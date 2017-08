Na co se těšit v srpnové Pevnosti?

Nastražte uši a zbystřete! Muž v černém prchá přes poušť a Pistolník je mu v patách. Srpnová Pevnost se věnuje nejobsáhlejšímu dílu Stephena Kinga, Temné věži.

Temná věž není klasický román, ale soubor povídek a není to ani horor v pravém slova smyslu, nýbrž postapokalyptický příběh s westernovým nádechem a ano, hororovými prvky.

Pevnost se vydává odhalit prvopočátky této nejzajímavější Kingovy tvorby, rozebere všechny díly v kostce a přinese přehled klíčových postav.

A protože téma začíná netradičně literaturou, mohou se fanoušci Temné věže samozřejmě těšit na její filmovou podobu. Režije se zhostil Nikolaj Arcela,v hlavní roli Rolanda uvidíme Idrise Elbu a černého muže si zahrál Matthew McConaughey. Film se do kin dostane už koncem srpna.

U stříbrného plátna ještě chvíli zůstaneme. Kromě recenze Valeriana a města tisíce planet, se dočkáte i hororové klasiky: Annabelle. Nebylo by to léto, aby se v kinech neobjevil aspoň jeden remake. Střet démona a člověka si tentokrát vzal pod taktovku Švéd F. Sandberg, který má na kontě jeden z nejlepších krátkých filmů všech dob, tříminutový horor Ligts Out.

Netušíte, na jakou seriálovou novinku se podívat jako první? Pevnost vás provede tím nejaktuálnějším, co se chystá.

Po úspěchu Amerických bohů se konečně dočkáme i Sandmana Nela Gaimana, po True Blood přichází Midnight, Texas. BBC chystá Válku světů, tentokrát podle předlohy zasazenou do viktoriánské éry.

Pro fanoušky Star Treku Pevnost přináší rozhovor s britskou herečkou Marinou Sirtisovou, známou jako poradkyni Troi. Která epizoda pro ni zůstává ta nejlepší, jak si poradila s castingem a kterou postavu původě chtěla hrát?

Která kniha získala v srpnu pozornost Pevnosti? Colorado Kid, Stephena Kinga. Nenarazíte tu na vlkodlaky ani na vraždící klauny jen na velkou spoustu tajemství. A nebyl by to King, kdyby čtenářovu pozornost nedokázal udržet i u sto stránkového dialogu.

Harry Potter slaví 20 let! A protože Pottermánie nikdy nekončí, dočtete se v Pevnosti něco málo víc o tomto fenoménu. Kdo nebo co je novou atrakcí Warner Bros studia poblíž Londýna, jaké kolejní knihy si tento rok můžete pořídit a odkud si můžete nechat zaslat dopis z Bradavic se dozvíte v článku.

Klášterek je město jako každé jiné. Až na to, že skrývá katakomby s upíry a mutanty. Co jiného by se taky dá čekat v nové knize Jany Rečkové Labyrint u Mrtvého ženicha. Příběh trochu netradiční Správné Pětky vydává nakladatelství Fantom Print.

Plánujete-li si vytvořit steampunkový cosplay, nechte se inspirovat odbornicí na slovo vzatou. Petra Slováková vás provede základními pravidly tvorby kostýmu. A pozor, koleček a součástek z hodinek není nikdy dost.

V Historickém okénku se budeme věnovat krvavé Okcitánii. Křížové tažení proti albigenským, rovněž zvaným katarům nebo jednodušeji kacířům, neslo označení jako nejkrvavější na evropské půdě. Vydejte se proto s Pevností proti proudu času do míst, které dalo vznik jedné z nejoblíbenějších deskových her.

A máte-li pro změnu raději mýty a legendy, nenechte si ujít příběh o jemnocitném Yanluo-Wangovi, čínském bohu podsvětí a posmrtných trestů.

Pevnost je průvodce fantaskními světy, který vám rozhodně nesmí ujít!

