Mňoukání, kvílení a mlaskání, až knedlíky létají vzduchem. Kočky v celé čtvrti vědí, kde se můžou nacpat nejlépe ze všech… na dvorečku japonské restaurace je vždycky dost chutných zbytků!

Mici Maki Autor Kuraki Mura

V ČR distribuuje Albi

Počet hráčů 3–10

Časová náročnost 15–30 minut

Vhodné od 6 let

Jazyková závislost Česká pravidla, komponenty bez textu

Rok vydání 2017

Pořadí na BoardGameGeeku 4 180. (celkově)

Mechanismy Správa karet na ruce, pokoušení štěstí



Mici maki (což byl víceméně úspěšný pokus dostat do jednoho názvu japonské jídlo a kočky, jako v originále Tem-purr-a… škoda ovšem, že „micimaki“ by pravděpodobně znamenalo „kočičí rolky“) je veselá party karetní hra pro 3–10 hráčů, ve které se snažíte správně hrát své karty jídla a nutit soupeře, aby se „nacpali k prasknutí“ dobíráním karet z hromádky. Pravidla jsou totiž sestavena tak, že když už dobíráte, tak většinou štědře… a jakmile narazíte na kartu přežrání, kolo končí a berete si trestný bod.

Ve hře jsou roztomile kočičkově ilustrované karty jídla v hodnotě 2–7, pár speciálních karet (např. změna směru hry či určení, kdo má hrát teď) a osudové karty přežrání. Hra probíhá na tahy a ve svém tahu může hráč udělat jednu ze čtyř věcí:

Přidat jídlo do odkládací hromádky – hra je, na svou odlehčenost, kapku matoucí v tom, že obsahuje odkládací i odhazovací hromádku. Na odkládací hromádce probíhá aktuální „štych“, kde se mohou shromažďovat jen karty jednoho čísla a karty speciální. Při přidávání jídla musí tedy hráč buď položit kartu o stále stejném čísle, nebo kartu speciální. Pokud nemá, musí se rozhodnout z dalších možností.

– hra je, na svou odlehčenost, kapku matoucí v tom, že obsahuje odkládací i odhazovací hromádku. Na odkládací hromádce probíhá aktuální „štych“, kde se mohou shromažďovat jen karty jednoho čísla a karty speciální. Při přidávání jídla musí tedy hráč buď položit kartu o stále stejném čísle, nebo kartu speciální. Pokud nemá, musí se rozhodnout z dalších možností. Změnit jídlo v odkládací hromádce – hráč zahraje dvě stejné karty jídla z ruky. Jednu do odhazovací hromádky, poté přesune celou odkládací hromádku do odhazovací a druhou zahranou kartou začne novou odkládací hromádku s novým číslem.

– hráč zahraje dvě stejné karty jídla z ruky. Jednu do odhazovací hromádky, poté přesune celou odkládací hromádku do odhazovací a druhou zahranou kartou začne novou odkládací hromádku s novým číslem. Zahrát speciální kartu – V podstatě viz bod 1., jen do odkládací hromádky může přijít kterákoli speciální karta.

– V podstatě viz bod 1., jen do odkládací hromádky může přijít kterákoli speciální karta. Dobrat si karty – Zde je ten kámen úrazu. Když už vás hra nutí dobírat, musíte si dobírat vydatně. Jsou-li například v odkládací hromádce čtyři karty s číslem 7 a vy musíte dobírat, berete si do ruky pěkných 28 karet. To by v tom byl čert, aby mezi nimi nebyla karta přežrání, obzvlášť v pozdějších kolech, kdy je takových karet v balíčku více.

Takto to probíhá stále dokola, dokud některý hráč nenasbírá tři trestné body za přežrání, utne tím hru a vyhrává pak ten, který má trestných bodů nejméně.

No a jak se to celé hraje? Jak téma a rozpustilé ilustrace napovídají, hra je to rodinná až dětská. Jako taková je poměrně silně řízená náhodou, ať už v tom, jaké speciální karty vám osud do ruky zavane, nebo v tom, kdo bude ten šťastný a dobere si kartu přežrání. To může být i výhodou pro hraní rodičů s dětmi, kde silný vliv náhody umožní srovnat šance mezi rozdílně zkušenými hráči, avšak zavilí stolní stratégové by se měli od Mici Maki držet dál. Koneckonců, podle obrázků a tématu je zjevné, že pro stratégy hra stejně určená není. Nacpat někomu do chřtánu prohru či roleplayovat kočičí jedlíky je vcelku legrační, takže kolem stolu zazní nejedna salva smíchu… ale obávám se, že mimo svou dětskou cílovou skupinu tato hra dlouhodobě nezaujme. Přece jen, pouhými roztomilými obrázky se herní štamgast nezasytí.

VERDIKT Legrácka na dětský tábor plná krásně malovaných jídel a roztomilých kočiček, která ovšem asi neosloví dospělé. Její výhodou však je, že pojme a docela slušně zabaví i 10 hráčů.

