V dnešnej dobe globalizácie už nie je niečo iba čierne alebo biele a anime už nie je len japonskou záležitosťou. Z Ameriky k nám mieri nový počin s názvom Indigo Ignited, ktorý by rád ukázal, že dobré anime vie spraviť každý. Nuž posúďte sami, či sa to podarilo.

Horizon: Zero Dawn určite patrí medzi najlepšie tituly tohto roku. Preto fanúšikov rozhodne potešila správa, že prvé DLC si zahráme už koncom jesene. The Frozen Wilds nás zavedie do novej lokácie, kde sa Aloy čaká množstvo nových úloh a nebezpečenstiev.

MOBA a kartové hry patria medzi herné žánre, ktoré v súčasnosti kraľujú hernému svetu. A ak z jedného spravíte druhé, treba očakávať, že to bude stáť za to. V to aspoň dúfajú hráči DOTY. Valve totižto oznámil nový titul s názvom Artifact, ktorý premení obľúbených hrdinov do kartovej podoby.

Ubehol presne rok, čo vyšiel No Man´s Sky a históriu tejto hry netreba nikomu pripomínať. Avšak odvtedy vyšiel už tretí update a hra sa konečne začína podobať tomu, čo vývojári sľúbili na začiatku.

Atlas Rises prináša množstvo noviniek, medzi ktorými rozhodne treba spomenúť príbehovú líniu, ktorá Vám priblíži vesmír a dá Vášmu putovanie „zmysel“. Novinkou sú aj portály, vďaka ktorým budete môcť cestovať na jednotlivé planéty.

To najdôležitejšie však je, že do hry bol pridaný prvý náznak multiplayeru. Hráči môžu komunikovať s inými hráčmi, ktorí sa nachádzajú v ich dosahu, avšak na plnohodnotný co-op si ešte budeme musieť počkať.

Veľa hviezd sa ešte premení na červených trpaslíkov, kým NMS bude tým, čo by hráči chceli, ale každým prídavkom je k tomu bližšie a bližšie. A to určite poteší.

