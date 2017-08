Nedávno jsme vám přinesli článek o zajímavých aplikacích s potenciálem ulehčit deskohraní nebo zlepšit přehled o svých statistikách v jednotlivých partiích. Dnes se tématu moderních technologií opět na moment přiblížíme. Většina z nás dá sice vždy přednost dřevěnému stolu, šustění karet a smíchu přátel před hraním na smartphonech, v některých situacích (zapadení lavinou, cesta autobusem do Chorvatska) však můžeme být vděčni, že jsme si nainstalovali některou z mnoha mobilních her inspirovaných legendárními i méně známými deskovými hrami. A na ty nejlepší ztvárnění se teď podíváme.

Galaxy Trucker

4,8 z pěti hvězd, Android, cena 130 Kč

První revidovanou hrou je Galaxy Trucker. Jak píše přímo vydavatel hry, jedná se o „cenami ověnčenou adaptaci cenami ověnčené deskové hry Vlaadi Chvátila.“ Podobně jako u své předlohy i zde budujete vesmírnou loď, uhýbáte meteoritům a snažíte se zatočit s padouchy. No a cílem hry není nic jiného než skončit s nejtučnějším kontem kosmických kreditů.

Galaxy Trucker se chlubí vynikajícím hodnocením, a to pro svou hratelnost, jedinečnou kampaň dostupnou pouze v této digitální verzi, možnost zahrát si ve více lidech na jednom zařízení, nebo třeba díky tomu, že stavíte kosmickou loď z velkého množství šílených materiálů… A také grafika se zdá být velice povedená. A komu by se cena 130 Kč zdála příliš vysoká, vězte, že za kvalitní hru se holt musí něco obětovat.

„Dokážete postavit vesmírnou loď z kanalizačních trubek? Nebojíte se čelit meteorům, pirátům a pašerákům? Umíte létat s pětimotorovou lodí, i když jsou čtyři motory fuč? Pak hledáme právě vás!“

Pandemic: The Board Game

4,7 z pěti hvězd, Android, cena 140 Kč

Pandemic nemusíme zdlouhavě představovat. Originální desková hra z roku 2008 oblékla hráče do laboratorních plášťů s cílem zachránit svět před rozšířením fatálních nákaz. Hráči mají unikátní role se speciálními schopnostmi a ve svém tahu mohou odstraňovat kostičky nemocí z herního plánu, přesouvat se do měst v nouzi, sdílet karty se spoluhráči a mnohem více. Sousloví „The Board Game“ zde skutečně znamená, že se autoři snažili o co nejpřesnější adaptaci deskoherní předlohy.

Mobilní hra tedy nabídne 7 karet rolí se specifickými schopnostmi, podporu hry pro jednoho až čtyři hráče (na stejném zařízení), kdy se ve verzi pro více hráčů jednotlivci střídají na tahu, různé herní obtížnosti a nechybí ani možnost zahrát si jakoby na původním herním plánu se všemi možnostmi, které nabízí.

„Čas neúprosně běží, infekce se šíří, vypuknutí pandemie hrozí každým okamžikem více a více. Dokážete včas vyvinout lék proti každé ze čtyř smrtelných nákaz? Osud lidstva je ve vašich rukou!“

Small World 2

4,4 z pěti hvězd, Android, cena 140 Kč

Mobilní hraní se nevyhnulo ani vynikající deskovce Small World, ve které je mnoha národům jeden svět příliš malý a je třeba bojovat o místo na slunci i na herním plánu. Hráči se zde ujímají vedení jednotlivých národů a postupně okupují území svých protihráčů a snaží se zabrat co největší plochu. Stejně jako v originále, i ve Small World 2 přijde okamžik, kdy hráč musí odhodit svůj starý národ a vyjít do boje s novým.

Ve Small World 2 můžete kromě sólo varianty zvolit herní mapy pro až pět hráčů, nebo se pustit do online soubojů (jak realtime, tak tahových) s hráči z celého světa. Hra navíc umožňuje hrát lokálně přes místní wifi, takže si zahrajete i s kamarády přímo ze svého křesla. Vše podtrženo vynikajícím grafickým zpracováním. Jediný problém je cena. Nikoli těch 140 Kč, ale pro otevření všech 20 herních ras a speciálních schopností si ještě připlatíte přímo ve hře. Ještě než se rozhodnete, mrkněte na video níže.

Mobilních zpracování deskových her je samozřejmě celá řada. Namátkou zmiňme ještě Osadníky z Katanu (4,0, 79 Kč), Ticket to Ride (4,3, 140 Kč), Splendor (4,3, 140 Kč), Cold Express (4,3, 140 Kč) nebo třeba Mysterium: A Psychic Clue Game (4,4, 140 Kč, naše recenze). Přehledu těchto a dalších her se budeme, při dostatečném zájmu, věnovat někdy v budoucnu. Jaký máte názor na mobilní adaptace deskových her? Zaujala vás některá? Zapomněli jsme zmínit vaši oblíbenou? Těšíme se na vaše komentáře na našem Facebooku!

