Fanúšikovia úspešnej série Spellforce určite zachytili informácie o treťom pokračovaní. No a dnes tu máme príbehový trailer, ktorý rozhodne nesklamal. Takisto bola predstavená aj zberateľská edícia, ktorú si môžete objednať na tejto stránke.

V inej situácii sa ocitá slovenský titul Shadows, ktorého fanúšikovia márne čakajú na sľúbený Book 2. Hoci zatiaľ ešte nie je nič stratené, ako náplasť vychádza relaunch pôvodného Shadows: Heretic Kingdoms. Toho by sme sa mali dočkať niekedy začiatkom budúceho roka a dobrou správou je, že majitelia pôvodnej verzie, budú mať Awakening zadarmo.

Rogue Islands sme tu už raz mali, a tentokrát prichádzame s informáciou, že už budúci mesiac by hra mala konečne vyjsť. Ak patríte medzi fanúšikov Minecraftu a RPG titulov, určite si prídete na svoje. Čo myslíte, obstojí Rogue Islands v konkurencii voxelových hier?

Marvel nám prináša rodinku úžasných, teda vlastne Inhumans. V novom trailery sa nám predstavili jednotlivý hrdinovia, no a ruku na srdce, je to teda poriadna kompánia.

Aj The Osiris Child: Science Fiction Volume One sme tu už raz mali, ale keďže titul vychádza už 6. októbra, nie je na škodu, pripomenúť si, o čom to celé je. Napríklad novým trailerom.

