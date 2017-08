Technologie nenávratně pronikají do všech oblastí lidského života a deskové hry nejsou výjimkou. V článku o využití aplikací v deskových hrách jste se mohli dočíst o hybridních deskovkách, které si bez aplikace nezahrajete. Dnes se podíváme na věc z trochu jiného pohledu. Čeká nás několik tipů na Android aplikace, díky kterým se vaše deskohraní posune na vyšší level.

Hegemon mezi deskoherními portály, tedy oblíbený server BoardGameGeek a především jeho stejnojmennou aplikaci pro Android schválně zařazujeme na první místo naší pomyslné soupisky. Aplikace sice nepatří mezi designové klenoty našeho seznamu, ale svůj účel plní na poměrně dobře. A jaký že je ten účel? No přece prohledávat nesčetná fóra BoardGameGeeku, profily deskovek (i když trochu omezené oproti prohlížečové verzi), přihlásit se na svůj účet, prohlížet a rozšiřovat svou e-sbírku nastřádaných her, sledovat a zapisovat výsledky zápasů a mnoho dalšího. I přes některé nedodělky se jedná o aplikaci číslo jedna, zkuste ji.

Druhá představená androidí aplikace se úzce pojí s BoardGameGeekem a s její pomocí dostáváte do rukou důmyslný nástroj pro sledování vašich dlouhodobých deskoherních statistik. ScorePal vám umožní kochat se svými historickými výsledky, sledovat, ve kterých hrách excelujete, jaká jsou nejvyšší dosažená skore, kolik procent her v průměru vyhráváte, a především se výborně páruje s BoardGameGeekem. Silnou stránkou appky ScorePal je čistý a přehledný vzhled a možnost zobrazovat nesčetné statistiky pomocí grafů. To je hlavním důvodem, proč mnoho uživatelů volí na místo BoardGameGeeku právě ScorePal.

Pokud jste majiteli telefonů či dalších přenosných zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku, velmi dobrou alternativou pro ScorePal vždy byla aplikace Board Game Stats. Ta nabízí prakticky vše co ScorePal a navíc přidává tuny statistik pro příznivce čísel. Můžete tak například zjistit, které dny v týdnu jsou vaše oblíbené pro hraní deskovek, v jakém počtu hráčů se vám nejvíce daří,… Prostě jako v profesionálním sportu, s tím rozdílem, že za vaše deskoherní výkony vás nikdo nedraftuje do profi ligy. A dobrá zpráva nakonec, nedávno byla představena i Android verze Board Game Stats a s cenou kolem 80 Kč. Uvidíme, která z těchto dvou aplikací u uživatelů nakonec zvítězí.

Další aplikace Magic Life Counter přináší přehledný způsob, jak sledovat a jednoduše měnit počet životů ve hrách, jejichž vlastní systém sledování životů skýtá určitý prostor pro zlepšení. No a už jméno aplikace Magic Life Counter napoví jednu z takových her: Magic: the Gathering. Nejen, že si nemusíte psát životy na papír, ale aplikace vám nabídne také možnost počítat průběžné zranění z jedu, měnit pozadí, jednoduše přidávat či ubírat životy a mnoho dalšího.Ale i když sběratelským karetním hrám neholdujete, může se Magic Life Counter hodit u jiných deskovek na život a na smrt. Příznivci minimalistické, a přesto pekelně zábavné deckbuildingové strategie Star Realms konečně mohou zahodit otravné oboustranné kartičky životů (nehledě na to, že ve hře čtyř hráčů jich ani není dost) a přesunout se do jednadvacátého století. Magic Life Counter funguje jak na Androidu, tak na iOS.

Deskovkářům trpícím problémy s výběrem začínajícího hráče je určena androidí aplikace Chwazi. Že je to jako důvod existence aplikace málo? Přidejme možnost určení pořadí hráčů, rozdělení jednotlivců do teamů, líbivý kabátek a dostaneme aplikaci, která již není úplně zbytečná.

A pomalu se dostáváme k aplikacím zaměřeným na pomoc konkrétních deskoherních titulů. Krycí jména zná každý, ale věděli jste, že aplikace Codenames Gadget (alternativně verze pro iOS) nabídne generátor náhodných klíčů (takže už nemusíte hledat papírové kartičky rozmístění špionů) a odpočet času s funkcí zvukového upozornění? Příjemně překvapí hezký design a chytrá vychytávka: aplikace totiž pozná, zda tablet/smartphone držíte v ruce a studujete rozmístění svých agentů, nebo zda jste ho odložili na stůl a v tom případě skryje klíč, aby ho ostatní neviděli.

Je jasné, že deskové hry jsou hlavně o oddechu od moderního uspěchaného života, od stresu v práci, Kim Čong-una a jeho raket a o čase stráveném s dobrými přáteli nad skvělými hrami. Proč si ale neulehčit práci, nebo se sem tam nezahřát pohledem na své herní úspěchy? A přesně k tomu vám výše uvedené aplikace pomohou.

