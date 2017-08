Na poslední literární cvičení jsme si pro vás připravili něco speciálního. Dáme si totiž soutěž. Tedy takovou mini-rychlo-soutěž. Slyšeli jste někdy pojem Fikce 55? Hádám, že v českých končinách nejspíš nikoliv. 55 fiction je formou mikropovídky, která musí mít buď přesně padesát pět slov (existuje také varianta méně než 55 slov) a několik dalších pravidel. Vznikla ze soutěže nezávislých novin New Times z amerického městečka San Luis Obispo v Kalifornii v roce 1987 a na anglofonních webech se těší poměrné oblibě, tak jsem si říkal, proč ji po třiceti letech nepředstavit v Česku?

Zadání:

Napište povídku v českém či slovenském jazyce o přesně padesáti pěti slovech.

Pravidla a podmínky:

Povídka musí mít prostředí, jednu nebo více postav, konflikt a pointu/rozuzlení (pokud jste zkoušeli cvičení Pět vět, nemělo by vám nic z toho dělat problémy). Protože jsme na MFantasy musíte také dodržet žánr, čili fantasy, sci-fi nebo horor. Žádné fanfikce.

Vaše práce posílejte na e-mailovou adresu DremoranTrismegistos@gmail.com, do předmětu uveďte MF Fikce 55 a samotnou fikci napište do těla e-mailu. Název mikropovídky je volitelný a jeho slova se nebudou počítat k povídce, ale nesmí být delší než 5 slov. Do e-mailu také napište své jméno a věk. Každý soutěžící může poslat maximálně jednu povídku.

Soutěže se nemůže zúčastnit žádný ze současných redaktorů MFantasy.

Uzávěrka je 3. září 2017 ve 23:59

Výsledky budou zveřejněny 23. září 2017 v 18:00

Zasláním práce souhlasíte se zveřejněním.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat pravidla soutěže či soutěž zrušit.

A o co soutěžíme? Pro dva nejlepší z vás nám Nakladatelství Epocha – Fantastická Epocha věnovalo do soutěže tyto ceny z Edice Pevnost:





První cena: Kniha Jany Rečkové Jáma a dům

Mysteriózní román jedné z nejvydávanějších autorek české fantastiky.

V Křížovém domě se najde hodně. Jeho pravý pán dokáže opravit skoro všechno. A co není v domě, najde se v jámě. Včetně pekelných psů, kteří jsou smrtelně nebezpeční. Fantasy s příchutí new weird a detektivky, v níž může a nemusí být pachatelem sám ďábel.

Druhá cena: Kniha Marka Dvořáka Nesvatý otec

Phineas Mortimer se nikdy nechtěl stát knězem. Toužil dělat to, co každý bohatý aristokratický synek – tedy nic. Popíjet po hospodách, veselit se s nevěstkami, občas se porvat s kmány a utrácet tatínkův majetek. Jenže cesty páně jsou nevyzpytatelné. Ve válce, kde se ocitne v roli polního kuráta, se Phineas setká s temnotou a málem zešílí. Aby se vyhnul další službě, odchází do pokojné horské vesnice šířit slávu boží. Jenže zlo má dlouhé prsty a hříchy minulosti se ukážou být pouze předzvěstí návratu něčeho mnohem strašnějšího. Něčeho, na co nemusí stačit okovaný palcát ani modlitba. Pokud v tomhle temném fantasy světě vůbec nějaký bůh, který by ji vyslyšel,

existuje…

Jakékoliv dotazy k soutěži nám můžete položit přes naši Facebookovou stránku nebo na e-mail DremoranTrismegistos@gmail.com.

Srdečně děkujeme sponzorovi a těšíme se na vaše Fikce 55. Hodně štěstí.