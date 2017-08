Školní rok se blíží a za chvíli se určitě začne kazit počasí. My sice nezahálíme a poctivě hrajeme deskovky i v letním horku, ale přece jen se naše chutě na velké kousky mírně utlumily. To ovšem neznamená, že nám může pod rukama „protéct“ nějaká pořádná pecka z crowdfundingu! Pojďme tedy znovu hodit očko do světa komunitního financování deskových her.

Tuzemská crowdfundingová scéna zeje prázdnotou, proto neváhejme a vrhněme se rovnou na Kickstarter. Tam jsme vytipovali pár her, které nás zaujaly. Tentokrát je nadílka trochu odlehčenější, což k létu pěkně ladí.

První kousek potěší všechny neposedy, kteří rádi tráví volný čas na cestách. Itchy Feet: the Travel Game je chystaná jednoduchá karetka na téma cestování. Zahrát si ji může 2 až 6 hráčů, jejich úkolem je dostat se pomocí správně zahraných karet do cílové destinace. K tomu je třeba splnit různé podmínky a mít u sebe požadované věci (pas, slovníček, podvlíkací kalhoty a podobné vtipné propriety), které lze získávat líznutím, recyklací použitých karet, obchodem s hráči či si je od soupeřů prostě ukrást. Karty jsou ilustrované jednoduchými a vtipnými obrázky, rozehraná hra se vleze na malý stoleček ve vlakovém kupé a k tomu ji můžete mít už za 24 dolarů i s poštovným. To je nabídka, která zní velmi lákavě! Kampaň hry končí na konci srpna, takže času už není nazbyt.

Dalším kouskem, který se nebere zbytečně vážně, jsou Unstable Unicorns. Hra svými stylizovanými kresbami jednorožců trochu připomíná komiksy od Oatmeala (jeho kresby se objevily například v nedávno kickstarterované hře Bears vs Babies), takže i u tohoto kousku je vizuál jednou z jeho předností. Unstable Unicorns je karetka pro 3 až 8 hráčů, kteří se snaží vybudovat armádu jednorožců, přičemž vítězí hráč, který do své ohrady nažene sedm kousků. To se ale povede jen tomu, kdo bude jednat bez skrupulí, bude používat karty k ničení stájí ostatních hráčů, rozpoutávat chaos a bránit svoji stáj před útoky ostatních. Je také potřeba zůstat nenápadný, pokud totiž někdo bude působit příliš silně, ostatní se na něj sesypou jako vosí rej a jeho stáj srovnají se zemí. Jednorožci si na sebe vydělali už skoro půl milionu dolarů z původně žádaných deseti tisíc. Kampaň poběží do půlky září a připojit se k podporovatelům lze už od sympatických 15 dolarů.

Od malých kousků se dostáváme k těm dražším a tím pádem i propracovanějším, s větším množstvím herního materiálu.

Město Tinderbox (volně přelozeno jako Troudník) je v plamenech! Vyberte si svého hrdinu, najměte si pomocníky a pomozte při boji s ohněm ve hře The Brigade. Fantasy požárnictví, velmi zajímavé téma pro deskovku, ale vlastně proč ne, lepší než obvyklý souboj o body moci a podobně. V této hře se místo toho ucházíte o post hlavního náčelníka hasičů Troudníku. Na ten dosáhnete tím, že jednotlivé městské části zachráníte před spalujícím žárem, který hrozí jejich pohlcením. Se svou posádkou se pohybujete po mapě města (v každé partii mají budovy jiné rozestavení), hasíte ohně a dáváte si pozor, aby vám nedošla voda. Posádku, svůj požární povoz i hasičárnu si vylepšujete, aby váš souboj s živlem byl co nejefektivnější a z města zbylo co nejvíce budov. Délka jedné partie by ani v plném počtu čtyř hráčů neměla přesáhnout hodinu a obrázky vypadají opravdu velmi lákavě! K nedobrovolným fantasy hasičům se můžete přidat už za necelých 50 dolarů, ale času už není nazbyt.

Jako poslední kickstarterový tip jsme vybrali kousek jménem Alexandria. Žhavé léto nám prostě evokuje oheň a i Alexandrie určitým způsobem pracuje s plameny. Tentokrát se má stát popel z cenných artefaktů v proslulé velké alexandrijské knihovně. A je na vás, abyste tomu zabránili a zachránili co nejcennější svitky a předměty před věčnou zkázou. Každý hráč hraje za jinou postavu, ty se od sebe liší schopnostmi a motivací, proč v knihovně ve žhavých chvílích jsou, což vnáší do hry prvek asymetrie. Taktiku je tedy nutné přizpůsobit své postavě. Udělováním akčních bodů se jednotliví zachránci snaží bojovat s časem a posbírat kýžené sady artefaktů. Žádná volba není jednoduchá, čas je neúprosný a vy najednou zjistíte, že jeden ze soupeřů knihy pálí, místo aby je zachraňoval… Zajímavý námět slibující eurohru v nezvyklém kabátku, to podle nás stojí za necelých 30 dolarů. Hra je již teď zafinancovaná a do konce zbývá ještě měsíc.

