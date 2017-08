V televizi (na internetech) běží sedmá série jednoho z nejpopulárnějších seriálů poslední doby, Hry o trůny. Online komunita se buď předhání ve vytváření memes a rafinovaných spoilerů, nebo ve vymezování vůči tomuto fenoménu (novodobý hipster se pozná podle toho, že nikdy neviděl žádný díl seriálové verze Písně ledu a ohně a je na to patřičně pyšný). My deskovkáři si díky vlně všeobecného zájmu můžeme již nějakou dobu vybírat z různých typů deskovek z tohoto světa. V poslední době navíc rodina deskových her z fiktivního světa George R. R. Martina dostala několik zajímavých přírůstků, nastal tedy dobrý čas shrnout možnosti, jaké má Západozemí-pozitivní člověk, když si chce zahrát lokalizovanou deskovku a zároveň neopustit svět intrik, bojů o moc a hrozby ze severu. Hry jsme seřadili od nejlepších vydaných až po oznámenou novinku.

Hra o trůny – karetní hra – chcete-li se opravdu ponořit do světa soubojů o Železný trůn a ne pouze jednorázově vybojovat bitvy nebo intrikami přečůrat svoje oponenty, sáhněte po LCG Hra o trůny. Jedná se o jednu z nejlepších LCG na trhu, je opravdu živá, vychází pro ni stále nová rozšíření, pořádají se v ní turnaje a hlavně, je nesmírně zábavná! Každý hráč si sestaví svůj balíček (nováčci mohou použít jeden z předskládaných balíčků) a snaží se svoje soupeře porazit ve výzvách (tři druhy: intriky, vojenský střet, boj o moc) a díky tomu nasbírat 15 bodů moci dříve než ostatní. Za českou verzi této výborné karetky vděčíme vydavatelství Blackfire, které se o hru dobře stará i z pohledu lokalizace nových rozšíření. Hru designovali ostřílení tvůrci Nate French (LCG expert, např. Pán prstenů LCG) a Eric M. Lang (Blood Rage).

Hra o trůny – s názvoslovím je to trochu těžší, ale máme na mysli velkou deskovou hru, která poprvé vyšla v roce 2003, tedy dlouho před současnou „trůnní“ mánií. Její druhá edice vyšla i u nás, opět v podání vydavatelství Blackfire. Jedná se o opravdu epickou záležitost, která se snadno může protáhnout na 4 a více hodin. Když do ní váš čas investujete, odmění se vám bohatou porcí intrik, diplomacie a propracovaných herních mechanismů, které budete muset ovládnout, pokud se chcete stát jediným vládcem Západozemí. Hra je hodně náročná na správně zvolené spoluhráče, kterým nesmí být proti srsti spolčování, zrada a taktické myšlení. Prostě hutná strategie s krásným vizuálem. Designér hry není nikdo jiný než Christian T. Petersen, tvůrce legendární monstrdeskovky Twilight Imperium.

Hra o trůny – Železný trůn – novinka, kterou letos českým hráčům přineslo… samozřejmě vydavatelství Blackfire. Hra staví na osvědčených mechanismech ze staršího kousku Cosmic Encounter, které balí do lákavého hávu aktuálního hitu. Grafika hry odpovídá seriálu, takže fanoušci se dočkají fotografií svých oblíbených postav v seriálových situacích. Železný trůn zabaví až 5 hráčů a zvítězí ten, který bude schopen lépe pracovat s kartami na ruce, bude přesvědčivý (a zároveň ne příliš důvěřivý) v diplomacii a dobře využije unikátních vlastností svého rodu. Železný trůn připadne jen tomu nejsilnějšímu rodu!

Hra o trůny – Pobočník krále – letošní rok je opravdu bohatý na různé hry ze světa Západozemí a ani čeští hráči nejsou ochuzeni o rozmanité kousky. Pobočník krále je menší svižná hra ze stáje Blackfire, ve které aspirujete na prestižní titul královy pravé ruky. Abyste toho dosáhli, musíte sbírat ty správné karty, naklonit si našeptávače Varyse a samozřejmě intrikařit. Hra boduje stylizovanými a vtipnými kresbami hlavních postav, svižností a jednoduchostí. Mezi ostatními hrami z tohoto světa se jedná o svěží vítr. Autorem hry je Bruno Cathala, kterého si určitě vybaví příznivci her 7 divů světa: Duel či třeba Shadows over Camelot.

Hra o trůny: Intriky Západozemí – třetí letošní kousek od Blackfire je velmi jednoduchá karetka od Reinera Knizii. 2 až 6 hráčů postupně staví společnou pyramidu složenou z postav z jednoho ze čtyř rodů (Starkové, Lannisterové, Baratheoni a Targaryenové). Přikládání kartiček má speciální pravidla, hra se hraje na určitý počet kol (podle počtu hráčů) a cílem je zbavit se v každém z nich co nejvíce (ideálně všech) svých karet. Vítěz každého kola na chvíli usedne na Železný trůn a získá kartičku, která redukuje negativní body. Na konci hry pak hráč s nejmenším postihem vyhrává celou partii.

Catan – Hra o trůny: Noční hlídka – nedávno oznámený crossover oblíbeného světa a jedné z nejprodávanějších deskových her u nás. Vydavatelství Albi se rozhodlo rozšířit svoji rozsáhlou rodinu her z ostrova Katan a přinést hráčům tuto novinku. Základ hry je stejný jako v původní hře, tedy házení kostkami, zisk surovin, stavění cest a držav/osad, to vše v prostředí Hry o trůny a umístěné do oblasti tzv. Daru, tedy oblastí těsně u Zdi. Všichni hráči aspirují na titul velitele Noční hlídky, čehož dosáhnou ziskem bodů za vylepšování infrastruktury Daru (stavba cest, držav a osad), najímání stráží na Zeď a zvyšováním prestiže pomocí nákupu karet rozvoje. Hráči využívají vlastností hrdinů (např. Jeor Mormont, Samwell Tarly) a společně brání Zeď před nájezdy Divokých, pokud Zeď třikrát padne, hra končí vítězstvím hráče, který má nejvíce strážných na Zdi.

