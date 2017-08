Conan Exiles dostane už čoskoro nový update s názvom The Frozen North. Už podľa názvu je jasné, že horúce púšte vymeníme za nehostinnú ľadovú krajinu, ktorá hráčom naozaj nič nedaruje. Do hry pribudnú aj novinky v podobe varenia, chovania včiel, či nových pascí na ryby. The Frozen North vychádza 16. augusta.

Nové rozšírenie sa chystá aj pre Guild Wars 2. To ponesie názov Path of Fire a zavedie hráčov do nehostinnej púšte. GW2 oslavuje tento mesiac piate narodeniny, takže vývojári si naozaj dali záležať, aby tento update stál za to. Veď pozrite si trailer.

Survival sandbox hier s historickou tematikou je v poslednom čase ako húb po daždi. A ďalšou z nich je aj Valnir Rok. Ten nás zavedie do krutej doby vikingskej mytológie, kde sa budeme snažiť prežiť.

Hoci štartovací trailer vyzerá celkom pôsobivo, je otázne, či titul dokáže prekonať svojich survival predchodcov, alebo sa len zaradí medzi nich.

Tvorcovia ARPG Torchlight nám prinášajú novinku s názvom Hob. A tentokrát pôjde prekvapivo o adventúrku s množstvom logických hádaniek a puzzle. Tešiť sa môžeme na naozaj prepracovaný svet, ktorý už na prvý pohľad sľubuje poriadny zážitok.

Úspešný animovaný seriál Voltron úspešne odštartoval tretiu sériu, ktorá prinesie nový vietor do plachiet tohto počinu. Tešiť sa môžeme na klasiku, ktorá si aj v modernej dobe vie nájsť svoje miesto.

