Paříž se zotavuje z velké války Řádů. Jejími dominantami jsou nyní jen všudy přítomné ruiny a mezi troskami soupeří členové gangů o přežití. Město ovládají Padlí andělé. Ve Stříbrostínu, kdysi nejmocnějším pařížském řádu, panuje zmatek. Jeho magie slábne, zakladatel Jitřenec (Lucifer) zmizel a ke všemu se ve stříbrostínském sídle zjevilo cosi temného a smrtícího. Svoje síly musejí spojit tři protikladní hrdinové: mladá dívka z rodu Padlých andělů, alchymistka závislá na andělské esenci a zahořklý muž z Dálného východu. Přinesou Stříbrostínu spásu nebo se stanou jeho zkázou?

Usmála se, ale do očí jí úsměv nevystoupal.

„Jitřenec byl…jako živý oheň,“ řekla nakonec.

„Mohl tě celého naplnit a nechat zářit silněji než kdy dřív, nebo proniknout každou trhlinou a spálit tě zevnitř na uhel.“

Padlí andělé i magické řády jsou v poslední době oblíbeným námětem fantasy a young adult literatury. Stačí vzpomenout na knihy Cassandry Clare nebo Samanthy Shannon. Aliette de Bodardová, autorka francouzsko-vietnamského původu, s touto látkou naložila po svém a pokud čtenář bude očekávat klasickou young adult zápletku, bude zřejmě zklamaný.

Příběh začíná ve chvíli, kdy je objeveno bezvládné tělo mladé ženy z řad Padlých andělů. Z jejich kostí se získává andělská esence, zdroj magické síly a před tímto osudem ji zachrání Selene, představená řádu Stříbrostínu. Padlý anděl i tajemný muž Philippe, který ji objevil, jsou převezeni do sídla řádu. Padlá zde získává jméno Isabelle a stává se asistentkou alchymistky Madeleine. Mezitím však Philippe nechtěně probudí temnotu dřímající v troskách katedrály Notre-Dame. Zlo má jasný záměr, zničit Stříbrostín, čehož využijí i okolní řády. Začíná boj o moc a hra o čas.

Ocitáme v Paříži, padesát šedesát let po Velké válce, doznívající éra honosné Belle Époque je patrná v popisech oblečení nebo kulisách děje. Z galerie Lafayette, jednoho ze symbolů Belle Époque, se tak čtenář dostává přímo mezi ruiny katedrály Notre-Dame. Hlavní osou příběhu je skomírající sláva Stříbrostínu. Jeho oslabená pozice se tak stává terčem intrikujích řádů, jejichž představení jsou převážně Padlí andělé, vyhoštění z nebeského Města. Stojí-li příběh na padlých andělech, lze očekávat, že s nimi čtenář nebude sympatizovat. Charaktery postav nejsou ovšem černobílé. Je tu znát jakási spolupráce mezi Padlými a lidmi, spojená s nedůvěrou a touhou jakkoliv přežít. Aliette de Bodardová zvolila pro rozvinutí vztahů postav omezený prostor, děj se totiž odehrává převážně mezi zdmi Stříbrostínu. Sázka na psychologii se tu autorce vyplatila. Postavy nejsou ploché. Znát je tu napětí mezi nimi, frustrace, vzájemná rivalita i závislost. Chybějící blízká pouta mezi hlavními hybateli děje, s výjimkou Philippa a Isabelle, neruší, naopak vkládá každé postavě vlastní motivaci, která je o to víc zdůrazňovaná útržky z jejich předchozích životů. Ani vedlejším postavám nechybí dávka charismatu, i když tady se nelze neubránit dojmu, že vzhled Jitřence (Lucifera) si autorka „půjčila“ z komiksu Neila Gaimana. Asmodeus, představený řádu Trnikeře, zase svou nedbalou elegancí i arogancí připomíná Jaxona Halla ze série Kostičas Samanthy Shannon.

Přestože kniha originálně kombinuje tradiční pojetí fantasy příběhu, křesťanské i východní legendy s postapokalyptickými kulisami, nelze jí nevytknout několik slabin. Děj zabývající se převážně vnitřními pochody postav místy zadrhává. Největší potenciál knihy, a to zrození Temnoty, je neustálým zdůrazňováním soupeření Řádů odsunutý do pozadí a vysvětlený během několika vět, aniž by na čtenáře zanechal nějaký hlubší dojem. Prostředí, byť zasazené do kulis Belle Époque, zase odporuje logice. Těžko se věří, že by padesát šedesát let po skončení Velké války nedošlo k sebemenším změnám, alespoň v oblékání.

I přes nedokonalosti je Řád zlomených křídel příjemné osvěžení v zaběhlých linkách tohoto žánru. Aliette de Bodardová vsadila na originální příběh, dobře podané postavy i zajímavé prostředí. Nezbývá než doufat, že se k nevysvětleným pasážím vrátí v druhém pokračování Dominia padlých andělů. Řád věčných trnů vydá HOST na jaře 2018.

Vydal: Host; 2017

Autor: Aliette de Bodardová

ISBN: 978-80-7577-033-2

EAN:9788075770332

Počet stran: 424

Komentáře

komentářů