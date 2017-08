Nora je příběh dospívající dívky stejného jména, která prožívá běžné starosti lidí své věkové kategorie, má problémy s rozvádějícími se rodiči a zažívá své první lásky. Blíží se jí k tomu všemu maturitní zkouška, po které by ráda vyjela na zkušenou do Ameriky. Neonky, tajemné bytosti, Noru v tomto nelehkém období ochraňují. Co se však na ni ještě v životě chystá?

Kniha byla situována do České republiky a doby, kdy vcházela do oficiální dospělosti generace narozená přibližně v druhé polovině 80. let 20. století. Komu jinému svěřit recenzi než právě člověku, který si celou touto dobou prošel skoro ve stejném období jako Nora.

Nora je životním příběhem, který se nezakládá dle doslovu autorky na skutečnosti, avšak při otáčení stránkami si dokáže čtenář plně představit každou z postav – Vika, Borka, rodiče od Nory nebo třeba tetičku. Jsou promyšlené a uvěřitelné, až byste skoro hledali mezi svými známými, který z nich vyprávěl Jarmile Marii Skalné svůj příběh. Jejich chování je přesně takové, které byste očekávali od vývojové úrovně, jež si daní protagonisté aktuálně procházejí. Autorka tímto dokázala, že přípravu nepodcenila.

Jemnou nadpřirozenou linku můžete hledat ve snech Nory a také Neonkách. Tajemných bytostech duchovní rodiny, která ji chrání a proplouvají společně životem. Nevyskytují se v příběhu příliš často, ale vůbec to nevadí. V Noře je tato dějová rovina spíše doplňková, hlavní místo zabírá život protagonistů.

Nořiným blízkým přítelem je bratranec (bráchanec) Vik, se kterým se pravidelně vídává u něho doma a zároveň si ještě dopisují navzájem své denní zážitky. Na duševní úrovni je však Noře velkým rádcem Quisto, tajemný muž, který ji naučil meditovat, chápat zvláštní sny anebo třeba pracovat s myšlenkami. Čtenář ho může vnímat jako jakéhosi „kouče“ nebo mentora, kterého jsme neměli možnost „naživo“ při čtení potkat, ale jednou za čas ho postavy mezi sebou zmíní.

„PSY – staročeské slovo, dnes gramatika povoluje jen PSI (vzor páni)

CHI – zdrobnělina od CHA. Odvozujeme od nich chichi a chacha

ATRS – řecké slovo, význam je nám bližší spíše z angličtiny, to jest nějaký strom – TRE = A TREE

A když to shrneme, dostaneme hlubší význam slova psychiatr – pes se chichotá pod nějakým stromem.“ – Nora, str. 98-99



Kniha je po stylistické stránce zpracována dobře, neuškodily by ještě dvě oči na finální korekturu, protože občas se vyskytly překlepy, kterým by se dalo předejít. Avšak čtení jinak ubíhalo rychle a text měl logickou strukturu.

U Nory budete vzpomínat na léta minulá s úsměvem i trochou smutku a zároveň se vžijete do běžných dní dospívající dívky, která nemá nejlepší období života. Ale stojí to za to!

Jarmila Marie Skalná se narodila v Lubojatech v okrese Nový Jičín. Od roku 1984 žije v USA, kde nějakou dobu pracovala v lékařské knihovně Stanfordovy univerzity. Po odchodu se věnuje psaní a své rodině. Znát ji můžete z knih Modrý kovboj a žlutá kráva, Jen zevšednět bys neměla nebo třeba Chodící hůlka: aneb Menší velká cesta za Hemingwayem.

Autor: Jarmila Marie Skalná

Vydal: Reninger; 2013

ISBN: 978-0-9635388-5-7

Autor obálky: Emil Přikryl

Počet stran: 231

