Kdysi dávno, když v Pevnosti začínala rubrika Profíci radí, kdosi do ní napsal, že první věcí, kterou by si měl začínající spisovatel pořídit, je polička (a ne, nebudu ten komín znova přehrabovat, abych zjistil, kdo to byl; malé bezvýznamné plus tomu, kdo uvede číslo a jméno autora). Tu poličku ovšem nebudete mít na nějaké trofeje, ani na vámi napsané knížky, dokonce ani na vaše oblíbené knížky. Ne, tahle polička bude vaše oddělení věda a výzkum a přijdou na ní encyklopedie odborné i všeobecné, atlasy, slovníky, knížky o zbraních a o zbrojích, učebnice dějepisu, literatury a češtiny, fyziky a chemie, psychologie a ekonomie, zkrátka všechny možné zdroje, které budete při psaní potřebovat. Samozřejmě že záleží na žánru, který píšete. Pokud píšete městskou fantasy ze současnosti, pravděpodobně toho nebudete potřebovat tolik, jako kdybyste psali historickou fantasy (pokud píšete historickou fantasy, budete potřebovat fakt hodně velkou poličku a fakt hodně času).

To samozřejmě stále platí, ale existuje (horší) alternativa: Internet! (Tedy pokud nemáte místo všech těch knížek kamarády, co studují/vystudovali dané obory (což je lepší alternativa)). Jenže s internetem je ten problém, že na něm najdete všechno, co na něj kdo dal. Tedy ne vždy informace, které hledáte. Nebo jak to řekl můj profesor fyziky na ČVUT: Internet je jedno velké smetiště. Dneska se tedy podíváme, kam na internetovém smetišti za informacemi jak pro psaní, tak o psaní. Asi vás nepřekvapí, že opět většina odkazů povede na stránky (tentokrát youtube videa) v angličtině. To je ostatně i moje první rada: Naučte se anglicky, pokud to ještě neumíte. Angličtina je dle mého skromného názoru pro dnešní svět to, co latina pro středověk.

Wikipedie

Asi nebude žádným překvapením, že právě tento portál je na první na seznamu. Ostatně pokud použijete k vyhledávání jakéhokoliv dotazu Google, Wiki bude pravděpodobně prvním místem, kam vás pošle. Problém s Wiki je přesně to, o čem jsem psal o odstavec výše: Je na ní vše, co na ní kdo dá. Sice to není tak jednoduché (existují kurátoři), nicméně tu a tam se stane, že narazíte na poněkud zavádějící informaci, případně si česká a anglická verze dokonce protiřečí. Kromě toho má Wikipedie ještě jednu nevýhodu. Chcete vědět, jak velká atomová bomba by srovnala se zemí Berlín, a o pět minut později čtete životopis Klause Fuchse. Zajímá vás, proč je v Písni ledu o ohně osm tisíc let středověk, a vzápětí čtete, co že je to ten sanytr.

Triumvirát

Těžko bych mohl nezmínit náš partnerský web Triumvirát, asi největší české stránky zabývající se tvůrčím psaním (nejenom) fantastiky. Cirrat, Ekyelka a Sikar vám navíc kromě rad nabídnou i zhodnocení textu. Občas. Teď zrovna ne.

Crash Course

Takovou youtubovou alternativou Wikipedie je kanál Crash Course Hanka a Johna Greenových. Začalo to historií a biologií a dnes na jejich kanále najdete rychlokurzy fyziky, filozofie, astronomie, literatury, počítačové vědy a dokonce i počítačových her.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

Overly Sarcastic Production

Redinou specialitou z kanálu Overly Sarcastic Production jsou výtahy ze světové literatury. Nicméně zhruba před rokem začala pořad s názvem Trope Talk, kde mluví o různých klišé a motivech v moderní literatuře. Kromě toho najdete na tomto kanálu i sesumírovanou historii v podání jejího kolegy Blue.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

Skallagrim

Chcete vědět, jaká je nejlepší zbraň proti drakovi? Nebo jak reálná je pro bojového trpaslíka kombinace sekery a velkého štítu? Pak je tu Skall, expert na chladné zbraně, aby vám dal odpověď.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

Shadoversity

Shadovou doménou jsou hrady a meče, nicméně i on je autorem a o svoje zkušenosti se s vámi podělí.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

Extra Credits – Extra History

Kanál Extra Credits se zaměřuje na videohry, respektive jejich vývoj a design. James Portnow je sice designerem, ale historii zbožňuje, a tak, když jim před lety Creative Assembly, tvůrci série Total War, nabídli finance z jejich reklamového rozpočtu na videa o historii Říma (Total War: Rome II měl být zakrátko vydán), neváhal ani vteřinu. Tak vznikl pořad Extra History, který je většinou financován jejich Patreonem, nicméně tu a tam je zasponzoruje jiné herní studio. Na Extra History se mi líbí, že často rozebírají i neprávem opomíjená témata. Na druhou stranu jejich videa jsou velmi zjednodušená a pokud vás nějaké téma zaujalo, je dobré podívat se po více zdrojích (to platí ostatně o všem).

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

Lindybiege

Kanál Lindybiege je o… hmm… středověku? A taky archeologii a některých klišé ve filmech, hrách a knížkách. Nicméně hlavním důvodem proč ho uvádím je tohle video. Zatímco Red z OSP vám řekne, co je obsahem Iliady (což byste měli vědět a pravděpodobně víte), na Lindybiege se dozvíte, o čem vlastně je.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

History Buffs

Asi největší odbočkou v tomhle seznamu je Nick Hodges a jeho kanál pro historické nadšence. Nezabývá se totiž literaturou, nýbrž filmovými recenzemi z pohledu historické přesnosti. Uvádím ho hlavně pro jeho práci s výzkumem, které tvoří většinou první třetinu jeho recenzí.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

Terrible Writing Advice

A na závěr něco na odlehčenou. Doufám, že nemusím nikomu říkat, že obsah tohoto kanálu je myšlen sarkasticky. 😉

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

¨

Tak to by bylo pár tipů a příště se zase vrátíme ke psaní, tentokrát již naposledy. Zatím tedy na shledanou a prokras… ehm, vzdělávání zdar.

Kam chodíte pro informace vy? Znáte jiné kanály věnující se literatuře, psaní nebo užitečným informacím pro psaní? Podělte se s námi v komentářích.

Komentáře

komentářů