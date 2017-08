Společnost Fantasy Flight Games patří mezi giganty na trhu deskových her. Jaké plány má toto vydavatelství v současnosti a jaké novinky se objevily v posledních měsících?

Začneme Lovecraftem. Majitelé Arkham Horror LCG se mohou těšit na rozšíření Undimensioned and Unseen, již čtvrté v řadě The Dunwich Legacy. Dobrodružství vás zavede do domu plného ghúlů a neviditelných bestií, na které běžné zbraně vůbec nepůsobí. Musíte se spoléhat jedině na své znalosti. Další chystané rozšíření se jmenuje Where Doom Awaits. Do cyklu The Path to Carcosa pro změnu přichází rozšíření The Unspeakable Oath. A pokud máte doma Mansions of Madness (preview české verze), můžete se těšit na Streets of Arkham.

Obrovským koněm stáje jsou Runewars: Miniatures, na jejichž expandování se tvrdě pracuje. Z lesů vyjede armáda Latari Elves spolu se svými Darnati Warriors, posíleny ale budou i ostatní armády, například lidskou čeká elitní jízda Oathsworn Cavalry. A pokud vás tenhle svět pořád ještě nenasytil, pořiďte si chystané rozšíření na Runebound jménem Unbreakable Bonds se dvěma novými hrdiny.

Stihl si někdo z vás zamilovat Legends of the Five Rings? V tom případě vás jistě potěší, že na cestě jsou hned tři nové klany – Unicorn, Crane a Dragon. Pán prstenů se do nových bitev vrhne s rozšířeními The Black Serpent a Beneath the Sands. Harad je krutá země a vy budete mít brzy příležitost to zjistit. Na hráče Hry o trůny pak čeká The Brotherhood Without Banners, šestá expanze cyklu Blood and Gold.

Největší novinku jsme si nechali na závěr. Je jí postapokalyptická deskovka Fallout, inspirovaná legendární počítačovou hrou. Hra by měla excelovat v možnostech – budete se rozhodovat, zda spolupracovat s kamarády, nebo budete cestovat pustinou sami, zda podpoříte nějakou z frakcí na mapě atd. Čekají nás také klasické RPG principy včetně S. P. E. C. I. A. L. u. Při troše štěstí vyjde Fallout ještě letos a vypadá to, že vydavatelství Blackfire si nechává prostor pro případné oznámení lokalizace (prozatím čekají na informaci ohledně ceny a případných termínů dodání podkladů pro tisk – hra by měla obsahovat hodně textů). V Česku totiž tuhle legendární pařbu milujeme.

