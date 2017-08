Už 29. augusta prichádza do World of Warcraft patch 7.3. nazvaný Shadows of Argus. Tí, ktorí poznajú lore tejto hry vedia, že Argus je domovskou planétou rasy Draenei, a práve tam sa hrdinovia vydajú, aby raz a navždy zničili Burning Legion.

Pri Blizzarde ostaneme aj s ďalšími novinkami, ktoré sa tentokrát týkajú hier Heroes of the Storm a StarCraft II.

Do prvej spomínanej pribudne nový hrdina, ktorého naozaj netreba nikomu predstavovať. Kel’thuzad so sebou prinesie chlad temnej mágie a aj zopár noviniek, ktoré obohatia aj ostatných hrdinov.

Do StarCraftu II zavíta nová postava s menom Dehaka. Jej výhodou bude možnosť dočasne prevziať schopností iných jednotiek, čím dokáže manipulovať naozaj veľkým množstvom taktík.

Určite ste už počuli, že nový Doctor, áno ten Doctor, bude v novej regenerácii ženou. No a ruku na srdce, nebude to pre neho, teda vlastne ju, vôbec jednoduché. Názorná ukážka.

