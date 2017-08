Strategie Mars: Teraformace si za svou roční existenci dokázala získat širokou hráčskou základnu po celém světě a její výborné umístění v žebříčcích jen dokládá zábavnost a popularitu této budovatelské vesmírné eurohry. Díky společnosti MINDOK jsme také my, Češi a Slováci, mohli zanechat stopu v písku rudé planety (viz recenzi) a k naší radosti se již během tohoto roku dočkáme dokonce dvou velkých rozšíření s názvy Hellas & Elysium a Venuše. A protože první jmenovaná expanze Hellas & Elysium právě vyšla v zahraničí (s cenou okolo 20 dolarů, tzn. přibližně 440,-Kč) a vydání v ČR plánuje MINDOK na konec srpna, přinášíme vám bližší informace.

Pokud něco funguje, neměň na to. Zdá se, že přesně tímto heslem se řídil Jacob Fryxelius při práci na Mars Teraformace: Hellas & Elysium. Proto pravidla základní hry zůstávají, opět budeme zúrodňovat Mars za pomoci projektů, opět se bude závodit v čase se zástupci ostatních ziskuchtivých korporací, a především zvyšovat teraformační rating. Co se mění?

Rozšíření Hellas & Elysium nabídne dva nové herní plány. Obě oblasti (Hellas i Elysium) odpovídají pohledu na Mars z jiného úhlu než nabízela základní mapa. Najdeme na nich rozdílné umístění zeleně, vodních ploch, či oblastí vhodných pro těžbu (viz obrázky). Vítaným osvěžením jsou nové tituly a soutěže pro obě dvě mapy (viz tabulku). Pro mapu Hellas zmiňme titul Polárník, jehož podmínkou je umístění alespoň tří destiček terénu do dvou nejspodnějších řad plánu, dále soutěž o největší počet destiček zeleně, či soutěž o nejvíce kostiček zdrojů skladovaných na kartách. U mapy Elysium zase získáte titul Biolog při vyložení čtyř symbolů kategorie „rostliny“, „mikrobi“ a/nebo „zvířata“ (což by mohlo podpořit tuto, dle našeho názoru, „slabší“ strategii). Zajímavá je soutěž o největší počet destiček terénu na jih od rovníku (nejspodnější čtyři řady polí herního plánu).

Na plánu Hellas také přibývá možnost „těžit“ teplo, místo pruhu oceánů budou hráči zavodňovat velké jezero a celkově se povrh od původní mapy výrazně liší. Na Elysiu se sice rozmístění zdrojů, zeleně a oceánů také mění a dostaneme možnost vystoupat na nejvyšší vrchol Sluneční soustavy Olympus Mons, avšak v konečném důsledku se zdá mapa Elysia velmi podobná základu.

Uvedení nových titulů, soutěží a herních plánů nejspíš změní zažité taktiky a strategie. Hráči se tak mohou znovu pustit do hledání vítězných strategií. Někdo může namítat, že se mu dva nové herní plány nezdají jako dostatečné rozšíření. Jako opravdoví příznivci teraformace Marsu nemůžeme souhlasit. Zarytým fanouškům s desítkami či stovkami odehraných hodin se právě díky Hellas & Elysium otevírají nové možnosti a důvody k dalšímu hraní. Je pravda, že hra by si zasloužila také nové karty projektů, na ty si však ještě počkáme. Vyjdou až jako součást druhého rozšíření Venuše (preview již brzy). Nevíme jak vy, my si čekání zkrátíme další partičkou základní verze Marsu: Teraformace.

