhodnost. Roste z ní silná žena, která se pevně drží svých ideálů a umí si poradit v každé situaci. Myslím, že takový charakter čtenářky ocení. Samozřejmě se setkáme také s Rimem, kterému se v minulém díle obrátil svět vzhůru nohama. Rime už není tím naivním kloučkem se schopnostmi zabijáka. Stále více si uvědomuje svoji zodpovědnost a především fakt, že věci nejsou černobílé a kdo chce uklízet chlív, zašpiní si ruce. V důsledku toho musí činit některá velmi kontroverzní rozhodnutí a jeho mravní bezúhonnost schytá nějakou tu ránu. Rimemu to ale určitě pomohlo, jako postava je tímto vývojem jedině zajímavější.

Kromě zmíněných se setkáme také s několika novými hrdiny. Nechci příliš prozrazovat, ale velice se mi líbila postava lovce Stefana. Ten se, ačkoliv jeho povoláním je špinavá řezničina, neustále zmítá v pochybnostech. Je zbabělý, nerozhodný a ví to o sobě, přesto se snaží být dobrým člověkem. Jeho nejistota mu dodává zvláštní křehkost a lidskost, což je u profesionálního zabijáka zvláštní a atraktivní kombinace.

Jsem zvědavý, jak bude navazovat třetí díl. Plíseň totiž skončila velice otevřeně a lákavě. Tušíte, co se bude dít dál, ale jak to bude přesně vypadat, to lze hádat jen obtížně. Také mě zajímá, zda se bude autorka dál zlepšovat, protože mezi prvním a druhým dílem vnímám jistý pozitivní kvalitativní rozdíl.

Plíseň je vzrušujícím a dramatickým pokračováním solidního prvního dílu série, které poodhaluje roušku záhad vznášejících se nad Ymslandou. Pokud se vám jednička líbila, dvojku jste si již jistě pořídili, a pokud váháte, věřte mi, že trilogie kráčí správným směrem. A pokud jste Havraními kruhy dosud nepolíbeni, dejte tomuto mrazivému univerzu šanci. Odmění se vám za to dobrým čtenářským prožitkem.

Autor: Siri Pettersenová

Vydal: Host, 2017

Série: Havraní kruhy 2

ISBN: 978-80-7577-035-6

EAN: 9788075770356

Počet stran: 456

