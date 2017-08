Které dítě nemá rádo cirkus? Zvířata, akrobaty, klauny a balónky. Přenechte poslední dvě jmenované věci spisovateli hororů a vyjde vám…chvíle napětí… TO. Fanoušci Stephena Kinga, těšte se. Po zfilmované Temné věži přichází klaun Pennywise a s ním TO v novém kabátě.

Stephen King napsal TO v době, kdy se potýkal s alkoholovými a drogovými závislostmi. To možná činí z TO tak sugestivní knihu. V tématu měsíce se dozvíte víc o Kingově boji s vlastními démony i něco z jeho literární kariéry. Filmová podoba TO na fanoušky čeká, celkem příhodně, už na začátku září. Realizace se ujal argentinský režisér a scénárista Andres Muschietti, který je známý svým hororovým snímkem Mama. Klauna Pennywise si zahrál nejmladší z rodu Skarsgårdů, Bill Skarsgård.

Američtí bohové – to je Neil Gaiman ve své esenciální podobě. Neil Gaiman se na stránkách údajně chtěl vypsat ze smíšených pocitů z Ameriky, kam se v devadesátých letech přestěhoval. Kniha získala několik cen a teď dala vzniknout i seriálu. Přijměte pozvánku do světa bohů, kteří vládnou nad novým kontinentem. Pevnost vám ukáže, že spojením jmen Gaiman, Fuller a Green vznikne nekonečný labyrint nejbarvitějších situací s mytologickým nádechem.

Ve světě literatury se Pevnost podívá na zajímavé tipy. Prázdniny sice skončily, ale je na čase začít psát Ježíškovi. Poločas rozpadu je Kotletovská postapo jízda ve velkém stylu. V knižních novinkách se objevují hned dvě antologie: Sbírka povídek české sci-fi a fantasy za rok 2017, Mlok a Žena se sovou, výběr toho nejlepšího od předních představitelek české a slovenské fantastiky. Jako malou ochutnávku si nenechte ujít povídku Kateřiny Foltánkové U Gutenberga!, kterou najdete v povídkové příloze. Já, Gowery Vladimíra Šlechty je dalším příspěvkem do oblíbené sekce postapo. V knize Jany Rečkové Labyrint u mrtvého ženicha hrají prim upíři a mutanti a pokud byste rádi neotřelý hororový příběh, bude HEX holandského autora Thomase Olde Heuvela to pravé. Ani milovníci fantasy ság nepřijdou zkrátka. Nakladatelství Omega vydává další díl letopisů rodu Shannara Shannarovy Elfeíny.

Strom lží Frances Hardingeové přináší neobyčejný fantastický příběh o stromu, který se živí lží a jehož plody odkrývají pravdu. Sníh nebo popel je další příspěvek do rozrůstající se rodiny young adultovek nakladatelství CooBoo. Pokud jste si kdy oblíbili Xenu, je pro vás tahle kniha to pravé.

LitRPG je žánr na pomezí fantasy a sci-fi, jehož knižní série dobývají ruský trh. Jak už název napovídá, jedná se o propojení her s knižními příběhy, které se odehrávají v herním světě a jsou podané z pohledu hráče nebo hráčů. Pevnosti nový fenomén nemohl uniknout. V reportáži se mimo jiné dozvíte, kde má tento žánr kořeny. Úkol přežít ruského autora Vasilije Mahaněnka vyjde letos v nakladatelství Fortuna.

V sekci Profíci radí se Pevnost zaměří na pokračování seriálu o steampukových cosplayů. Petra Slováková Pevnosti prozradila, jak moc jsou důležité detaily a že správný doplněk může být klíčem k dámskému srdci.

Protože steampunk je čím dál tím víc rozrůstajícím se fenoménem,najdete v Pevnosti článek o legendě mezi steampunkovými komiksy: Lady Mechaniku. V rozhovoru Pevnost vyzpovídala tvůrce kultovního komiksu Joea Beniteze. Jak Lady Mechanika vznikla, jestli má autor rád steampunk a šel by vůbec na rande se svou hrdinkou, se dozvíte v článku.

A s radami pevnost nekončí: Postapo po česku, to je Drsný spasitel Miroslava Žambocha, který se rozhodla natočit parta srdcařů s profesionálními zkušenostmi. Jak spojit sen s omezenými prostředky, aby vznikl kvalitní snímek co na to říká Miroslav Žamboch, který k filmu napsal scénář?

Co je to genealogie? Pevnost vás vezme za vzrušujícícím dobrodružstvím skrze vlastní rodinnou historii. Naučíte se pár tipů, jak si vytvořit vlastní rodokmen, zjistíte, jak se rodopis liší od genealogie a proč většina matrik začíná datem 1784. Genealogie se v poslední době stala i námětem pro knihy, třeba ty britského autora Stevena Robinsona.

V zářijové Pevnosti vám z fantastických světů nic neunikne a nebojte se tento měsíc pořádně bát. Klauni přece děti neděsí!

